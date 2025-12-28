Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Khởi tố đối tượng mua bán hóa đơn giá trị gia tăng lên tới 31 tỷ đồng

Công an tỉnh Ninh Bình vừa khởi tố bị can đối với Dương Thị Ánh về tội mua bán hóa đơn giá trị gia tăng, lên tới 31 tỷ đồng và Phạm Văn Quang về tội trốn thuế.

Gia Đạt

Ngày 28/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Dương Thị Ánh, sinh năm 1983 (trú tại phường Trường Thi, tỉnh Ninh Bình) về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”.

7777.jpg
Đối tượng Dương Thị Ánh bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình khởi tố, bắt tạm giam.

Kết quả điều tra ban đầu, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình xác định, từ tháng 3/2019 đến tháng 1/2020, Dương Thị Ánh đã môi giới bán tổng số 74 hóa đơn giá trị gia tăng khống của Công ty cổ phần 27/7 Hải Hậu cho các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh với tổng số tiền thanh toán ghi trên hoá đơn là hơn 31 tỷ đồng. Qua đó, Ánh cùng các đối tượng hưởng lợi số tiền trên 1 tỷ đồng.

Cùng với đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, đối với Phạm Văn Quang, sinh năm 1990 (trú tại xã Gia Hưng, tỉnh Ninh Bình) về tội “Trốn thuế”.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, năm 2022, Phạm Văn Quang đã mua hóa đơn giá trị gia tăng khống của Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Vận tải Ngọc Minh (có trụ sở tại xã Cổ Lễ, tỉnh Ninh Bình), để thực hiện hạch toán, kê khai thuế cho Công ty TNHH MTV Thương mại và Vận tải Tiến Dũng (trụ sở tại xã Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình), gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước số tiền gần 200 triệu đồng.

Hiện cả 2 vụ án trên đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.

>>> Xem thêm video: Bắt chủ hụi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Nguồn: ĐTHĐT.
#hóa đơn #mua bán #trốn thuế #Ninh Bình #tội phạm

Bài liên quan

Xã hội

Khởi tố đối tượng ở Hưng Yên sản xuất hàng nghìn can nước giặt giả

Sản xuất hàng nghìn can nước giặt giả, Nguyễn Văn Tuyền ở xã Ân Thi, tỉnh Hưng Yên vừa bị khởi tố về tội sản xuất hàng giả.

Ngày 27/12, Công an tỉnh Hưng Yên thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Tuyền (SN 1990, trú tại thôn Đanh Xá, xã Ân Thi, tỉnh Hưng Yên) về tội sản xuất hàng giả.

67.jpg
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân khu vực 1, tỉnh Hưng Yên tiến hành tống đạt các thủ tục tố tụng và thực hiện Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Tuyền
Xem chi tiết

Xã hội

Khởi tố thêm nhóm đối tượng sai phạm xử lý sự cố sạt lở kè ở Hưng Yên

Hai đối tượng Hồng và Trọng thông đồng, dàn xếp, nghiệm thu thanh toán gói thầu thi công xây lắp và gói thầu tư vấn quản lý dự án công trình, gây thiệt hại.

Ngày 27/12, Công an tỉnh Hưng Yên thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an tỉnh Hưng Yên vừa ra Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Hồng – Giám đốc Công ty TNHH Hồng Quang Hưng; Trần Trịnh Trọng – Chuyên viên Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 (nguyên chuyên viên Trung tâm tư vấn kỹ thuật đê điều thuỷ lợi – Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hưng Yên) cùng về tội Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng.

87766.jpg
Ảnh minh họa.
Xem chi tiết

Xã hội

Thuê xe tải đổ chất thải rắn ra môi trường, một người đàn ông bị khởi tố

Thuê xe tải chở chất thải rắn xây dựng đổ ra môi trường, một người đàn ông ở tỉnh Hưng Yên đã bị khởi tố.

Ngày 27/12, Công an tỉnh Hưng Yên thông tin, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố vụ án gây ô nhiễm môi trường xảy ra tại Tổ dân phố Thanh Miếu, phường Vũ Phúc, tỉnh Hưng Yên

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với P.V.Đ (trú tại thôn Thái Hạc, xã Thư Vũ, tỉnh Hưng Yên) về tội “Gây ô nhiễm môi trường”.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới