Xã hội

Cháy lớn tại dãy biệt thự liền kề Geleximco Lê Trọng Tấn ở Hà Nội

Chiều 28/12, vụ hỏa hoạn xảy ra tại dãy biệt thự liền kề khu Geleximco đường Lê Trọng Tấn (Dương Nội, Hà Nội).

Theo Thanh Hà/Tiền phong

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng hơn 16h cùng ngày, nhiều người phát hiện có cháy tại tầng mái dãy biệt thự liền kề khu C - Geleximco đường Lê Trọng Tấn (Dương Nội, Hà Nội).

Do bên trong nhiều đồ đạc dễ cháy khiến ngọn lửa bùng lên dữ dội, lan rộng ra xung quanh.

Hơn 17h, đám cháy được dập tắt.
Hơn 17h, đám cháy được dập tắt.

Sau khi tiếp nhận tin báo cháy, lực lượng chức năng điều động nhiều xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Hơn 17h, đám cháy được dập tắt. Vụ cháy không có thương vong về người. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ.

Cháy tiệm điện nước ở Đắk Lắk, 4 người trong gia đình tử vong

Một vụ cháy tiệm điện nước vừa xảy ra tại xã Hòa Phú (Đắk Lắk) khiến 4 người trong một gia đình tử vong.

Sáng 27/12, trao đổi với PV VietNamNet, ông Phạm Tiến Hưng - Bí thư xã Hòa Phú (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, một vụ hỏa hoạn vừa xảy ra trên địa bàn khiến 4 người trong một gia đình tử vong.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Hải Dương
Cháy chợ Xanh ở Hà Nội, tiểu thương nghẹn ngào nhìn tài sản bị thiêu rụi

Lửa bùng phát và lan nhanh, kèm theo nhiều khói, khí độc, khiến các tiểu thương tại chợ Xanh không kịp di dời hàng hoá, bất lực nhìn tài sản bị thiêu rụi.

Ngày 23/12, Công an TP Hà Nội cho biết, khoảng hơn 4h ngày 23/12, một vụ hỏa hoạn lớn đã xảy ra tại Chợ Xanh Định Công (Phương Liệt, Hà Nội). Lực lượng PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội điều động 5 xe chữa cháy cùng 30 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường chữa cháy, cứu hộ.

Khu vực nơi xảy ra vụ cháy.
