Hà Tĩnh phát hiện 200 kg chân giò đông lạnh không rõ nguồn gốc, bốc mùi

Tối ngày 25/12/2025, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 2, Chi cục QLTT tỉnh Hà Tĩnh chủ trì, phối hợp với Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ Quốc lộ 1A (Phòng CSGT) tiến hành khám phương tiện vận tải mang biển kiểm soát 43H-026.16 do ông Bơ Nướch Lý (trú tại Pà Dấu 1, xã Thạnh Mỹ, Thành phố Đà Nẵng) điều khiển.

Trong quá trình khám phương tiện, lực lượng chức năng phát hiện trong khoang chứa hàng hóa có 4 thùng xốp, bên trong chứa chân giò đông lạnh (rút xương), với tổng trọng lượng hơn 200 kg, trị giá hàng hóa trên 17 triệu đồng. Toàn bộ số hàng hóa không có nhãn hàng hóa, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa, đang trong giai đoạn phân hủy và bốc mùi hôi thối, không bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm.

Chủ hàng khai nhận số hàng hóa trên được mua trôi nổi trên thị trường về bán lại kiếm lời. Ảnh DMS

Làm việc với lực lượng chức năng, ông Bơ Nướch Lý khai nhận số hàng hóa trên được mua trôi nổi trên thị trường về bán lại kiếm lời, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa. Khi đang trên đường vận chuyển để tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng phát hiện, xử lý nên chưa tiêu thụ ra thị trường.

Đội QLTT số 2 đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Bơ Nướch Lý số tiền 12 triệu đồng, đồng thời buộc tiêu hủy toàn bộ hàng hóa vi phạm theo quy định.

Lực lượng chức năng kiểm tra hàng hóa vi phạm/ Ảnh DMS

Nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, người tiêu dùng góp phần ổn định thị trường, trong thời gian tới, Đội QLTT số 2 tiếp tục tăng cường triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đặc biệt trong lĩnh vực an toàn thực phẩm. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh, qua đó nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người dân trên địa bàn.