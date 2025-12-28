Hà Nội

Xã hội

Tình trạng sức khỏe của 9 nạn nhân trong vụ lật xe ở Lào Cai ra sao?

Cập nhật tình hình sức khỏe của 9 nạn nhân trong vụ lật xe tại Lào Cai, nhiều người đang được điều trị tích cực tại bệnh viện.

Gia Đạt

Tối 27/12, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Bệnh viện Bạch Mai đã kịp thời tiếp nhận các nạn nhân trong vụ lật xe khách chở đoàn thiện nguyện từ Hà Nội lên điểm trường Tà Ghênh (Trường mầm non Họa Mi), xã Phình Hồ, tỉnh Lào Cai. Bệnh viện Bạch Mai cho biết, Bệnh viện tiếp nhận 2 nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn lật xe từ Lào Cai chuyển xuống.

capture.png
Bệnh nhân Nguyễn Thị Phương K. (26 tuổi, Đắk Lắk) bị đa chấn thương, chấn thương sọ não, gãy cẳng tay phải, chấn thương khung chậu, chấn thương vai trái.

Một trong 2 nạn nhân là trường hợp bệnh nhân Phạm Thị Thúy H. (Hà Nội) bị chấn thương ngực kín, tràn khí màng phổi, tổn thương gan trong vụ tai nạn. Bệnh nhân đang được phẫu thuật dẫn lưu ngực. Tiên lượng tình trạng sau mổ sẽ tốt và không phải phẫu thuật gan. Trường hợp còn lại là nam bệnh nhân Phạm Trung K. (25 tuổi, Hà Nội) bị đa chấn thương. Đây là ca bệnh nặng nhất trong số 9 nạn nhân. Bệnh nhân bị chấn thương sọ não, gãy xương cột sống, gãy xương sườn.

Còn tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, 7 nạn nhân vụ tai nạn đang được theo dõi, điều trị. Hiện các bệnh nhân đang được thực hiện các xét nghiệm để đánh giá mức độ thương tổn. Cụ thể, bệnh nhân Đinh Thị Nhật H. (37 tuổi, Hà Nội) bị đa chấn thương, chấn thương sọ não, chấn thương hàm mặt, chấn thương vai phải, chấn thương đùi phải, chấn thương khung chậu.

Bệnh nhân Hoàng Ngọc A. (24 tuổi, Hà Nội) đang được theo dõi chấn thương sọ não, chấn thương hàm mặt, chấn thương vai phải, chấn thương cổ chân trái.

Bệnh nhân Lý Công C. (29 tuổi, Hà Nội) chấn thương ngực kín đã dẫn lưu màng phổi, vết thương phức tạp tầng sinh môn. Người bệnh có chỉ định phẫu thuật cấp cứu.

Bệnh nhân Nguyễn Thị Phương K. (26 tuổi, Đắk Lắk) đa chấn thương, chấn thương sọ não, gãy cẳng tay phải, chấn thương khung chậu, chấn thương vai trái.

Bệnh nhân Phùng Mạnh Q. (37 tuổi, Hà Nội) bị chấn thương sọ não máu tụ ngoài màng cứng trán phải, gãy xương bả vai trái.

Bệnh nhân Trần Bảo Y. (24 tuổi, Hà Nội) được theo dõi chấn thương sọ não, gãy kín cẳng chân trái, theo dõi chấn thương cột sống thắt lưng không liệt.

Bệnh nhân Nguyễn Phương T. (Bắc Ninh) đang theo dõi chấn thương sọ não, chấn thương ngực kín, chấn thương khớp vai.

Các bệnh viện cho biết đang huy động toàn lực để cứu chữa các bệnh nhân nặng.

Trước đó, , khoảng 7h40 ngày 27/12/2025, tại thôn Mù Thấp, xã Phình Hồ, tỉnh Lào Cai, xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khi xe ô tô chở đoàn thiện nguyện mang biển kiểm soát 29B-614.06 bị lật trên đoạn đường dốc do va vào hộ lan (tôn lượn sóng) khoảng 50m, theo hướng xã Hạnh Phúc đi xã Phình Hồ. Hậu quả khiến 9 người tử vong (trong đó 8 người tử vong tại chỗ, 1 người tử vong trên đường đi cấp cứu) và 9 người khác bị thương nặng.

