Xã hội

Xe tải va chạm xe máy, bé trai 5 tuổi tử vong tại chỗ

Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra ở xã Cồn Tiên (Quảng Trị) khiến cháu bé 5 tuổi tử vong tại chỗ, 4 người khác bị thương.

Hạo Nhiên

Ngày 28/12, thông tin từ Phòng Cảnh sát Giao thông - Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đang phối hợp điều tra, làm rõ vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra ở xã Cồn Tiên.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h cùng ngày, xe tải chở keo tràm mang BKS: 74C-109.11 lưu thông trên tuyến ĐT575 theo hướng từ đường Hồ Chí Minh đi quốc lộ 1A. Khi đến ngã tư giao giữa ĐT575 và ĐT576, thuộc địa bàn xã Cồn Tiên đã xảy ra va chạm với 1 xe mô tô.

tai-nan.jpg
Hiện trường vụ tai nạn.

Sau cú va chạm, xe tải tiếp tục lao vào các hàng quán ven đường.

Vụ tai nạn làm 1 cháu bé trú thôn Kinh Môn, xã Bến Hải, tỉnh Quảng Trị tử vong tại chỗ, 4 người khác bị thương.

Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan Công an điều tra, làm rõ.

