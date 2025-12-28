Hà Nội

Mai anh đào Đà Lạt bung nở, chọn tour nào để 'săn hoa' trọn vẹn?

Du lịch

Mai anh đào Đà Lạt bung nở, chọn tour nào để 'săn hoa' trọn vẹn?

Mai anh đào bung nở nhuộm hồng đồi chè Cầu Đất cận Tết Dương lịch, đưa Đà Lạt vào mùa đẹp nhất năm. Du khách nên chọn tour nào để ngắm hoa trọn vẹn?

Vân Giang (Tổng hợp)
Cận Tết Dương lịch 2026, đồi chè Cầu Đất (phường Xuân Trường, TP Đà Lạt, Lâm Đồng) bước vào mùa đẹp nhất trong năm khi những hàng mai anh đào đồng loạt bung nở, nhuộm hồng tím cả không gian cao nguyên. Ảnh
Sự kết hợp giữa sắc hoa dịu dàng, những luống chè xanh mướt và khí hậu se lạnh đặc trưng khiến nơi đây trở thành điểm đến được người dân, du khách săn đón dịp đầu năm mới. Ảnh
Theo người dân địa phương, mai anh đào ở Cầu Đất được trồng từ khoảng hơn 30 năm trước, ban đầu nhằm phân định ranh giới các lô chè và tạo cảnh quan dọc tuyến đường nội vùng. Ảnh Đồng Ngô
Từ cuối tháng 10 hằng năm, cây bắt đầu trút lá và thường nở rộ vào dịp Tết Dương lịch, kéo dài trong nhiều tuần tùy điều kiện thời tiết. Khi hoa nở, Đà Lạt cũng bước vào giai đoạn thời tiết đẹp nhất trong năm, nắng nhẹ, ít mưa, sáng sớm có sương và mây lững lờ trên các triền đồi. Ảnh Đồng Ngô
Không chỉ Cầu Đất, nhiều khu vực ngoại ô Đà Lạt như hồ Tuyền Lâm, các tuyến đường ven thành phố hay những sườn đồi quanh Xuân Trường cũng khoác lên mình sắc mai anh đào, tạo nên bức tranh xuân lãng mạn đặc trưng của phố núi. Chính vì vậy, nhu cầu du lịch Đà Lạt dịp cuối năm, đầu năm mới tăng mạnh, kéo theo sự đa dạng của các tour “săn hoa xuân”. Ảnh Đồng Ngô
Khảo sát thị trường cho thấy, với du khách xuất phát từ TP.HCM và các tỉnh phía Nam, các tour Đà Lạt 3 ngày 2 đêm hoặc 3 ngày 3 đêm vẫn là lựa chọn phổ biến. Một số doanh nghiệp lữ hành lớn như BenThanh Tourist đang khai thác tour Đà Lạt mùa hoa với lịch trình tham quan đồi chè Cầu Đất, các khu vườn hoa và điểm check-in nổi tiếng, mức giá dao động quanh 4,7–5 triệu đồng/khách, tùy thời điểm và tiêu chuẩn dịch vụ. Dòng tour này phù hợp với gia đình, khách trung niên hoặc du khách muốn lịch trình trọn gói, không phải tự sắp xếp phương tiện, ăn ở. Ảnh Đồng Ngô
Ở phân khúc giá mềm hơn, nhiều công ty du lịch tổ chức tour Đà Lạt 3 ngày 3 đêm khởi hành từ TP.HCM, kết hợp tham quan các điểm hoa xuân, khu du lịch sinh thái, làng du lịch trải nghiệm, với mức giá khoảng 2,8–3 triệu đồng/người. Các tour này hướng tới nhóm bạn trẻ, gia đình nhỏ, ưu tiên chi phí hợp lý nhưng vẫn đảm bảo các điểm tham quan chính trong mùa mai anh đào. Ảnh Đồng Ngô
Bên cạnh tour trọn gói, du khách đã có mặt tại Đà Lạt có xu hướng lựa chọn các tour ngắn trong ngày, đặc biệt là tour săn mây – đồi chè Cầu Đất khởi hành từ sáng sớm. Loại hình này cho phép du khách ngắm bình minh, chụp ảnh mai anh đào trong thời điểm ánh sáng đẹp nhất, kết hợp tham quan vườn chè, vườn hồng, vườn dâu… với chi phí chỉ từ vài trăm nghìn đồng mỗi người. Đây được xem là lựa chọn linh hoạt cho những ai muốn “đi nhanh – chụp đẹp”, không bị gò bó thời gian. Ảnh Đồng Ngô
Theo kinh nghiệm của các đơn vị lữ hành, thời điểm lý tưởng nhất để ngắm mai anh đào ở Cầu Đất là từ sáng sớm đến trước 9 giờ, khi sương còn giăng nhẹ và ánh nắng chưa gắt. Du khách cũng được khuyến cáo theo dõi sát tình hình nở hoa, bởi mai anh đào phụ thuộc nhiều vào thời tiết; có năm hoa nở sớm, có năm lại trễ hơn dự kiến. Ảnh Internet
Với sức hút của mùa hoa mai anh đào, Đà Lạt tiếp tục là điểm đến “giữ nhiệt” dịp cận Tết Dương lịch và đầu năm mới. Tuy nhiên, để chuyến đi trọn vẹn, du khách nên xác định rõ nhu cầu – đi ngắn ngày hay dài ngày, đi tự do hay theo tour – từ đó lựa chọn chương trình phù hợp về thời gian, chi phí và trải nghiệm, tránh tình trạng quá tải hoặc phát sinh ngoài kế hoạch trong mùa cao điểm. Ảnh Internet
