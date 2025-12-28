Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Triệt phá nhóm Telegram 'Đảo Đào Hoa' môi giới mại dâm quy mô lớn

Công an tỉnh Quảng Ninh vừa triệt phá nhóm Telegram 'Đảo Đào Hoa' với hơn 10.000 thành viên, chuyên môi giới mại dâm liên tỉnh.

Gia Đạt

Ngày 28/12, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết vừa triệt phá nhóm Telegram 'Đảo Đào Hoa' với hơn 10.000 thành viên, chuyên môi giới mại dâm liên tỉnh.

capture-9830.png
Hai đối tượng Trần Mạnh Linh và Phan Văn Tiến.

Theo đó, các đối tượng lợi dụng tính ẩn danh, bảo mật cao của ứng dụng để lôi kéo gái bán dâm vào nhóm kín và trục lợi.

Để duy trì hoạt động, hai chủ mưu Trần Mạnh Linh (SN 1990, Nghệ An) và Phan Văn Tiến (SN 1992, Quảng Ninh) yêu cầu mỗi gái bán dâm nộp 1-2 triệu đồng/6 tháng để được tự đăng bài quảng cáo và thỏa thuận giá cả, địa điểm trực tiếp với khách trong nhóm kín.

Ngày 22/12/2025, Công an kiểm tra nhà nghỉ và căn hộ chung cư tại Hòn Gai, bắt quả tang 4 đôi nam nữ mua bán dâm, đều khai giao dịch qua nhóm “Đảo Đào Hoa”. Trước đó một ngày, một tụ điểm môi giới khác tại villa ở Bãi Cháy cũng bị triệt phá, 4 đối tượng bị bắt.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Mạnh Linh và Phan Văn Tiến về hành vi môi giới mại dâm theo quy định tại Khoản 2, Điều 328 Bộ luật Hình sự để tiếp tục điều tra, xử lý theo pháp luật.

Công an cảnh báo người dân không tham gia, tìm kiếm hay chia sẻ các nhóm mại dâm trên mạng. Vi phạm pháp luật qua công nghệ sẽ bị phát hiện và xử lý nghiêm minh. Mỗi công dân cần nâng cao ý thức, chủ động tố giác tội phạm để giữ môi trường xã hội lành mạnh.

>>> Xem thêm video: Người đàn ông tử vong tại nhà riêng nghi bị sát hại

Nguồn: ĐTHĐT.
#môi giới mại dâm #Đảo Đào Hoa #Quảng Ninh #Telegram #bắt giữ

Bài liên quan

Xã hội

Công an Hà Nội cảnh báo lừa đảo đằng sau dịch vụ 'mại dâm online'

Các đối tượng dụ dỗ nạn nhân thực hiện các “nhiệm vụ” với số tiền ngày càng lớn để được hưởng ưu đãi cao hơn, khiến nhiều người sập bẫy...

Ngày 26/12, Công an TP Hà Nội cho biết, lợi dụng nhiều nam giới “hám của lạ”, các đối tượng đã bày ra cạm bẫy "mại dâm online" để dụ dỗ nạn nhân. Thủ đoạn của các đối tượng là lập các tài khoản trên mạng xã hội như Facebook, Telegram, Zalo… để quảng cáo dịch vụ “mại dâm”, kèm theo hình ảnh, clip các cô gái trẻ, ăn mặc hở hang, gợi cảm nhằm dụ dỗ người có nhu cầu. Khi nạn nhân liên hệ, các đối tượng yêu cầu chuyển sang trao đổi qua ứng dụng Telegram, tiếp tục gửi hình ảnh các cô gái xinh đẹp, ăn mặc mát mẻ để tạo lòng tin.

5.jpg
Cảnh giác dịch vụ “mại dâm online”
Xem chi tiết

Xã hội

Bắt "tú bà" môi giới mại dâm từ lời khai bán dâm 3 triệu tại Hà Nội

Công an phường Ngọc Hà, TP Hà Nội vừa phát hiện, bắt giữ một đối tượng có hành vi môi giới mại dâm trên địa bàn.

Ngày 23/12, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an phường Ngọc Hà vừa bắt giữ 1 đối tượng có hành vi môi giới mại dâm trên địa bàn.

capture.png
Đối tượng Dương Thị Hoàng Yến.
Xem chi tiết

Xã hội

Bắt giữ đối tượng môi giới mại dâm ở Hà Nội

Công an Hà Nội vừa bắt giữ đối tượng môi giới mại dâm ở phường Giảng Võ, điều tra hành vi bán dâm và xử lý theo quy định pháp luật.

Ngày 18/12, Công an TP Hà Nội cho biết, thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công an phường Giảng Võ, TP Hà Nội vừa bắt giữ đối tượng Đoàn Đức Luân (SN 1999; thường trú: tại xã Xuân Trường, tỉnh Ninh Bình) để điều tra về hành vi môi giới mại dâm.

capture-8146.png
Đối tượng Đoàn Đức Luân.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới