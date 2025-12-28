Xử phạt người đàn ông đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

Quá trình làm việc với cơ quan Công an, anh T.M.H đã thừa nhận hành vi vi phạm, đồng thời chủ động gỡ bỏ bài viết và cam kết không tái phạm.

Ngày 28/12, Công an xã Thường Tín, TP Hà Nội cho biết vừa xử phạt 7,5 triệu đồng một trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội. Trước đó, Công an xã Thường Tín phát hiện một tài khoản facebook đăng tải nội dung sai sự thật liên quan đến hoạt động của lực lượng chức năng trên địa bàn.

Người đàn ông tại cơ quan Công an.

Thông tin này nhanh chóng lan truyền, thu hút nhiều lượt xem, chia sẻ và bình luận, gây hiểu nhầm, hoang mang trong quần chúng nhân dân, ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng Công an. Qua xác minh, chủ tài khoản là T.M.H (SN 1986, trú tại xã Thường Tín, TP Hà Nội).

Quá trình làm việc với cơ quan Công an, anh T.M.H đã thừa nhận hành vi vi phạm, đồng thời chủ động gỡ bỏ bài viết và cam kết không tái phạm. Công an xã Thường Tín đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với anh T.M.H về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên không gian mạng.

Nội dung sai sự thật đăng tải lên mạng xã hội.

Qua đây, Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân thận trọng, cảnh giác khi viết bài, chia sẻ các thông tin chưa được xác thực, tránh gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự trên địa bàn Thành phố. Các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin không đúng sự thật trên mạng xã hội sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

>>> Xem thêm video: Bắt chủ hụi lừa đảo chiếm đoạt tài sản