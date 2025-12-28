Tai nạn giao thông nghiêm trọng tại Gia Lai, 2 người tử vong

Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào trưa 27/12 tại xã Phú Thiện, tỉnh Gia Lai khiến 2 người đi xe máy tử vong.

Ngày 28/12, Công an tỉnh Gia Lai thông tin, đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông xảy ra vào 12h27 ngày 27/12 tại Km140+550 quốc lộ 25, thuộc địa bàn thôn Plei Ia Kơ Al, xã Phú Thiện, khiến 2 người tử vong.

Vào thời điểm nói trên, anh Ksor K. (SN 2003, trú tại thôn Plei Kte Nhỏ, xã Phú Thiện) điều khiển mô tô BKS 81AN-055.xx chở theo em Ksor Nh. (SN 2011, trú cùng thôn) đang lưu thông trên quốc lộ 25 theo hướng từ xã Ia Hiao đến xã Chư A Thai.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Ảnh: N.B/ GTV

Khi đến Km140+550 quốc lộ 25 (thuộc thôn Plei Ia Kơ Al, xã Phú Thiện), xe của K. tông vào đuôi mô tô 81D1-125.xx do Ksor Vun (SN 2000, trú tại tổ 7, xã Phú Thiện) điều khiển, chở theo Rmah H’Nga (SN 2003, trú tại thôn Plei Ia Kơ Al) đang lưu thông cùng chiều phía trước.

Va chạm khiến Ksor K. và Ksor Nh. ngã ra đường và bị ô tô tải BKS 43H-02.8xx do anh Nguyễn Quốc H. (SN 2002, trú tại thôn Kỳ Nam, xã Điện Bàn Tây, TP Đà Nẵng) điều khiển theo hướng đối diện tông trúng. Hậu quả, Ksor Nh. tử vong tại chỗ, Ksor K. tử vong trên đường đi cấp cứu.