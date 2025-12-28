Hà Nội

Xã hội

Sau va chạm xe đầu kéo lật xuống ruộng, xe tải nằm 'phơi bụng' trên đường

Cú va chạm mạnh khiến xe đầu kéo chở cát bị lật xuống ruộng, trong khi xe tải chở gạch lật ra đường, toàn bộ gạch trên xe đổ tràn ra mặt đường.

Thanh Hà

Sáng 28/12, tại khu vực ngã tư Tân Minh, trên Quốc lộ 7C (còn gọi là đường N5), đoạn qua địa bàn huyện Đô Lương cũ, nay là xã Văn Hiến (Nghệ An) đã xảy ra một vụ va chạm giữa xe đầu kéo chở cát và xe tải chở gạch.

Cú va chạm mạnh khiến xe đầu kéo chở cát bị lật xuống ruộng, trong khi xe tải chở gạch lật ra đường, toàn bộ gạch trên xe đổ tràn ra mặt đường.

jjjj.jpg
Hiện trường vụ tai nạn.

Rất may, vào thời điểm xảy ra tai nạn, lưu lượng phương tiện qua lại ít, nên không gây ảnh hưởng đến người đi đường. Thông tin về tình trạng sức khỏe của hai lái xe hiện chưa được xác nhận.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc và phân luồng giao thông.

Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

#Nghệ An #tai nạn #xe đầu kéo #xe tải #chở cát #chở gạch

