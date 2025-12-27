Hà Nội

Xã hội

Phát hiện vi phạm của Công ty Nhật Anh trong cung cấp suất ăn bán trú

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều vi phạm nghiêm trọng liên quan đến an toàn thực phẩm trong việc cung cấp suất ăn bán trú cho các trường học.

Hải Ninh

Chiều 27/12, Công an TP Hà Nội thông tin, Phòng An ninh Chính trị nội bộ, CATP Hà Nội vừa phối hợp Phòng Kiểm tra lĩnh vực Y tế, Sở Y tế Thành phố kiểm tra 2 bếp ăn của Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ xuất nhập khẩu Nhật Anh có các vi phạm về an toàn thực phẩm liên quan đến hoạt động cung cấp ăn bán trú cho các trường học trên địa bàn xã Mỹ Đức.

788866.jpg
Khu vực chế biến không bảo đảm vệ sinh

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh chính trị nội bộ phát hiện hoạt động vi phạm pháp luật trong lĩnh vực an toàn thực phẩm của Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ xuất nhập khẩu Nhật Anh (Công ty Nhật Anh) khi tổ chức cung cấp suất ăn bán trú cho các trường học trên địa bàn xã Mỹ Đức.

Ngày 25/12, Phòng An ninh Chính trị nội bộ, CATP Hà Nội phối hợp Phòng Kiểm tra lĩnh vực Y tế, Sở Y tế Thành phố kiểm tra các bếp ăn của Công ty Nhật Anh tại Trường Tiểu học Đại Hưng, Tiểu học Hợp Thanh A, Tiểu học Hợp Thanh B, Tiểu học Hợp Tiến B, xã Mỹ Đức.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều vi phạm nghiêm trọng liên quan đến an toàn thực phẩm trong việc cung cấp suất ăn bán trú cho các trường học.

Việc giao nhận thực phẩm của Công ty cũng không đảm bảo an toàn, với vận chuyển bằng xe máy thiếu dụng cụ bảo quản, thực phẩm không có tem nhãn mác.

653.jpg
Phương tiện vận chuyển suất ăn không bảo đảm vệ sinh

Khu vực bếp chế biến không được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, thiết kế không tránh ô nhiễm chéo, cống thoát nước không che kín, có côn trùng, nhân viên không sử dụng găng tay, lưu mẫu thực phẩm không đúng quy định.

Công ty còn sử dụng xe máy kéo xe bò cải tiến để vận chuyển suất ăn cho Trường Tiểu học Đại Hưng, không đảm bảo vệ sinh.

Ngoài ra, Công ty làm khống hồ sơ tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm cho nhân viên để gửi UBND xã và các trường thẩm định.

Quá trình thực hiện truy suất nguồn gốc thực phẩm còn phát hiện Công ty đã nhập của các đơn vị không bảo đảm về an toàn thực phẩm (thịt lợn, thủy hải sản, rau, củ, quả…), thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Hiện lực lượng chức năng tục xác minh làm rõ hoạt động sai phạm của Công ty Nhật Anh để xử nghiêm theo quy định của pháp luật.

Xã hội

Nghi nhà cung cấp suất ăn bán trú cho nhiều trường học dùng dầu đen kịt

Nhiều phụ huynh bức xúc vì nghi ngờ đơn vị cung cấp suất ăn bán trú cho hàng loạt trường học sử dụng dầu ăn đen kịt để chiên thức ăn cho học sinh.

Nhiều phụ huynh trên địa bàn xã Phúc Thọ (Hà Nội) bức xúc vì nghi ngờ đơn vị cung cấp suất ăn bán trú cho hàng loạt trường học sử dụng dầu ăn đen kịt để chiên thức ăn cho học sinh.

Phụ huynh "tố" nhà cung cấp suất ăn dùng dầu đen

Xem chi tiết

Xã hội

Vụ thực phẩm ôi thiu 'lọt' vào bữa ăn bán trú, phạt Công ty Nhật Anh 40 triệu

UBND xã Bình Minh đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính Công ty Nhật Anh - đơn vị cung cấp suất ăn bán trú cho học sinh Trường Tiểu học Cự Khê.

Liên quan đến vụ việc thực phẩm ôi thiu “lọt” vào bữa ăn bán trú tại Trường Tiểu học Cự Khê (xã Bình Minh, Hà Nội), tối ngày 22/10, UBND xã Bình Minh cho biết đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính Công ty Nhật Anh- đơn vị cung cấp suất ăn số tiền 40 triệu đồng.

Theo UBND xã Bình Minh, khi nhận được phản ánh của phụ huynh về việc thực phẩm có mùi ôi thiu đưa vào bếp ăn bán trú tại Trường Tiểu học Cự Khê, UBND xã đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành và phối hợp cùng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội tiến hành kiểm tra bếp ăn bán trú của trường.

Xem chi tiết

