Sống Khỏe

2 cơ sở giết mổ lợn ở Hưng Yên có dấu hiệu vi phạm về an toàn thực phẩm

Lực lượng chức năng kiểm tra đột xuất các cơ sở giết mổ ở Hưng Yên, phát hiện hàng nghìn kg thịt lợn bẩn, mang mầm bệnh, xử lý nghiêm vi phạm an toàn thực phẩm.

Bình Nguyên

Đội QLTT số 9, Chi cục QLTT tỉnh Hưng Yên phối hợp với Đội 5, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Hưng Yên và Công an phường Mỹ Hào, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Hưng Yên vừa kiểm tra đột xuất đối 2 cơ sở kinh doanh, giết mổ lợn tại phường Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

Cụ thể, kiểm tra đột xuất đối với cơ sở kinh doanh, giết mổ lợn của ông Nguyễn Khắc Q, Đoàn kiểm tra phát hiện tại cơ sở kinh doanh, giết mổ lợn này có số lượng lớn động vật (lợn), sản phẩm động vật các loại (thịt lợn, xương lợn, thủ lợn, mỡ...). Tiến hành kiểm kê, Đoàn kiểm tra ghi nhận có tổng cộng 4.738,8 kg động vật và sản phẩm động vật các loại. Lợn sống: 9 con có biểu hiện ủ rũ, mệt mỏi, da đỏ, khó thở, thở gấp, đi đứng loạng choạng, tiêu chảy. Thịt lợn và nội tạng từ lợn trên sân có màu sắc tím bầm, lốm đốm đỏ, mùi hôi tanh khó chịu, bề mặt nhão, đàn hồi kém, chảy nước nhớt. Thịt lợn và sản phẩm từ lợn trong kho lạnh có màu sắc nâu sẫm, mùi hôi tanh khó chịu.

Lực lượng Đội QLTT số 9 phối hợp với các đơn vị chức năng kiểm tra số thực phẩm. Ảnh DMS

Kiểm tra đột xuất đối với cơ sở kinh doanh, giết mổ của ông Nguyễn Bá L, Đoàn kiểm tra phát hiện tại cơ sở kinh doanh, giết mổ lợn này có tổng số 248 kg thịt lợn nạc được cất giữ trong 2 tủ đông. Toàn bộ số hàng hóa là sản phẩm động vật nêu trên có màu sắc tím bầm, lốm đốm đỏ, mùi hôi tanh khó chịu, bề mặt nhão, đàn hồi kém, chảy nước nhớt...

Toàn bộ số hàng hóa là động vật, sản phẩm động vật nêu trên có dấu hiệu mang mầm bệnh. Đoàn kiểm tra phối hợp với Đại diện Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Hưng Yên đã tiến hành lấy mẫu của số động vật và sản phẩm động vật nêu trên để xét nghiệm, giám định phục vụ công tác xử lý vi phạm về an toàn thực phẩm.

Đoàn kiểm tra đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ hàng hóa có dấu hiệu vi phạm, đồng thời niêm phong để bảo quản toàn bộ số hàng hóa là sản phẩm động vật trong kho lạnh của cơ sở để tiếp tục xác minh, làm rõ hành vi vi phạm.

Hiện trường mổ thịt lợn không đảm bảo an toàn thực phẩm. Ảnh DMS

Thời gian qua, công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo quyết liệt. Qua đó, đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân trong sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm an toàn.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy tình hình vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm vẫn diễn ra phổ biến, đặc biệt tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ, dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố và các bếp ăn tập thể. Một số vụ ngộ độc thực phẩm nghiêm trọng đã xảy ra, gây ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng và trật tự, an toàn xã hội. Trong khi đó, tình trạng sản xuất, chế biến, buôn bán, vận chuyển các loại thực phẩm bẩn, thực phẩm không rõ nguồn gốc còn diễn biến phức tạp.

Để tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm, lực lượng Đội QLTT số 9 đã chủ động tham mưu lãnh đạo Chi cục chỉ đạo, huy động sức mạnh toàn lực lượng tham gia vào công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và các hành vi vi phạm. Đồng thời, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức các buổi tuyên truyền phù hợp với tình hình thực tế; nêu rõ phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng để nâng cao nhận thức, chủ động phòng ngừa và đấu tranh, tố giác tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm.

Cùng với đó, các Đội QLTT trực thuộc phối hợp công an các xã, phường đã triển khai đồng bộ các biện pháp, thường xuyên tiến hành kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp sản xuất, kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Tiến hành rà soát, quản lý chặt chẽ các tổ chức, cá nhân có dấu hiệu kinh doanh, vận chuyển, buôn bán, tiêu thụ thực phẩm không rõ nguồn gốc, không đảm bảo an toàn thực phẩm, các loại thực phẩm giả, thực phẩm nhập lậu; các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm không bảo đảm điều kiện vệ sinh; các nhà hàng, khách sạn, quán ăn, bếp ăn tập thể... vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Bên cạnh đó, duy trì tuần tra, kiểm soát trên các tuyến giao thông, tập trung vào các phương tiện xe vận tải hàng hóa, xe chở khách đường dài để phát hiện, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm về thực phẩm giả, thực phẩm nhập lậu, thực phẩm kém chất lượng, sử dụng hóa chất, chất phụ gia, quá hạn sử dụng, tẩy xóa nhãn mác để tái chế không đảm bảo an toàn thực phẩm, có nguy cơ cao ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.

