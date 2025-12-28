Đau vai cả tháng, người phụ nữ phát hiện viêm gân vôi hóa

Viêm gân vôi hóa thường gặp ở nữ giới trung niên, gây các cơn đau dữ dội, ảnh hưởng đến sinh hoạt và chất lượng cuộc sống.

Mới đây, nữ bệnh nhân L.T.L. (50 tuổi, trú tại Hà Nội) đến Phòng khám Đa khoa Medlatec Tây Hồ khám trong tình trạng đau nhiều và hạn chế vận động khớp vai phải. Trước đó khoảng một tháng, bệnh nhân xuất hiện cơn đau, đã đi khám và làm xét nghiệm tại một phòng khám tư nhân, sau đó sử dụng thuốc nam điều trị bệnh lý xương khớp. Tuy nhiên, bệnh không có dấu hiệu thuyên giảm mà ngày càng nặng hơn.

Khoảng 3 giờ sáng, trước thời điểm đến Medlatec khám, bệnh nhân xuất hiện cơn đau đột ngột vùng vai và cánh tay phải. Cơn đau tăng dần về cường độ, kéo dài liên tục kể cả khi nghỉ ngơi, kèm theo hạn chế rõ rệt vận động vai – cánh tay. Bệnh nhân mô tả đau tăng khi vận động, biên độ dạng vai giảm, đồng thời xuất hiện cảm giác tê bì dưới da vùng vai. Bệnh nhân không có tiền sử chấn thương liên quan.

Tại phòng khám, bác sĩ khám lâm sàng ghi nhận khớp vai phải nề nhẹ, cơ cạnh sống co cứng. Các động tác dạng vai và xoay ngoài vai phải bị hạn chế rõ rệt, gây đau cho bệnh nhân. Bác sĩ chỉ định thực hiện một số thăm dò cận lâm sàng cần thiết để chẩn đoán.

Kết quả chụp X-quang khớp vai cho hình ảnh vôi hóa cạnh mấu động lớn xương cánh tay. Siêu âm khớp vai phát hiện vôi hóa gân trên gai vai phải, kèm theo hình ảnh viêm bao hoạt dịch dưới cơ delta.

Chụp cộng hưởng từ (MRI) cột sống cổ: bệnh nhân bị thoái hóa các đĩa đệm và thân đốt sống cổ, với các khối thoát vị đĩa đệm tại các mức C4/5, C5/6 và C6/7, gây chèn ép tủy cổ ngang mức.

Kết quả siêu âm khớp vai của bệnh nhân phát hiện vôi hóa gân trên gai vai phải, kèm theo hình ảnh viêm bao hoạt dịch dưới cơ delta. Ảnh Medlatec

Trên cơ sở tổng hợp triệu chứng lâm sàng và kết quả cận lâm sàng, bác sĩ chẩn đoán xác định viêm gân vôi hóa khớp vai phải kèm theo thoát vị đĩa đệm cột sống cổ. Bệnh nhân được chỉ định thực hiện thủ thuật chọc hút rửa vôi qua da (barbotage). Sau can thiệp, ổ vôi hóa đã giảm rõ rệt. Bệnh nhân giảm đau và cải thiện chức năng vận động khớp vai.

Theo BSCKI. Hoàng Cao Tân - Chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh, Phòng khám Đa khoa Medlatec Tây Hồ, viêm gân vôi hóa là tình trạng lắng đọng các tinh thể canxi hydroxyapatite bên trong hoặc xung quanh gân cơ, gây phản ứng viêm và đau tại chỗ. Tùy theo từng giai đoạn tiến triển của bệnh, ổ vôi hóa có thể ở dạng vôi hóa cứng hoặc vôi hóa mềm. Trong đó, giai đoạn vôi hóa mềm thường liên quan đến các đợt đau cấp tính, mức độ đau nhiều và hạn chế vận động rõ rệt.

Bệnh lý này thường gặp nhất tại vùng vai, đặc biệt là ở các gân thuộc nhóm cơ chóp xoay, trong đó gân trên gai là vị trí hay bị ảnh hưởng nhất. Ngoài khớp vai, viêm gân vôi hóa cũng có thể xuất hiện ở các vị trí khác như khớp háng, khuỷu tay hoặc cổ tay, tuy nhiên tần suất thấp hơn.

Viêm gân vôi hóa thường gặp ở nhóm tuổi trung niên, phổ biến trong độ tuổi từ 40 đến 60, với tỷ lệ mắc cao hơn ở nữ giới. Bệnh có thể tiến triển âm thầm trong một thời gian dài hoặc khởi phát đột ngột bằng các cơn đau dữ dội, ảnh hưởng đáng kể đến sinh hoạt và chất lượng cuộc sống của người bệnh.

Ổ vôi hóa ở khớp vai phải của bệnh nhân đã giảm rõ rệt sau khi được làm thủ thuật/Ảnh Medlatec

BSCKI. Hoàng Cao Tân cũng cho biết, điều trị viêm gân vôi hóa phụ thuộc vào giai đoạn bệnh, mức độ đau, kích thước ổ vôi hóa và ảnh hưởng đến chức năng vận động của người bệnh. Mục tiêu điều trị là giảm đau, kiểm soát viêm, loại bỏ ổ vôi hóa và phục hồi biên độ vận động khớp.

Ở giai đoạn nhẹ hoặc chưa có triệu chứng rầm rộ, điều trị bảo tồn thường được ưu tiên bằng cách dùng thuốc kháng viêm không steroid​; giảm đau Paracetamol​.

Trong những trường hợp đau nhiều, kéo dài hoặc đáp ứng kém với điều trị nội khoa, các phương pháp can thiệp ít xâm lấn có thể được cân nhắc. Tiêm corticosteroid tại chỗ giúp giảm viêm và giảm đau cấp tính nhanh chóng, tuy nhiên, đây chỉ là phương pháp tạm thời, không loại bỏ hoàn toàn được vôi hóa.

Ngoài ra, liệu pháp sóng xung kích (ESWT) cũng được áp dụng để tác động lên khối vôi hóa, đặc biệt với vôi hóa mạn tính, cứng, phá vỡ cấu trúc vôi và kích thích quá trình hấp thu tự nhiên của cơ thể.

Ở giai đoạn thoái biến, phương pháp chọc hút rửa vôi hóa qua da (barbotage) là phương pháp can thiệp tối thiểu. Hiệu quả loại bỏ được vôi hóa ~ 85% nếu ở giai đoạn vôi hóa mềm (giai đoạn hấp thu).​ Tỷ lệ thành công 70-90%, gần tương đương phẫu thuật nội soi, làm giảm đáng kể điểm số đau và cải thiện chức năng trong vòng 1-3 tháng.​

Phẫu thuật nội soi:​ Can thiệp xâm lấn là phương pháp cuối cùng khi các phương pháp khác không hiệu quả hoặc kết hợp sửa chữa gân - xương, loại bỏ hoàn toàn vôi hóa.​