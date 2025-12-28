Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Điều tra vụ 2 vợ chồng và con gái 4 tuổi tử vong bất thường ở Lạng Sơn

Hiện cơ quan Công an đang điều tra vụ người dân bàng hoàng phát hiện vợ chồng và con gái 4 tuổi tử vong bất thường tại nhà riêng.

Gia Đạt

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lạng Sơn đang phối hợp cơ quan chức năng điều tra vụ án mạng xảy ra trên địa bàn xã Vũ Lăng, tỉnh Lạng Sơn. Danh tính ba người tử vong gồm anh Vũ Thanh Tùng (32 tuổi), chị Lường Thị Quỳnh (25 tuổi, vợ anh Tùng) và con gái 4 tuổi.

capture-9815.png
Khu vực nơi xảy ra sự việc.

Theo thông tin ban đầu, trưa 27/12, người dân và người thân bàng hoàng phát hiện vợ chồng anh Tùng, chị Quỳnh cùng con gái tử vong tại nhà riêng. Ngay sau khi nhận tin báo, Công an xã Vũ Lăng đã có mặt bảo vệ hiện trường và phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Lạng Sơn khám nghiệm, điều tra vụ việc.

Nhận định ban đầu, nghi vấn người chồng đã tấn công, sát hại vợ và con rồi tự tử. Được biết, thời gian gần đây, anh Tùng có dấu hiệu thần kinh không được bình thường. Vợ chồng anh Tùng, chị Quỳnh có hai con gái, thời điểm xảy ra vụ việc đau lòng nêu trên, một con đang ở nhà ông bà.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lạng Sơn đang phối hợp với VKSND tỉnh Lạng Sơn tiếp tục điều tra vụ án mạng.

>>> Xem thêm video: Người đàn ông tử vong tại nhà riêng nghi bị sát hại

Nguồn: ĐTHĐT.
#Lạng Sơn #tử vong #vợ chồng #con gái #điều tra

Bài liên quan

Xã hội

Điều tra vụ người đàn ông bị đâm tử vong ở Lào Cai

Lực lượng chức năng tỉnh Lào Cai đang làm rõ vụ việc một người đàn ông nghi bị vợ dùng dao đâm tử vong tại xã Lâm Giang.

Ngày 26/12, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, đang phối hợp lực lượng chức năng điều tra làm rõ vụ người đàn ông nghi bị vợ dùng dao tấn công khiến tử vong tại nhà ở xã Lâm Giang vào tối 25/12.

vo-dam-chongjpg-1766721833103.jpg
Hiện trường nơi xảy ra sự việc.
Xem chi tiết

Xã hội

Phát hiện bố và con trai 8 tuổi tử vong tại nhà riêng ở Nghệ An

Cơ quan Công an đang vào cuộc làm rõ nguyên nhân bố và con trai 8 tuổi tử vong bất thường tại nhà riêng.

Ngày 18/12, thông tin từ lãnh đạo xã Hưng Nguyên (Nghệ An) cho biết, người dân địa phương vừa phát hiện hai người trong một gia đình tử vong ở nhà riêng.

Theo vị lãnh đạo này, sự việc được người dân phát hiện vào tối 17/12, tại xóm Trung Thịnh, xã Hưng Nguyên.

Xem chi tiết

Xã hội

8 người tử vong trong vụ xe chở đoàn từ thiện bị lật ở Lào Cai

Vụ tai nạn lật xe chở đoàn từ thiện ở Lào Cai khiến 8 người tử vong, một số người khác bị thương.

Sáng 27/12, thông tin với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Trưởng Công an xã Phình Hồ Trần Mạnh Cường cho biết, vụ tai nạn lật xe chở đoàn từ thiện trên địa bàn đã khiến 8 người tử vong, một số người khác bị thương.

605590403-3279471222203873-470697227899438082-n.jpg
Hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng. Ảnh: Hà Lễ
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới