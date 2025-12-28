Nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn làm 4 người thương vong ở Quảng Trị

Liên quan vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra ở tỉnh Quảng Trị, cơ quan chức năng xác định tài xế xe tải không chú ý quan sát, đi không đúng phần đường quy định.

Tối 28/12, thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã xác định được nguyên nhân ban đầu trong vụ xe tải lao vào nhà dân ở thôn Bình Sơn (xã Cồn Tiên) làm một bé trai tử vong, ba người khác bị thương.

Theo đó, bước đầu cơ quan chức năng xác định tài xế xe tải không nhường đường tại nơi đường bộ giao nhau, không chú ý quan sát, đi không đúng phần đường quy định. Thời điểm xảy ra tai nạn, điều kiện thời tiết khô ráo, ánh sáng tự nhiên, mật độ tham gia giao thông thưa thớt.

Hiện trường vụ tai nạn.

Như báo Tri thức & Cuộc sống đưa tin, khoảng 10h50 ngày 28/12, tài xế Trần Chí Cường (28 tuổi, ngụ xã Vĩnh Thủy, Quảng Trị) điều khiển xe tải mang BKS: 74C-109.11 lưu thông theo hướng thôn Xuân Hòa, xã Cồn Tiên đi quốc lộ 1A trên đường tỉnh 575.

Khi đến ngã tư giao nhau giữa đường 575 và đường 576 (còn gọi là ngã tư chợ Gio An, xã Cồn Tiền) thì xảy ra va chạm với xe máy do ông Trịnh Hữu P. (46 tuổi, ngụ xã Bến Hải, Quảng Trị) điều khiển. Lúc này, trên xe máy còn có hai con trai của ông P. là cháu T.H.H (3 tuổi) và cháu T.G.B (7 tuổi).

Cú va chạm mạnh khiến bé trai T.H.H tử vong tại chỗ. Ông P., cháu B cùng tài xế xe tải bị thương, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế. Ngoài ra, vụ tai nạn còn làm 2 ngôi nhà bị hư hỏng.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an điều tra, làm rõ.

