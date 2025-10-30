Hà Nội

Xã hội

Đà Nẵng tập trung hỗ trợ và khắc phục thiệt hại do mưa lũ

Hỗ trợ chỗ ở, lương thực bảo đảm ổn định cuộc sống cho các hộ bị sập, hư hỏng nhà cửa, các hộ phải sơ tán khẩn cấp, không để hộ dân nào bị thiếu lương thực.

Thanh Hà

Chiều 30/10, UBND TP Đà Nẵng ban hành công văn 3370/UBND-PTDS về việc tập trung khắc phục thiệt hại do mưa lũ lớn gây ra và ứng phó xu hướng thời tiết từ nay đến hết năm 2025.

Theo UBND TP Đà Nẵng, từ chiều 25/10 đến nay, tại các địa phương trên địa bàn thành phố xảy ra đợt mưa to đến rất to, tổng lượng mưa tại nhiều nơi trên 1.000mm.

img-9800.jpg

Mưa lớn kéo dài gây sạt lở nghiêm trọng tại nhiều khu vực miền núi, làm hư hỏng các tuyến giao thông, cô lập nhiều khu dân cư, phải di dời khẩn cấp người và tài sản. Mưa lớn cũng gây lũ lớn trên các sông.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp nhiễu động trong đới gió Đông trên cao, từ ngày 1/11, tại địa bàn thành phố Đà Nẵng khả năng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Để kịp thời hỗ trợ nhân dân khắc phục thiệt hại do mưa lũ lớn gây ra, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu các sở, ban, ngành, xã, phường, các cơ quan đơn vị liên quan không được lơ là, chủ quan, với tinh thần khẩn trương, quyết liệt nhất, chủ động phòng ngừa, ứng phó ở mức cao nhất, bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản của nhân dân.

Tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình có người bị nạn trên địa bàn; hỗ trợ kịp thời lương thực, thực phẩm nước uống, thuốc chữa bệnh và các nhu yếu phẩm thiết yếu cho nhân dân tại các vùng bị thiệt hại. Bảo đảm tuyệt đối không để người dân bị đói, rét, thiếu nước sạch, không được hỗ trợ y tế khi ốm đau.

image-7239.jpg
Hiện nay, nhiều nơi ở Đà Nẵng vẫn bị nước bủa vây, cô lập, nhà cửa ngập nặng.

Hỗ trợ chỗ ở, lương thực bảo đảm ổn định cuộc sống cho các hộ bị sập, hư hỏng nhà cửa, các hộ phải sơ tán khẩn cấp, không để hộ dân nào bị thiếu lương thực.

Huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ nhân dân sửa chữa nhà cửa, nhanh chóng khôi phục sản xuất, sớm ổn định đời sống tại khu vực bị thiên tai.

Vận động các hộ gia đình, cá nhân, các tổ chức trên địa bàn triển khai ngay công tác vệ sinh môi trường, tiêu độc khử trùng, phòng, chống dịch bệnh ngay sau khi nước rút. Tùy theo diễn biến thiên tai thực tế tại địa phương, bảo đảm các điều kiện an toàn cho học sinh trở lại trường học.

Khẩn trương triển khai khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra. Kiểm tra, thống kê đánh giá, báo cáo tổng hợp tình hình thiệt hại. Chủ động sử dụng nguồn lực của cơ quan, đơn vị, địa phương để khắc phục hậu quả do ảnh hưởng của thiên tai.

>>> Mời độc giả xem thêm video Nỗ lực gia cố bảo vệ bờ biển Hội An trước bão số 12:

