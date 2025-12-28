Nghi án phóng hỏa đốt nhà, bất ngờ lời kể của người cha

Theo lời kể của người cha, trong lúc chờ đi cai nghiện ma túy, con trai đã đe dọa giết người, đốt nhà và sau đó căn nhà bốc cháy.

Căn nhà của gia đình ông N.Đ.L. bị thiêu rụi

Trao đổi với phóng viên, ông L. cho biết vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi tất cả tài sản trong căn nhà. Giờ ông không còn gì ngoài bộ đồ lao động đang mặc. Ông L. nghi ngờ người phóng hỏa đốt nhà không ai khác chính là N.Đ.P. (SN 1996, con trai ông).

Ông L. kể khoảng 2 tháng trước, nhận thấy con trai là có nhiều biểu hiện nghiện ma túy, gia đình đã trình báo công an. Sau đó, P. được đưa đi test và cho kết quả dương tính với chất ma túy.

Cũng theo ông L., sau khi trở về nhà, P. thường xuyên nói nhảm, quậy phá nên gia đình đã đề nghị cơ quan chức năng đưa đi cai nghiện bắt buộc. Trong lúc chờ hoàn tất các thủ tục để đi cai nghiện, P. rất tức giận vì cho rằng cha báo công an. Lo sợ, ông L. phải vào rẫy cách nhà 4 km để lánh nạn nhiều ngày.

Sáng 23-12, P. dọa giết người thân và đốt nhà. Đến khoảng 12 giờ cùng ngày, khi đang ở rẫy thì ông L. nhận được tin báo căn nhà của gia đình đang bốc cháy. Ông L. vội vã chạy về thì đã quá muộn, lửa bao trùm toàn bộ căn nhà.

"Trước đây, P. là người thông minh, ngoan ngoãn, lễ phép với mọi người. Tuy nhiên, ma túy đã khiến con trai tôi trở thành một con người hoàn toàn khác. Gia đình tôi phải tích lũy hàng chục năm mới xây được căn nhà và mua sắm vật dụng nhưng giờ thành tro bụi" - ông L. tâm sự.

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, kiểm sát viên VKSND khu vực 9 - tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp với điều tra viên khám nghiệm hiện trường để làm rõ dấu hiệu của vụ cố ý phóng hỏa đốt nhà của gia đình ông N.Đ.L.

Theo VKSND khu vực 9, vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng thiêu rụi toàn bộ tài sản và phần mái của ngôi nhà, thiệt hại ước tính 200 triệu đồng.

Đánh giá có dấu hiệu của việc cố ý phóng hỏa đốt nhà nên kiểm sát viên đã phối hợp khám nghiệm hiện trường; đồng thời lấy lời khai những người liên quan để làm rõ.