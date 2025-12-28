Hà Nội

Dự đoán ngày mới 29/12/2025 cho 12 con giáp: Mão rộng lượng

Giải mã

Dự đoán ngày mới 29/12/2025 cho 12 con giáp: Mão rộng lượng

Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Mão có tính cách rộng lượng, mạng lưới quan hệ khá rộng và kinh tế khá giả.

Tâm Anh (TH)
Tử vi 12 con giáp hôm nay ngày 29/12/2025, vận thế của người tuổi Tý thay đổi. Tình cảm: Tuổi Tý có thể thay đổi suy nghĩ về người khác sau khi tiếp xúc lâu với họ. Công việc: Con giáp này tập trung làm việc, tránh bị phân tâm bởi những chuyện không liên quan. Tiền bạc: Tuổi Tý có tài chính khá ổn định.
Theo dự đoán cho 12 con giáp, vận thế của người tuổi Sửu ngày 29/12/2025 tử tế. Tình cảm: Tuổi Sửu hiền lành, tử tế, thích tham gia các hoạt động xã hội, thiện nguyện nên có nhiều mối quan hệ. Công việc: Con giáp này có thể tìm được chủ đề quan tâm khi đi khảo sát. Tiền bạc: Tuổi Sửu quản lý tài chính theo phương pháp khoa học, hiện đại.
Vận thế ngày 29/12/2025 của người tuổi Dần hơi xấu. Tình cảm: Tuổi Dần có thể không đến được cuộc hẹn nên người yêu tức giận, xảy ra tranh cãi. Công việc: Con giáp này bận nhiều việc khi đột nhiên được phân công thêm nhiệm vụ mới. Tiền bạc: Người tuổi Dần nghiên cứu mở rộng sản xuất kinh doanh, chiếm lĩnh thị trường.
Vận thế ngày 29/12/2025 của người tuổi Mão rộng lượng. Tình cảm: Người tuổi Mão có tính cách rộng lượng, xây dựng mạng lưới quan hệ khá rộng. Công việc: Con giáp này có thể phối hợp với đồng nghiệp một cách ăn ý để đạt được mục tiêu nhanh nhất có thể. Tiền bạc: Người tuổi Mão phát huy tốt khả năng đầu tư, kinh doanh giúp lợi nhuận thu về đều đặn.
Tử vi 12 con giáp hôm nay ngày 29/12/2025, vận thế của người tuổi Thìn lý tưởng. Tình cảm: Con giáp này có quan điểm riêng về hạnh phúc, tình yêu, không bị ảnh hưởng bởi suy nghĩ của người khác. Công việc: Tuổi Thìn có thể xây dựng môi trường làm việc lý tưởng để phát huy tài năng, sở trường. Tiền bạc: Người tuổi Thìn có nguồn thu nhập khá cao so với nhiều người.
Tử vi 12 con giáp hôm nay ngày 29/12/2025, vận thế của người tuổi Tỵ buông bỏ. Tình cảm: Con giáp này hãy học cách buông bỏ khi đối phương không còn yêu mình. Công việc: Tuổi Tỵ có thể phụ trách một nhóm nhỏ nên cần làm tốt vai trò dẫn dắt, lãnh đạo. Tiền bạc: Người tuổi Tỵ đừng nên vội vã chốt lời khi dự án mới bắt đầu sinh lợi.
Vận thế ngày 29/12/2025 của người tuổi Ngọ sắp xếp. Tình cảm: Tuổi Ngọ có thể làm trung gian hòa giải khi hai người bạn xảy ra xung đột. Công việc: Con giáp này sắp xếp thời gian để có thể hoàn thành nhiệm vụ đúng tiến độ đặt ra. Tiền bạc: Người tuổi Ngọ cần lưu ý đến những khoản chi nhỏ nhưng dồn lại khá lớn.
Vận thế ngày 29/12/2025 của người tuổi Mùi mới lạ. Tình cảm: Người tuổi Mùi cân nhắc về những điều mà gia đình cho lời khuyên. Công việc: Con giáp này có suy nghĩ, cách làm mới lạ nhưng cần thời gian để có thể nhìn thấy kết quả. Tiền bạc: Người tuổi Mùi có thể hơi bất ngờ khi đạt được doanh thu lớn, tiền về đầy túi.
Vận thế ngày 29/12/2025 cho thấy tuổi Thân can đảm. Tình cảm: Con giáp này có thể nhận được nhiều yêu thương từ gia đình, bạn bè. Công việc: Tuổi Thân hãy can đảm, tự tin trình bày bản kế hoạch đã dày công chuẩn bị. Tiền bạc: Con giáp này đứng trước cơ hội lớn để gia tăng tài sản, đừng nên bỏ lỡ.
Vận thế ngày 29/12/2025 của người tuổi Dậu cố chấp. Tình cảm: Người tuổi Dậu tìm cách thay đổi bầu không khí trong gia đình khi mọi việc chuyển xấu. Công việc: Con giáp này có thể cố chấp làm theo ý mình nên tự chịu trách nhiệm cho kết quả sau này. Tiền bạc: Người tuổi Dậu hãy sử dụng số tiền kiếm được đúng nơi.
Vận thế ngày 29/12/2025 cho thấy người tuổi Tuất đắn đo. Tình cảm: Tuổi Tuất có tâm trạng rất tốt khi chuyện tình yêu được gia đình hai bên ủng hộ. Công việc: Con giáp này có thể hơi đắn đo, khó quyết định khi các lựa chọn đều hấp dẫn. Tiền bạc: Người tuổi Tuất có thể hỗ trợ tài chính người thân khi khởi nghiệp kinh doanh.
Vận thế ngày 29/12/2025 của người tuổi Hợi bình thường. Tình cảm: Con giáp này có thể khiến nửa kia bất ngờ trước hành động lãng mạn ít khi thể hiện. Công việc: Tuổi Hợi từng bước giải quyết ổn thỏa tình huống phát sinh. Tiền bạc: Con giáp này có tài vận ở mức bình thường. (Bài viết chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc).
