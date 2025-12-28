Triệt xóa đường dây lừa đảo hơn 120 tỷ đồng, bắt 22 đối tượng

Cơ quan Công an xác định nhóm đối tượng đã lừa đảo hàng nghìn bị hại trên khắp cả nước, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Ngày 28/12, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Công an Campuchia; Công an các tỉnh, thành phố Thanh Hóa, Hải Phòng, Tây Ninh và công an tại các Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Cát Bi, Tân Sơn Nhất, cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài - Tây Ninh triệt xóa đường dây tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia hoạt động trên không gian mạng, bắt giữ 22 người, thu giữ tang vật liên quan đến vụ án.

Qua điều tra, cơ quan Công an xác định đường dây lừa đảo này do những người Việt Nam cầm đầu, trực tiếp tổ chức và điều hành, với các “tổng quản” chỉ huy hoạt động tại nước ngoài.

Trong đó, đối tượng Lương Xuân Duyên (SN 1988, trú xã Hữu Bằng, huyện Kiến Thụy cũ, TP Hải Phòng) giữ vai trò điều hành nhóm lừa đảo hoạt động tại Myanmar, dù chịu sự chi phối nhất định từ những người nước ngoài.

Nhóm đối tượng bị cơ quan Công an bắt giữ.

Còn Phạm Văn Diệm (SN 1988, trú xã Hùng Thắng, TP Hải Phòng) là kẻ cầm đầu nhánh hoạt động độc lập tại Campuchia, trực tiếp thuê văn phòng tại khu Lý Châu (TP Bavet) để tổ chức vận hành như một “trụ sở” trá hình để thực hiện hành vi lừa đảo.

Được biết, từ tháng 5/2025 đến khi bị triệt phá, tổ chức tội phạm này lừa đảo trên 1.000 bị hại ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước, với tổng số tiền bị chiếm đoạt khoảng 120 tỷ đồng.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với 22 đối tượng, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra, truy tìm các đối tượng liên quan ở trong và ngoài nước, hoàn tất hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

