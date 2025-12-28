Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Thức uống buổi sáng giúp nuôi dưỡng hệ vi sinh đường ruột

Sống Khỏe

Thức uống buổi sáng giúp nuôi dưỡng hệ vi sinh đường ruột

Bắt đầu ngày mới với đồ uống phù hợp không chỉ giúp cơ thể tỉnh táo mà còn hỗ trợ hệ tiêu hóa, nuôi dưỡng lợi khuẩn và cải thiện sức khỏe đường ruột.

Vân Giang (Tổng hợp)
Theo các chuyên gia dinh dưỡng, đường ruột của con người chứa hàng nghìn tỷ vi sinh vật, trong đó lợi khuẩn giữ vai trò then chốt đối với miễn dịch, chuyển hóa và sức khỏe lâu dài. Ảnh minh họa
Theo các chuyên gia dinh dưỡng, đường ruột của con người chứa hàng nghìn tỷ vi sinh vật, trong đó lợi khuẩn giữ vai trò then chốt đối với miễn dịch, chuyển hóa và sức khỏe lâu dài. Ảnh minh họa
Việc duy trì môi trường thuận lợi cho lợi khuẩn bắt đầu từ những thói quen đơn giản, trong đó có đồ uống buổi sáng. Ảnh minh họa
Việc duy trì môi trường thuận lợi cho lợi khuẩn bắt đầu từ những thói quen đơn giản, trong đó có đồ uống buổi sáng. Ảnh minh họa
Sau một đêm dài, cơ thể rơi vào trạng thái thiếu nước nhẹ. Uống nước lọc ngay khi thức dậy giúp bù nước kịp thời, kích hoạt hoạt động của các cơ quan và hỗ trợ nhu động ruột. Ảnh minh họa
Sau một đêm dài, cơ thể rơi vào trạng thái thiếu nước nhẹ. Uống nước lọc ngay khi thức dậy giúp bù nước kịp thời, kích hoạt hoạt động của các cơ quan và hỗ trợ nhu động ruột. Ảnh minh họa
Khi cơ thể đủ nước, chất xơ trong thực phẩm mới phát huy tác dụng, từ đó giúp phòng ngừa táo bón và cải thiện tiêu hóa. Đây cũng là loại đồ uống đơn giản, dễ thực hiện và mang lại lợi ích lâu dài nhất cho sức khỏe đường ruột. Ảnh minh họa
Khi cơ thể đủ nước, chất xơ trong thực phẩm mới phát huy tác dụng, từ đó giúp phòng ngừa táo bón và cải thiện tiêu hóa. Đây cũng là loại đồ uống đơn giản, dễ thực hiện và mang lại lợi ích lâu dài nhất cho sức khỏe đường ruột. Ảnh minh họa
Củ dền được biết đến với hàm lượng nitrat tự nhiên cao, giúp tăng lưu thông máu đến các cơ quan trong cơ thể, bao gồm cả đường ruột. Ảnh minh họa
Củ dền được biết đến với hàm lượng nitrat tự nhiên cao, giúp tăng lưu thông máu đến các cơ quan trong cơ thể, bao gồm cả đường ruột. Ảnh minh họa
Uống nước ép củ dền vào buổi sáng có thể góp phần cải thiện tình trạng táo bón, giảm viêm ruột và hỗ trợ chức năng gan. Bên cạnh đó, loại củ này còn chứa chất xơ, polyphenol và betaine – những thành phần có lợi cho hệ tiêu hóa và sự cân bằng vi sinh đường ruột. Ảnh minh họa
Uống nước ép củ dền vào buổi sáng có thể góp phần cải thiện tình trạng táo bón, giảm viêm ruột và hỗ trợ chức năng gan. Bên cạnh đó, loại củ này còn chứa chất xơ, polyphenol và betaine – những thành phần có lợi cho hệ tiêu hóa và sự cân bằng vi sinh đường ruột. Ảnh minh họa
