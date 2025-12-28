Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
4 bước giúp da khỏe đẹp trong mùa tiệc tùng cuối năm

Đời sống

4 bước giúp da khỏe đẹp trong mùa tiệc tùng cuối năm

Mùa tiệc tùng khiến da dễ nhạy cảm, khô căng. Chỉ với vài bước chăm sóc đơn giản, da sẽ trở lại khỏe mạnh, mềm mịn và dễ chịu.

Vân Giang (Tổng hợp)
Cuối năm là thời điểm các buổi tiệc, sự kiện và lịch gặp gỡ dày đặc. Đi cùng niềm vui là áp lực không nhỏ lên làn da khi phải thường xuyên trang điểm đậm, tẩy trang liên tục và sinh hoạt thiếu điều độ. Không ít người gặp tình trạng da căng rát, châm chích, bong tróc hoặc ửng đỏ kéo dài. Ảnh minh họa
Cuối năm là thời điểm các buổi tiệc, sự kiện và lịch gặp gỡ dày đặc. Đi cùng niềm vui là áp lực không nhỏ lên làn da khi phải thường xuyên trang điểm đậm, tẩy trang liên tục và sinh hoạt thiếu điều độ. Không ít người gặp tình trạng da căng rát, châm chích, bong tróc hoặc ửng đỏ kéo dài. Ảnh minh họa
Theo khuyến nghị của các bác sĩ da liễu, khi da xuất hiện những “tín hiệu cầu cứu”, việc cần làm không phải là bổ sung thêm nhiều sản phẩm đặc trị mà là quay về những bước chăm sóc cơ bản, ưu tiên sự dịu nhẹ và ổn định. Ảnh minh họa
Theo khuyến nghị của các bác sĩ da liễu, khi da xuất hiện những “tín hiệu cầu cứu”, việc cần làm không phải là bổ sung thêm nhiều sản phẩm đặc trị mà là quay về những bước chăm sóc cơ bản, ưu tiên sự dịu nhẹ và ổn định. Ảnh minh họa
Trong giai đoạn trang điểm thường xuyên, tẩy trang là bước không thể bỏ qua nhưng cũng dễ gây tổn thương nếu thực hiện sai cách. Thay vì chà xát mạnh tay, nên thấm dung dịch tẩy trang lên bông cotton, áp nhẹ lên da vài giây để lớp makeup tan ra rồi lau theo một chiều cố định. Ảnh minh họa
Trong giai đoạn trang điểm thường xuyên, tẩy trang là bước không thể bỏ qua nhưng cũng dễ gây tổn thương nếu thực hiện sai cách. Thay vì chà xát mạnh tay, nên thấm dung dịch tẩy trang lên bông cotton, áp nhẹ lên da vài giây để lớp makeup tan ra rồi lau theo một chiều cố định. Ảnh minh họa
Thao tác nhẹ nhàng giúp giảm ma sát, hạn chế việc phá vỡ hàng rào bảo vệ da yếu tố rất dễ suy yếu khi da phải tiếp xúc với mỹ phẩm đậm trong nhiều ngày liên tiếp. Ảnh minh họa
Thao tác nhẹ nhàng giúp giảm ma sát, hạn chế việc phá vỡ hàng rào bảo vệ da yếu tố rất dễ suy yếu khi da phải tiếp xúc với mỹ phẩm đậm trong nhiều ngày liên tiếp. Ảnh minh họa
Sau tẩy trang, nhiều người có thói quen lựa chọn sữa rửa mặt tạo cảm giác sạch kin kít. Tuy nhiên, khi da đang nhạy cảm, điều này lại khiến da mất độ ẩm tự nhiên, dễ khô căng và kích ứng. Ảnh minh họa
Sau tẩy trang, nhiều người có thói quen lựa chọn sữa rửa mặt tạo cảm giác sạch kin kít. Tuy nhiên, khi da đang nhạy cảm, điều này lại khiến da mất độ ẩm tự nhiên, dễ khô căng và kích ứng. Ảnh minh họa
Các chuyên gia khuyên nên ưu tiên sữa rửa mặt dịu nhẹ, ít bọt, không chứa hương liệu hay chất tẩy mạnh. Một lần rửa mặt nhẹ nhàng là đủ để loại bỏ dầu thừa và cặn bẩn còn sót lại mà không làm da thêm tổn thương. Ảnh minh họa
