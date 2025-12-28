Khởi tố đối tượng mua bán hóa đơn giá trị gia tăng lên tới 31 tỷ đồng

Công an tỉnh Ninh Bình vừa khởi tố bị can đối với Dương Thị Ánh về tội mua bán hóa đơn giá trị gia tăng, lên tới 31 tỷ đồng và Phạm Văn Quang về tội trốn thuế.

Ngày 28/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Dương Thị Ánh, sinh năm 1983 (trú tại phường Trường Thi, tỉnh Ninh Bình) về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”.

Đối tượng Dương Thị Ánh bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình khởi tố, bắt tạm giam.

Kết quả điều tra ban đầu, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình xác định, từ tháng 3/2019 đến tháng 1/2020, Dương Thị Ánh đã môi giới bán tổng số 74 hóa đơn giá trị gia tăng khống của Công ty cổ phần 27/7 Hải Hậu cho các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh với tổng số tiền thanh toán ghi trên hoá đơn là hơn 31 tỷ đồng. Qua đó, Ánh cùng các đối tượng hưởng lợi số tiền trên 1 tỷ đồng.

Cùng với đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, đối với Phạm Văn Quang, sinh năm 1990 (trú tại xã Gia Hưng, tỉnh Ninh Bình) về tội “Trốn thuế”.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, năm 2022, Phạm Văn Quang đã mua hóa đơn giá trị gia tăng khống của Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Vận tải Ngọc Minh (có trụ sở tại xã Cổ Lễ, tỉnh Ninh Bình), để thực hiện hạch toán, kê khai thuế cho Công ty TNHH MTV Thương mại và Vận tải Tiến Dũng (trụ sở tại xã Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình), gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước số tiền gần 200 triệu đồng.

Hiện cả 2 vụ án trên đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.

