Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Bắt tạm giam 2 mẹ con vụ giả chết để trục lợi tiền bảo hiểm ở Thanh Hóa

Cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Thu và Trần Thị Thập (mẹ đẻ Thu) trong vụ án giả chết để trục lợi bảo hiểm.

Gia Đạt

VKSND tỉnh Thanh Hóa đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thị Thu, Trần Thị Thập về tội “Gian lận trong kinh doanh bảo hiểm” xảy ra tại xã Quang Trung, tỉnh Thanh Hoá. Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã tạm giữ hình sự cả hai bị can trên để điều tra về vụ giả chết trục lợi bảo hiểm.

image-1.jpg
Nguyễn Thị Thu cùng mẹ ruột bị khởi tố, bắt tạm giam.

Qua tài liệu điều tra ban đầu xác định, Nguyễn Thị Thu, sinh năm 1984, trú tại phường Phú Sơn, thị xã Bỉm Sơn nay là Tổ dân phố 3 Phú Sơn, phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hoá phát hiện bị u nang tử cung, cho người khác vay tiền nhưng không lấy được và có tư tưởng bất mãn, chán đời nên đã nảy sinh ý định giả chết để lấy tiền bảo hiểm từ các hợp đồng bảo hiểm nhân thọ đã tham gia các năm 2017-2018.

Để thực hiện hành vi, ngày 7/6/2020, Thu mua thuốc ngủ, dàn dựng hiện trường giả chết tại nhà, làm mặt bị xây xước rướm máu để tránh bị lộ, sau đó bỏ trốn khỏi địa phương trong đêm. Đối tượng Trần Thị Thập, sinh năm 1955, trú tại phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hóa là mẹ đẻ của Thu. Dù biết rõ hành vi giả chết của Thu nhưng vẫn thực hiện việc khai tử không đúng sự thật tại UBND phường Phú Sơn (cũ), xác nhận nguyên nhân chết là “đột tử”, trực tiếp liên hệ với nhân viên bảo hiểm để hoàn tất hồ sơ yêu cầu chi trả quyền lợi bảo hiểm.

Với thủ đoạn gian dối nêu trên, các đối tượng đã được thanh toán 3/4 hợp đồng bảo hiểm, chiếm đoạt tổng số tiền khoảng 1 tỷ đồng. Sau khi nhận tiền bảo hiểm, Nguyễn Thị Thu tiếp tục thay đổi nơi cư trú, che giấu tung tích, sử dụng tiền chiếm đoạt để đầu tư.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa thu thập được, ngày 25/12/2025, VKSND tỉnh Thanh Hoá đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thị Thu và Trần Thị Thập về tội “Gian lận trong kinh doanh bảo hiểm” quy định tại Điều 213 Bộ luật Hình sự, đồng thời tiếp tục kiểm sát chặt chẽ quá trình điều tra, xử lý để không bỏ lọt tội phạm, không làm oan người vô tội.

>>> Xem thêm video: Bắt chủ hụi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Nguồn: ĐTHĐT.
#bảo hiểm #giả chết #Thanh Hóa #mẹ con #trục lợi #giả chết để trục lợi bảo hiểm

Bài liên quan

Xã hội

Công an Hà Nội cảnh báo lừa đảo đằng sau dịch vụ 'mại dâm online'

Các đối tượng dụ dỗ nạn nhân thực hiện các “nhiệm vụ” với số tiền ngày càng lớn để được hưởng ưu đãi cao hơn, khiến nhiều người sập bẫy...

Ngày 26/12, Công an TP Hà Nội cho biết, lợi dụng nhiều nam giới “hám của lạ”, các đối tượng đã bày ra cạm bẫy "mại dâm online" để dụ dỗ nạn nhân. Thủ đoạn của các đối tượng là lập các tài khoản trên mạng xã hội như Facebook, Telegram, Zalo… để quảng cáo dịch vụ “mại dâm”, kèm theo hình ảnh, clip các cô gái trẻ, ăn mặc hở hang, gợi cảm nhằm dụ dỗ người có nhu cầu. Khi nạn nhân liên hệ, các đối tượng yêu cầu chuyển sang trao đổi qua ứng dụng Telegram, tiếp tục gửi hình ảnh các cô gái xinh đẹp, ăn mặc mát mẻ để tạo lòng tin.

5.jpg
Cảnh giác dịch vụ “mại dâm online”
Xem chi tiết

Xã hội

Bắt nhân viên ngân hàng lợi dụng 'đáo hạn' lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Lợi dụng là nhân viên ngân hàng, trong quá trình làm thủ tục đáo hạn cho khách vay, Nguyễn Mạnh Thắng đã chiếm đoạt 3,5 tỷ đồng.

Ngày 26/12, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Mạnh Thắng (SN 1987 thường trú tại xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hoá, hiện đang ở tại phòng 802 CT4 chung cư Phú Sơn, phường Hạc Thành) để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

999.jpg
Đối tượng Nguyễn Mạnh Thắng
Xem chi tiết

Xã hội

Lừa đảo hơn 3 tỷ đồng bằng chiêu vay tiền cho người khác

Sau khi chiếm đoạt của nạn nhân hơn 3 tỷ đồng, đối tượng Huỳnh Tấn Lợi (Cà Mau) đã dùng để trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Ngày 25/12, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam bị can Huỳnh Tấn Lợi (SN 1976, ngụ Tân Điền A, xã Tạ An Khương, Cà Mau) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo thông tin ban đầu, trong khoảng thời gian từ năm 2021 - 2023, Huỳnh Tấn Lợi có hành vi đưa ra thông tin gian dối về việc có người cần vay tiền để ông H.V.Đ. tin tưởng.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới