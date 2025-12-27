Hà Nội

Sống Khỏe

Cao Bằng phát hiện, tạm giữ gần 12 tấn chân gà đông lạnh không xuất xứ

Lực lượng chức năng Cao Bằng phát hiện và tạm giữ gần 12 tấn chân gà đông lạnh không giấy tờ hợp pháp, ngăn chặn hàng lậu trước Tết Nguyên đán.

Bình Nguyên

Trong đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lực lượng chức năng tỉnh Cao Bằng đã phát hiện, tạm giữ gần 12 tấn chân gà đông lạnh không rõ nguồn gốc, xuất xứ, kịp thời ngăn chặn nguy cơ hàng hóa vi phạm thẩm lậu ra thị trường.

Cụ thể, ngày 24/12/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Cao Bằng chủ trì, phối hợp với Đội 389 tỉnh Cao Bằng, Công an xã Hạ Lang và Đội Quản lý thị trường số 6 (Cơ động) tiến hành tuần tra, kiểm soát tại khu vực xóm Lũng Đồn, xã Hạ Lang. Trong quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng chức năng phát hiện ô tô tải biển kiểm soát xxC-0x4.xx do ông Đ.Đ.D, trú tại xã Hòa An, tỉnh Cao Bằng điều khiển, có dấu hiệu nghi vấn.

Lực lượng chức năng kiểm tra, thu giữ hàng hóa vi phạm/ Ảnh DMS

Hiện lực lượng chức năng tỉnh Cao Bằng đã tạm giữ toàn bộ số hàng hóa nêu trên để tiếp tục xác minh, làm rõ các tình tiết liên quan và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Tiến hành kiểm tra phương tiện, đoàn công tác phát hiện trên xe đang vận chuyển 11.820 kg chân gà đông lạnh. Toàn bộ số hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ hoặc giấy tờ hợp pháp chứng minh nguồn gốc, xuất xứ theo quy định.

Đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp, người tiêu dùng và ổn định thị trường. Trong thời gian tới, Chi cục QLTT tỉnh Cao Bằng tiếp tục thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, phối hợp với các lực lượng chức năng liên quan để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm đặc biệt trong lĩnh vực an toàn thực phẩm.

