Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Nghi án phóng hỏa đốt nhà, bất ngờ lời kể của người cha

Theo lời kể của người cha, trong lúc chờ đi cai nghiện ma túy, con trai đã đe dọa giết người, đốt nhà và sau đó căn nhà bốc cháy.

Theo Cao Nguyên/nld.com.vn
Căn nhà của gia đình ông N.Đ.L. bị thiêu rụi
Căn nhà của gia đình ông N.Đ.L. bị thiêu rụi

Trao đổi với phóng viên, ông L. cho biết vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi tất cả tài sản trong căn nhà. Giờ ông không còn gì ngoài bộ đồ lao động đang mặc. Ông L. nghi ngờ người phóng hỏa đốt nhà không ai khác chính là N.Đ.P. (SN 1996, con trai ông).

Ông L. kể khoảng 2 tháng trước, nhận thấy con trai là có nhiều biểu hiện nghiện ma túy, gia đình đã trình báo công an. Sau đó, P. được đưa đi test và cho kết quả dương tính với chất ma túy.

Cũng theo ông L., sau khi trở về nhà, P. thường xuyên nói nhảm, quậy phá nên gia đình đã đề nghị cơ quan chức năng đưa đi cai nghiện bắt buộc. Trong lúc chờ hoàn tất các thủ tục để đi cai nghiện, P. rất tức giận vì cho rằng cha báo công an. Lo sợ, ông L. phải vào rẫy cách nhà 4 km để lánh nạn nhiều ngày.

Sáng 23-12, P. dọa giết người thân và đốt nhà. Đến khoảng 12 giờ cùng ngày, khi đang ở rẫy thì ông L. nhận được tin báo căn nhà của gia đình đang bốc cháy. Ông L. vội vã chạy về thì đã quá muộn, lửa bao trùm toàn bộ căn nhà.

"Trước đây, P. là người thông minh, ngoan ngoãn, lễ phép với mọi người. Tuy nhiên, ma túy đã khiến con trai tôi trở thành một con người hoàn toàn khác. Gia đình tôi phải tích lũy hàng chục năm mới xây được căn nhà và mua sắm vật dụng nhưng giờ thành tro bụi" - ông L. tâm sự.

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, kiểm sát viên VKSND khu vực 9 - tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp với điều tra viên khám nghiệm hiện trường để làm rõ dấu hiệu của vụ cố ý phóng hỏa đốt nhà của gia đình ông N.Đ.L.

Theo VKSND khu vực 9, vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng thiêu rụi toàn bộ tài sản và phần mái của ngôi nhà, thiệt hại ước tính 200 triệu đồng.

Đánh giá có dấu hiệu của việc cố ý phóng hỏa đốt nhà nên kiểm sát viên đã phối hợp khám nghiệm hiện trường; đồng thời lấy lời khai những người liên quan để làm rõ.

CLIP: Cha tố con đốt nhà trong lúc chờ đi cai nghiệm ma túy
nld.com.vn
Link bài gốc Copy link
https://nld.com.vn/nghi-an-phong-hoa-dot-nha-loi-ke-cua-nguoi-cha-196251228080736437.htm
#đốt nhà #cai nghiện ma túy #Đắk Lắk #phóng hỏa #thiệt hại tài sản

Bài liên quan

Xã hội

Bắt chủ nhà hai lần đốt rác trên tầng thượng gây cháy lan ở Hà Nội

Đối tượng Hoàng Công Sơn chủ ngôi nhà hai lần tự ý đốt rác trên sân thượng trong một ngày, gây cháy lớn, lan sang các hộ dân xung quanh trên phố Đê La Thành.

Ngày 12/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội cho biết đã bắt khẩn cấp đối tượng Hoàng Công Sơn (SN 1970, trú tại phường Láng, Hà Nội) để điều tra về hành vi 'Gây rối trật tự công cộng'). Đây là đối tượng đốt rác ở tầng thượng gây cháy lan sang các hộ gia đình tại phố Đê La Thành ngày 10/10.

capture-4037.png
Hoàng Công Sơn tại cơ quan Công an.
Xem chi tiết

Xã hội

56 ki ốt bị thiêu rụi trong vụ đốt nhà gây cháy tại chợ Thanh Tùng Cà Mau

Vụ cháy tại chợ Thanh Tùng, tỉnh Cà Mau đã khiến 56 ki ốt của 25 hộ kinh doanh bị thiêu rụi.

Ngày 22-8, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Phạm Thành Ngại cùng Đại tá Hồ Việt Triều, Giám đốc Công an tỉnh có mặt tại hiện trường chỉ đạo chữa cháy và khắc phục hậu quả vụ cháy , tỉnh Cà Mau.

56 kiot ở chợ Thanh Tùng bị thiêu rụi. Ảnh: Cắt từ clip
56 kiot ở chợ Thanh Tùng bị thiêu rụi. Ảnh: Cắt từ clip
Xem chi tiết

Xã hội

Đốt rác thiêu rụi luôn 5 căn nhà gỗ ở Hà Tĩnh

Trong lúc đốt rác, do thời tiết nắng nóng khiến ngọn lửa bén nhanh, bốc lửa cháy dữ dội và cháy lan 5 căn nhà gỗ…

Ngày 10/8, thông tin từ UBND xã Hương Đô (Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ hoả hoạn khiến 5 căn nhà gỗ bị thiêu rụi, ước tính thiệt hại khoảng 7 tỷ đồng.

z6892345860036-a5bebb370a674e36172e9a2a73044727-1184.jpg
Ngọn lửa bén nhanh, bốc cháy dữ dội...
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới