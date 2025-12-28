Mật phục bắt đối tượng vận chuyển 315kg pháo lậu qua biên giới lúc rạng sáng

Quá trình mật phục cùng với triển khai các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát khống chế đối tượng vận chuyển pháo lậu trên tỉnh lộ 664 đoạn thuộc xã Ia Krái.

Theo thông tin ban đầu, 3h ngày 28/12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công an xã Ia Krái đã bắt quả tang đối tượng Phạm Văn Thành (SN 1999, trú tại phường Diên Hồng) điều khiển ô tô bán tải BKS 81C-227.xx lưu thông trên tỉnh lộ 664 theo hướng từ xã Ia O về xã Ia Krái, nghi vấn chở hàng lậu.

Địa điểm các trinh sát khống chế đối tượng cùng phương tiện là tại Km49 trên tỉnh lộ 664 đoạn thuộc xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai.

Số pháo lậu thu giữ có trọng lượng 315 kg. Ảnh: ĐVCC



Kiểm tra trên xe bán tải, Công an phát hiện xe đang chở 210 hộp pháo hoa nghi là pháo nổ loại 49 ống được giấu trong các bao màu đen là pháo lậu, số lượng lên đến 315kg.

Tại cơ quan Công an, Thành khai nhận đã mua số lượng pháo lậu trên từ một đối tượng chưa rõ danh tính sau đó chở đi tiêu thụ. Mỗi hộp pháo khi bán ra, đối tượng thu lời khoảng 140 nghìn đồng.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục truy xét nguồn gốc pháo lậu, giám định với tang vật thu giữ và xác định các đối tượng có liên quan để xứ lý theo quy định pháp luật.

