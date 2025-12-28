Hà Nội

Xã hội

Bắt kẻ trốn truy nã 16 năm về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

Đối tượng Triệu Quang Thành vừa bị Công an TP Hà Nội bắt giữ sau 16 năm trốn truy nã về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Gia Đạt

Ngày 28/12, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an phường Đông Ngạc vừa bắt giữ đối tượng truy nã Triệu Quang Thành (SN 1976, thường trú tại phường Đông Ngạc, thành phố Hà Nội) về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản sau 16 năm bỏ trốn.

capture-6591.png
Đối tượng truy nã Triệu Quang Thành.

Theo hồ sơ, ngày 18/5/2009, Cơ quan CSĐT Công an quận Tây Hồ (cũ) đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Thành về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Ngày 16/7/2009, Cơ quan CSĐT Công an quận Tây Hồ đã ra quyết định truy nã đối tượng.

Qua công tác nắm tình hình, Công an phường Đông Ngạc đã phát hiện Thành xuất hiện trên địa bàn phường. Tổ công tác của Công an phường đã triển khai, lập kế hoạch bắt giữ đối tượng. Ngày 26/12/2025, Công an phường Đông Ngạc đã bắt giữ thành công Triệu Quang Thành tại khu vực ngõ 123 đường Thụy Phương, phường Đông Ngạc.

Hiện Công an phường Đông Ngạc đã lập hồ sơ bàn giao đối tượng cho Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội để xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguồn: ĐTHĐT.
