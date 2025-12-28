Triệt phá nhóm Telegram 'Đảo Đào Hoa' môi giới mại dâm quy mô lớn

Công an tỉnh Quảng Ninh vừa triệt phá nhóm Telegram 'Đảo Đào Hoa' với hơn 10.000 thành viên, chuyên môi giới mại dâm liên tỉnh.

Ngày 28/12, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết vừa triệt phá nhóm Telegram 'Đảo Đào Hoa' với hơn 10.000 thành viên, chuyên môi giới mại dâm liên tỉnh.

Hai đối tượng Trần Mạnh Linh và Phan Văn Tiến.

Theo đó, các đối tượng lợi dụng tính ẩn danh, bảo mật cao của ứng dụng để lôi kéo gái bán dâm vào nhóm kín và trục lợi.

Để duy trì hoạt động, hai chủ mưu Trần Mạnh Linh (SN 1990, Nghệ An) và Phan Văn Tiến (SN 1992, Quảng Ninh) yêu cầu mỗi gái bán dâm nộp 1-2 triệu đồng/6 tháng để được tự đăng bài quảng cáo và thỏa thuận giá cả, địa điểm trực tiếp với khách trong nhóm kín.

Ngày 22/12/2025, Công an kiểm tra nhà nghỉ và căn hộ chung cư tại Hòn Gai, bắt quả tang 4 đôi nam nữ mua bán dâm, đều khai giao dịch qua nhóm “Đảo Đào Hoa”. Trước đó một ngày, một tụ điểm môi giới khác tại villa ở Bãi Cháy cũng bị triệt phá, 4 đối tượng bị bắt.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Mạnh Linh và Phan Văn Tiến về hành vi môi giới mại dâm theo quy định tại Khoản 2, Điều 328 Bộ luật Hình sự để tiếp tục điều tra, xử lý theo pháp luật.

Công an cảnh báo người dân không tham gia, tìm kiếm hay chia sẻ các nhóm mại dâm trên mạng. Vi phạm pháp luật qua công nghệ sẽ bị phát hiện và xử lý nghiêm minh. Mỗi công dân cần nâng cao ý thức, chủ động tố giác tội phạm để giữ môi trường xã hội lành mạnh.

>>> Xem thêm video: Người đàn ông tử vong tại nhà riêng nghi bị sát hại