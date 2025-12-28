Hà Nội

Loại thịt giàu protein, ít béo, được ví như 'vị thuốc' bồi bổ cơ thể

Sống Khỏe

Loại thịt giàu protein, ít béo, được ví như 'vị thuốc' bồi bổ cơ thể

Thịt chim bồ câu được xem là thực phẩm bổ dưỡng nhờ giàu protein, ít béo, giúp phục hồi thể lực, tăng cường trí não và nâng cao sức khỏe toàn diện.

Vân Giang (Tổng hợp)
Không phải ngẫu nhiên thịt chim bồ câu thường xuất hiện trong thực đơn bồi bổ sức khỏe của nhiều gia đình. Từ y học cổ truyền đến nghiên cứu dinh dưỡng hiện đại, loại thịt này đều được đánh giá cao nhờ giá trị dinh dưỡng vượt trội, đặc biệt phù hợp với người cần phục hồi thể trạng và tăng cường hoạt động trí não. Ảnh minh họa
Theo quan niệm Đông y, thịt chim bồ câu có tính bình, vị ngọt, giúp bổ khí huyết, kiện tỳ, tăng cường chức năng tiêu hóa và nuôi dưỡng ngũ tạng. Trong dân gian, bồ câu thường được chế biến thành các món hầm, cháo dành cho người mới ốm dậy, phụ nữ mang thai, người cao tuổi hoặc trẻ nhỏ có thể trạng yếu. Ảnh minh họa
Dưới góc nhìn khoa học, thịt chim bồ câu được xếp vào nhóm thực phẩm giàu đạm nhưng ít béo. Hàm lượng protein trong thịt bồ câu đạt khoảng 24%, cao hơn nhiều so với các loại thịt gia cầm thông thường. Đáng chú ý, lượng protein này chứa đầy đủ các acid amin thiết yếu – thành phần quan trọng giúp cơ thể tái tạo tế bào, phục hồi mô và duy trì hoạt động sống. Ảnh minh họa
Trong khi đó, tỷ lệ chất béo trong thịt chim bồ câu lại rất thấp, chỉ khoảng 0,3%, đặc biệt ít cholesterol. Nhờ vậy, loại thịt này phù hợp với cả người cần bồi bổ sức khỏe lẫn những người đang kiểm soát chế độ ăn uống. Ngoài protein, thịt chim bồ câu còn cung cấp nhiều vitamin A, B1, B2, vitamin E cùng các khoáng chất và vi lượng cần thiết cho cơ thể. Ảnh minh họa
Giá trị dinh dưỡng cao giúp thịt chim bồ câu trở thành thực phẩm lý tưởng cho quá trình hồi phục sau ốm đau hoặc phẫu thuật. Khi được chế biến đúng cách, thịt bồ câu cung cấp lượng collagen đáng kể, góp phần hỗ trợ làm lành tổn thương, tăng tốc độ phục hồi của các mô và cơ quan. Đồng thời, việc bổ sung acid amin và khoáng chất giúp cơ thể nhanh chóng tái tạo tế bào hồng cầu, cải thiện thể lực và tăng sức bền. Ảnh minh họa
Không chỉ tốt cho thể chất, thịt chim bồ câu còn được biết đến với tác dụng hỗ trợ hoạt động của não bộ. Trong thành phần dinh dưỡng của loại thịt này có phospholipid – hợp chất quan trọng đối với tế bào thần kinh. Phospholipid giúp thúc đẩy quá trình trao đổi chất của mô não, tăng khả năng ghi nhớ, cải thiện tư duy và làm chậm sự suy giảm của hệ thần kinh theo tuổi tác. Ảnh minh họa
Chính vì vậy, thịt chim bồ câu thường được khuyến khích đưa vào khẩu phần ăn của trẻ em trong giai đoạn phát triển, học sinh – sinh viên hoặc người lao động trí óc thường xuyên chịu áp lực tinh thần. Việc sử dụng hợp lý các món ăn từ bồ câu có thể góp phần nâng cao khả năng tập trung và hiệu suất làm việc. Ảnh minh họa
Theo y học cổ truyền, thịt chim bồ câu còn có tác dụng dưỡng nhan và tăng cường sinh lực. Một số nghiên cứu cho thấy, hàm lượng chondroitin trong thịt bồ câu tương đối cao, hỗ trợ xương khớp, cải thiện độ đàn hồi của da và giúp cơ thể duy trì trạng thái khỏe mạnh, dẻo dai. Đông y cho rằng sử dụng thịt bồ câu đúng cách có thể giúp cải thiện thần sắc, mang lại làn da hồng hào và tinh thần sung mãn. Ảnh minh họa
Dù có nhiều lợi ích, các chuyên gia dinh dưỡng cũng khuyến cáo người tiêu dùng nên lựa chọn bồ câu non, chế biến hợp vệ sinh và không lạm dụng. Những món như cháo bồ câu, bồ câu hầm, hấp được đánh giá là phù hợp để giữ trọn dưỡng chất và dễ tiêu hóa. Ảnh minh họa
Với sự kết hợp hài hòa giữa giá trị dinh dưỡng và công dụng bồi bổ, thịt chim bồ câu không chỉ là món ăn quen thuộc trong ẩm thực truyền thống mà còn là lựa chọn đáng cân nhắc trong chế độ ăn hiện đại, hướng tới chăm sóc sức khỏe toàn diện. Ảnh minh họa