Không chỉ giúp tỉnh táo, cà phê còn có tác động tích cực đến hệ vi sinh đường ruột nếu sử dụng điều độ. Các hợp chất polyphenol trong cà phê đóng vai trò như prebiotic, tạo điều kiện cho lợi khuẩn phát triển, đồng thời giúp tăng tính đa dạng của hệ vi sinh. Ảnh minh họa
Không chỉ giúp tỉnh táo, cà phê còn có tác động tích cực đến hệ vi sinh đường ruột nếu sử dụng điều độ. Các hợp chất polyphenol trong cà phê đóng vai trò như prebiotic, tạo điều kiện cho lợi khuẩn phát triển, đồng thời giúp tăng tính đa dạng của hệ vi sinh. Ảnh minh họa
Tuy nhiên, lạm dụng cà phê có thể gây phản tác dụng, dẫn đến hồi hộp, lo âu hoặc rối loạn tiêu hóa. Mỗi ngày, việc duy trì từ một đến ba tách cà phê được xem là mức hợp lý cho người trưởng thành khỏe mạnh. Ảnh minh họa
Tuy nhiên, lạm dụng cà phê có thể gây phản tác dụng, dẫn đến hồi hộp, lo âu hoặc rối loạn tiêu hóa. Mỗi ngày, việc duy trì từ một đến ba tách cà phê được xem là mức hợp lý cho người trưởng thành khỏe mạnh. Ảnh minh họa
Trà gừng từ lâu đã được xem là “trợ thủ” của hệ tiêu hóa. Gừng có tác dụng kích thích tiết dịch tiêu hóa, hỗ trợ nhu động ruột và giảm cảm giác chướng bụng, buồn nôn. Ảnh minh họa
Trà gừng từ lâu đã được xem là “trợ thủ” của hệ tiêu hóa. Gừng có tác dụng kích thích tiết dịch tiêu hóa, hỗ trợ nhu động ruột và giảm cảm giác chướng bụng, buồn nôn. Ảnh minh họa
Các hợp chất chống viêm tự nhiên trong gừng giúp làm dịu niêm mạc ruột, đặc biệt phù hợp với người thường xuyên gặp vấn đề đầy hơi hoặc khó tiêu. Một cốc trà gừng ấm vào buổi sáng có thể giúp hệ tiêu hóa khởi động nhẹ nhàng. Ảnh minh họa
Các hợp chất chống viêm tự nhiên trong gừng giúp làm dịu niêm mạc ruột, đặc biệt phù hợp với người thường xuyên gặp vấn đề đầy hơi hoặc khó tiêu. Một cốc trà gừng ấm vào buổi sáng có thể giúp hệ tiêu hóa khởi động nhẹ nhàng. Ảnh minh họa
Bạc hà có tác dụng thư giãn cơ trơn của đường tiêu hóa, từ đó giúp giảm co thắt, đau bụng và các triệu chứng khó chịu liên quan đến hội chứng ruột kích thích. Ảnh minh họa
Bạc hà có tác dụng thư giãn cơ trơn của đường tiêu hóa, từ đó giúp giảm co thắt, đau bụng và các triệu chứng khó chịu liên quan đến hội chứng ruột kích thích. Ảnh minh họa
Trà bạc hà cũng hỗ trợ giảm đầy hơi, cải thiện cảm giác nặng bụng sau ăn. Nhâm nhi một tách trà bạc hà ấm vào buổi sáng là cách đơn giản để chăm sóc đường ruột một cách tự nhiên. Ảnh minh họa
Trà bạc hà cũng hỗ trợ giảm đầy hơi, cải thiện cảm giác nặng bụng sau ăn. Nhâm nhi một tách trà bạc hà ấm vào buổi sáng là cách đơn giản để chăm sóc đường ruột một cách tự nhiên. Ảnh minh họa
Vân Giang (Tổng hợp)
#Lợi khuẩn và hệ tiêu hóa #Thói quen uống nước sáng #Lợi ích của củ dền #Tác dụng của cà phê đối với đường ruột #Vai trò của trà gừng trong tiêu hóa #Trà bạc hà giảm khó chịu tiêu hóa

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT