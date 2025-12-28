Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Đột kích 2 quán bar, phát hiện 30 người dương tính với ma túy ở Ninh Bình

Thời điểm kiểm tra, 2 quán bar, qua test nhanh chất ma túy với gần 200 khách và nhân viên phục vụ, phát hiện 30 trường hợp dương tính với ma túy.

Gia Đạt

Ngày 28/12, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, thực hiện chỉ đạo của đồng chí Giám đốc Công an tỉnh, vào 23h50 ngày 26/12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với các lực lượng thuộc Công an tỉnh đồng loạt ra quân, tiến hành kiểm tra quán bar Maybach và quán bar Qlounge 135 tại phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

capture.jpg
Lực lượng Công an kiểm tra và phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng sử dụng, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trong quán bar MayBach và quán Bar Qlounge 135. Ảnh CANB

Thời điểm kiểm tra, 2 quán bar đang mở nhạc với công suất lớn. Qua test nhanh chất ma túy với gần 200 khách và nhân viên phục vụ, phát hiện 30 trường hợp dương tính với ma túy. Đấu tranh làm rõ đủ căn cứ tạm giữ hình sự 12 đối tượng về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Đấu tranh mở rộng, truy xét nóng nguồn ma túy, bắt giữ 4 đối tượng trên địa bàn có hành vi bán trái phép chất ma túy cho các đối tượng sử dụng ở 2 quán bar.

Tang vật thu giữ tổng cộng 185 viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc, 201 túi zíp bên trong có chứa ma túy ketamine, 6 túi ma túy nước vui, 5 bình khí N20 và nhiều vật chứng khác có liên quan. Hiện Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục đấu tranh mở rộng, củng cố hồ sơ, điều tra, xử lý các đối tượng phạm tội theo quy định của pháp luật.

Kết quả đấu tranh, bắt giữ các đối tượng phạm tội về ma túy tại 2 quán bar này trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đã thêm minh chứng cho sự chỉ đạo quyết liệt của Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình về triển khai đồng bộ các biện pháp đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm về ma túy nhằm làm trong sạch địa bàn, xây dựng xã hội kỷ cương, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của người dân.

Công an tỉnh Ninh Bình khuyến cáo người dân không bao che, không tiếp tay cho tội phạm nói chung, tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy nói riêng. Mọi hành vi phạm tội hoặc bao che, tiếp tay cho tội phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Khi phát hiện hành vi phạm tội liên quan đến ma túy, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an để kịp thời điều tra, giải quyết./.

>>> Xem thêm video: Triệt phá 2 đường dây ma túy lớn ở TP HCM

Nguồn: ĐTHĐT.
#ma túy #Ninh Bình #quán bar #kiểm tra #dương tính

Bài liên quan

Xã hội

Bắt đối tượng vận chuyển 12.000 viên ma túy ở Quảng Trị

Đang vận chuyển 12.000 viên ma túy từ Lào về Việt Nam, đối tượng Hồ Văn Triệu đã bị lực lượng Biên phòng tỉnh Quảng Trị phát hiện, bắt giữ.

Ngày 27/12, thông tin từ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa phối hợp các lực lượng bắt giữ đối tượng vận chuyển trái phép số lượng lớn ma túy qua biên giới.

image.png
Đối tượng Hồ Văn Triệu cùng tang vật bị bắt giữ. Ảnh: BĐBP
Xem chi tiết

Xã hội

Thu giữ 6 bánh heroin, lộ đường dây mua bán ma túy xuyên biên giới

Đối tượng Vàng A Ly khai nhận mua số ma túy trên ở phía bên kia biên giới về để bán kiếm lời, ngay sau khi mang hàng vào nội địa thì bị bắt giữ.

Ngày 26/12, Công an tỉnh Sơn La cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng đã phá thành công chuyên án bắt quả tang một đối tượng về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy.

603070144-122220190502275654-8150670806977060147-n.jpg
Đối tượng Vàng A Ly cùng tang vật.
Xem chi tiết

Xã hội

Công an Nghệ An đánh sập đường dây “ngụy trang” ma túy trong hộp mỹ phẩm

Đường dây tội phạm hoạt động kín kẽ với phương thức thủ đoạn tinh vi, ma túy được “ngụy trang” trong hộp đựng mỹ phẩm để vận chuyển liên tỉnh bằng xe khách.

Ngày 24/12, thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa triệt xóa thành công đường dây mua bán trái phép chất ma túy bằng hình thức “ngụy trang” trong hộp đựng mỹ phẩm.

images2073371-2-2.jpg
2 đối tượng Hồ Viết Đạo và Nguyễn Thị Thảo tại cơ quan Công an.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới