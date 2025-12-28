Sắc trắng ngà được dự đoán sẽ lên ngôi trong năm 2026

Pantone vừa công bố sắc trắng ngà mang tên Cloud Dancer là màu sắc của năm 2026 – một lựa chọn được đánh giá phản ánh rõ tâm thế tìm kiếm sự bình yên, tối giản của con người trong bối cảnh thế giới ngày càng ồn ào và áp lực.

Theo thông lệ duy trì từ năm 1999, mỗi năm Viện màu sắc Pantone đều lựa chọn một gam màu đại diện cho tinh thần thời đại. Quyết định này được đưa ra sau những cuộc họp kín với sự tham gia của các chuyên gia trong nhiều lĩnh vực như thời trang, thiết kế, nghệ thuật và văn hóa thị giác. Với năm 2026, Pantone lựa chọn Cloud Dancer – sắc trắng ngà được mô tả là sự cân bằng hài hòa giữa tông màu mát mẻ và ấm áp.

Mã màu “PANTONE 11-4201 Cloud Dancer” màu của năm 2026. Ảnh Internet

Trên trang chủ Pantone, hình ảnh một vũ công trong trang phục trắng uyển chuyển giữa những đám mây được sử dụng như biểu tượng chính thức của màu sắc năm 2026. Theo Pantone, Cloud Dancer không phải sắc trắng thuần lạnh lẽo mà mang chiều sâu, gợi cảm giác nhẹ nhàng, thanh thản và an yên.

Chia sẻ với CNN, bà Leatrice Eiseman Giám đốc điều hành Viện Pantone cho biết việc lựa chọn màu trắng cho năm 2026 xuất phát từ những biến động của đời sống hiện đại. “Khi cuộc sống thường nhật ngày càng bị bao trùm bởi công nghệ và áp lực thông tin, Cloud Dancer đại diện cho sự dịu dàng trong một xã hội đầy biến động. Màu sắc này gợi về những khởi đầu mới, giúp con người lắng nghe nội tâm và tìm lại sự cân bằng”, bà nói.

Không chỉ mang thông điệp tinh thần, Cloud Dancer còn được xem là tuyên ngôn cho xu hướng tối giản trong sáng tạo. Theo Pantone, sắc trắng của năm 2026 được tạo nên từ sự pha trộn tinh tế giữa các sắc độ ấm – lạnh, tạo cảm giác mềm mại, gợi liên tưởng đến chất liệu tự nhiên như lông vũ, cotton hay lanh. Chính điều này khiến Cloud Dancer trở nên khác biệt so với các sắc trắng từng xuất hiện phổ biến trong thời trang.

Pantone kỳ vọng màu sắc này sẽ tạo sức ảnh hưởng lớn trong nhiều lĩnh vực sáng tạo, từ thời trang, nội thất, thiết kế đồ họa cho đến kiến trúc. Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng hướng đến lối sống bền vững, tinh gọn và chú trọng trải nghiệm tinh thần, sắc trắng ngà được cho là dễ ứng dụng và có khả năng “sống lâu” hơn trong các bộ sưu tập.

Ảnh Stylerepublik

Tuy vậy, quyết định của Pantone cũng vấp phải không ít tranh cãi. Ngay dưới bài đăng công bố màu sắc của năm 2026, nhiều người dùng mạng xã hội bày tỏ sự thất vọng khi cho rằng màu trắng thiếu yếu tố bất ngờ. Một số ý kiến nhận xét Cloud Dancer mang cảm giác trống rỗng, mơ hồ, thậm chí có người liên tưởng đến bụi mịn – một vấn đề môi trường đang gây lo ngại tại nhiều đô thị lớn.

Ở chiều ngược lại, không ít chuyên gia thời trang cho rằng lựa chọn của Pantone mở ra một “kỷ nguyên tối giản” mới. Victoria Robinson – chuyên gia phong cách và xu hướng tại Hillary’s – nhận định màu trắng mang lại cảm giác thanh thản, tinh tế và chính là biểu hiện của sự sang trọng tối thượng. “Sự tối giản không đồng nghĩa với đơn điệu. Đó là khi mọi chi tiết đều được tiết chế để làm nổi bật giá trị cốt lõi”, bà nói.

Thực tế, đây không phải lần đầu Pantone hướng đến những gam màu mang tính xoa dịu. Năm 2025, sắc nâu cà phê Mocha Mousse được lựa chọn nhờ cảm giác ấm áp và hài hòa. Trước đó, năm 2022, Pantone từng gây chú ý khi lần đầu tạo ra một gam màu hoàn toàn mới – Very Peri – thay vì lựa chọn từ bảng màu có sẵn.

Pantone là tập đoàn lớn của Mỹ, được thành lập hơn 70 năm trước, tiền thân hoạt động trong lĩnh vực in ấn. Đơn vị này nổi tiếng toàn cầu với hệ thống màu Pantone – tiêu chuẩn giúp tái tạo màu sắc chính xác, đồng nhất trong sản xuất, bất kể địa điểm hay quốc gia.

Với Cloud Dancer, Pantone không chỉ đưa ra một màu sắc của năm, mà còn gửi gắm thông điệp về nhu cầu sống chậm, tối giản và tìm lại sự cân bằng – những giá trị được dự báo tiếp tục chi phối xu hướng thời trang và thiết kế trong năm 2026.