Xã hội

Rủ nhau xuống ao tắm, 3 trẻ nhỏ ở Đắk Lắk bị đuối nước thương tâm

Chiều 28/12, Phó Chủ tịch UBND xã Ea Kly, tỉnh Đắk Lắk xác nhận, trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ tai nạn đuối nước, 3 trẻ nhỏ tử vong.

Chiều 28/12, ông Nguyễn Văn Nam, Phó Chủ tịch UBND xã Ea Kly, tỉnh Đắk Lắk xác nhận, trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ tai nạn đuối nước thương tâm làm 3 trẻ nhỏ tử vong.

Lực lượng chức năng cùng người dân đã tìm thấy thi thể 3 trẻ nhỏ chết đuối lúc 11h30 cùng ngày. Chính quyền địa phương đã bàn giao thi thể các em cho gia đình để lo hậu sự.

Trước đó, vào khoảng 10h sáng cùng ngày, các em Vy Văn Thương (SN 2018), Vy Văn Tình (SN 2016), Lý Văn Ngọc (SN 2017), Lý Văn Hậu (SN 2018, em ruột của Hậu) và Triệu Văn Trung Nghĩa (SN 2019), tất cả cùng trú tại thôn 12, xã Ea Kly, tỉnh Đắk Lắk, rủ nhau đến hồ nước (đào để phục vụ việc tưới cà phê) của gia đình ông Vy Văn Nhiệm (SN 1958, tại thôn 12, xã Ea Kly, tỉnh Đắk Lắk) để tắm.

Hiện trường nơi xảy ra vụ đuối nước.

Khi đến nơi, Vy Văn Thương, Lý Văn Ngọc và Lý Văn Hậu xuống tắm, còn Vy Văn Tình và Triệu Văn Trung Nghĩa đứng trên bờ chơi. Đến khoảng 10h30, trong lúc tắm, em Vy Văn Thương, Lý Văn Ngọc và Lý Văn Hậu không may bị rơi xuống vũng nước sâu rồi chìm xuống đáy hồ. Thấy vậy, em Vy Văn Tình và Triệu Văn Trung Nghĩa chạy về nhà gọi người thân đến cứu. Khoảng 30 phút sau, cả 3 em đã được tìm thấy đưa đến Trung tâm Y tế Ea Kar cấp cứu nhưng các cháu đã tử vong trước đó.

Chính quyền địa phương tổ chức thăm hỏi gia đình các nạn nhân.

Ngay sau khi nhận được thông tin, chính quyền địa phương đã kịp thời đến hỗ trợ mỗi gian đình nạn nhân số tiền 5 triệu đồng, thăm hỏi, chia buồn cùng các gia đình nạn nhân.

cand.com.vn
#đắk lắk #đuối nước #trẻ nhỏ #đau lòng #hỗ trợ gia đình