Các chuyên gia khuyên nên ưu tiên sữa rửa mặt dịu nhẹ, ít bọt, không chứa hương liệu hay chất tẩy mạnh. Một lần rửa mặt nhẹ nhàng là đủ để loại bỏ dầu thừa và cặn bẩn còn sót lại mà không làm da thêm tổn thương. Ảnh minh họa
Trong mùa tiệc tùng, không ít người có xu hướng dùng nhiều serum, tinh chất với mong muốn da nhanh đẹp trở lại. Thực tế, khi da đang yếu, việc chồng quá nhiều lớp dưỡng có thể khiến da quá tải và phản ứng tiêu cực. Ảnh minh họa
Trong mùa tiệc tùng, không ít người có xu hướng dùng nhiều serum, tinh chất với mong muốn da nhanh đẹp trở lại. Thực tế, khi da đang yếu, việc chồng quá nhiều lớp dưỡng có thể khiến da quá tải và phản ứng tiêu cực. Ảnh minh họa
Lúc này, nên tối giản chu trình, tập trung vào kem dưỡng có khả năng cấp ẩm, khóa nước và hỗ trợ phục hồi hàng rào da. Một sản phẩm phù hợp, dùng đều đặn sẽ giúp da ổn định hơn, giảm tình trạng mất nước và nhạy cảm kéo dài. Ảnh minh họa
Lúc này, nên tối giản chu trình, tập trung vào kem dưỡng có khả năng cấp ẩm, khóa nước và hỗ trợ phục hồi hàng rào da. Một sản phẩm phù hợp, dùng đều đặn sẽ giúp da ổn định hơn, giảm tình trạng mất nước và nhạy cảm kéo dài. Ảnh minh họa
Thời tiết mát mẻ hoặc trời nhiều mây khiến không ít người chủ quan bỏ qua bước chống nắng. Tuy nhiên, tia UVA vẫn hoạt động quanh năm và có thể khiến làn da đang tổn thương trở nên sạm, đỏ hoặc lâu hồi phục hơn. Ảnh minh họa
Thời tiết mát mẻ hoặc trời nhiều mây khiến không ít người chủ quan bỏ qua bước chống nắng. Tuy nhiên, tia UVA vẫn hoạt động quanh năm và có thể khiến làn da đang tổn thương trở nên sạm, đỏ hoặc lâu hồi phục hơn. Ảnh minh họa
Việc duy trì thói quen chống nắng mỗi ngày, kể cả mùa đông, là lớp “áo giáp” cần thiết để bảo vệ da khỏi các tác nhân gây hại, đặc biệt trong giai đoạn da đang cần thời gian nghỉ ngơi và tái tạo. Ảnh minh họa
Việc duy trì thói quen chống nắng mỗi ngày, kể cả mùa đông, là lớp “áo giáp” cần thiết để bảo vệ da khỏi các tác nhân gây hại, đặc biệt trong giai đoạn da đang cần thời gian nghỉ ngơi và tái tạo. Ảnh minh họa
Mùa lễ hội không đòi hỏi một chu trình dưỡng da cầu kỳ. Ngược lại, sự tiết chế, kiên trì và chăm sóc đúng trọng tâm mới là chìa khóa giúp da lấy lại trạng thái cân bằng. Khi được “giảm tải” đúng cách, làn da sẽ dần khỏe hơn, đủ sức đồng hành cùng những buổi tiệc rộn ràng cuối năm mà vẫn giữ được vẻ tươi tắn, dễ chịu. Ảnh minh họa
Mùa lễ hội không đòi hỏi một chu trình dưỡng da cầu kỳ. Ngược lại, sự tiết chế, kiên trì và chăm sóc đúng trọng tâm mới là chìa khóa giúp da lấy lại trạng thái cân bằng. Khi được “giảm tải” đúng cách, làn da sẽ dần khỏe hơn, đủ sức đồng hành cùng những buổi tiệc rộn ràng cuối năm mà vẫn giữ được vẻ tươi tắn, dễ chịu. Ảnh minh họa
Vân Giang (Tổng hợp)
#Chăm sóc da dịu nhẹ mùa tiệc tùng #Phục hồi hàng rào bảo vệ da #Chọn lựa sản phẩm làm sạch nhẹ nhàng #Giảm thiểu lớp dưỡng khi da yếu #Vai trò của chống nắng quanh năm #Chính sách chăm sóc da cuối năm

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT