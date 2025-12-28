Bắt nhóm đối tượng sản xuất dầu gió giả bằng hóa chất công nghiệp

Nhóm này đã sản xuất và đưa ra thị trường hàng trăm ngàn sản phẩm dầu gió giả, bán với giá rất rẻ so với hàng chính hãng để thu lợi bất chính.

Ngày 28/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM (Phòng Cảnh sát kinh tế - PC03) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam năm người về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh. Các quyết định tố tụng đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Nhóm đối tượng tại cơ quan Công an.

Những người bị khởi tố gồm: Nguyễn Phương Hoàn (36 tuổi), được xác định là chủ mưu, cầm đầu; Nguyễn Thị Thanh (35 tuổi, vợ Hoàn) cùng các nhân viên làm thuê trực tiếp tham gia các công đoạn sản xuất là Bùi Ngọc Trâm (22 tuổi), Nguyễn Ngọc Kim Châu (20 tuổi) và Huỳnh Thị Ngọc Hân (20 tuổi, cùng cư trú tại TP HCM).

Trước đó, lúc 9h ngày 13/12/2025, PC03 Công an TP HCM phối hợp Công an xã Bình Mỹ kiểm tra hành chính một căn nhà không số trên đường 171, ấp 18, xã Bình Mỹ. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện nhóm người đang pha trộn các hỗn hợp dầu từ hóa chất trôi nổi, không rõ nguồn gốc, không có công dụng dược liệu.

Theo cơ quan điều tra, các đối tượng mua tinh dầu, dung môi, chất tạo màu dùng trong công nghiệp mùi hương qua mạng xã hội, pha trộn theo tỷ lệ tùy ý rồi sang chiết thủ công vào chai thủy tinh, dán tem, bỏ hộp, đóng màng co để tạo thành sản phẩm dầu gió giả.

Nhân viên đóng hộp và các nhãn, bao bì sản phẩm dầu gió giả.

Các loại hóa chất này không có tác dụng điều trị, giảm đau, sát khuẩn như thông tin trên bao bì, thậm chí có nguy cơ gây kích ứng da, viêm da tiếp xúc, bỏng rát hoặc ngộ độc tinh dầu, đặc biệt nguy hiểm với trẻ em, phụ nữ mang thai, người cao tuổi và người có cơ địa nhạy cảm.

Sau khi lập biên bản, đoàn kiểm tra tiếp tục khám xét địa điểm thứ hai tại số 5 Võ Văn Bích, ấp 15, xã Bình Mỹ, thu giữ hơn 4.300 chai dầu thành phẩm cùng máy ép nhiệt, can dung dịch hóa chất, tem nhãn, vỏ hộp, thùng chai lọ và nhiều công cụ, phương tiện phục vụ việc sản xuất hàng giả.

Điều tra ban đầu xác định, nhóm này đã sản xuất và đưa ra thị trường hàng trăm ngàn sản phẩm dầu gió giả, bán với giá rất rẻ so với hàng chính hãng để thu lợi bất chính, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng và uy tín của doanh nghiệp bị giả mạo. Đáng chú ý, các địa điểm sản xuất, cất giấu hàng giả đều nằm ở khu vực thưa người, xa khu dân cư nhằm né tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. toàn bộ sản phẩm giả được làm hoàn toàn từ hóa chất.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ quy mô tiêu thụ, nguồn cung hóa chất và các cá nhân, tổ chức liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

>>> Xem thêm video: Ngăn chặn vụ giả danh Công an lừa đảo hơn 3 tỷ đồng