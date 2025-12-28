Hà Nội

Tai nạn giao thông nghiêm trọng tại Gia Lai, 2 người tử vong

Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào trưa 27/12 tại xã Phú Thiện, tỉnh Gia Lai khiến 2 người đi xe máy tử vong.

Hà Ngọc Chính

Ngày 28/12, Công an tỉnh Gia Lai thông tin, đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông xảy ra vào 12h27 ngày 27/12 tại Km140+550 quốc lộ 25, thuộc địa bàn thôn Plei Ia Kơ Al, xã Phú Thiện, khiến 2 người tử vong.

Vào thời điểm nói trên, anh Ksor K. (SN 2003, trú tại thôn Plei Kte Nhỏ, xã Phú Thiện) điều khiển mô tô BKS 81AN-055.xx chở theo em Ksor Nh. (SN 2011, trú cùng thôn) đang lưu thông trên quốc lộ 25 theo hướng từ xã Ia Hiao đến xã Chư A Thai.

tngt.jpg
Hiện trường vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Ảnh: N.B/ GTV

Khi đến Km140+550 quốc lộ 25 (thuộc thôn Plei Ia Kơ Al, xã Phú Thiện), xe của K. tông vào đuôi mô tô 81D1-125.xx do Ksor Vun (SN 2000, trú tại tổ 7, xã Phú Thiện) điều khiển, chở theo Rmah H’Nga (SN 2003, trú tại thôn Plei Ia Kơ Al) đang lưu thông cùng chiều phía trước.

Va chạm khiến Ksor K. và Ksor Nh. ngã ra đường và bị ô tô tải BKS 43H-02.8xx do anh Nguyễn Quốc H. (SN 2002, trú tại thôn Kỳ Nam, xã Điện Bàn Tây, TP Đà Nẵng) điều khiển theo hướng đối diện tông trúng. Hậu quả, Ksor Nh. tử vong tại chỗ, Ksor K. tử vong trên đường đi cấp cứu.

Gia Lai: TNGT khiến 2 xe máy bốc cháy, 2 người tử vong

Ngày 10/3, Công an tỉnh Gia Lai vẫn đang điều tra làm rõ TNGT nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai khiến 2 nạn nhân tử vong.

Thông tin ban đầu, khoảng 18h30 ngày 9/3, tại đường liên xã thuộc làng Chan, xã Ia Pnôn, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai đã xảy ra vụ TNGT giữa 2 xe máy.
Gia Lai: TNGT khien 2 xe may boc chay, 2 nguoi tu vong
Nạn nhân còn lại được chuyển viện cấp cứu nhưng đã tử vong. Ảnh VN 

Vụ TNGT khiến 2 chiếc xe máy bốc cháy dữ dội, 2 người đàn ông trên 2 chiếc xe máy  bị thương nặng.
Xem chi tiết

Nguyên nhân vụ tai nạn lật xe từ thiện 9 người chết ở Lào Cai

Tỉnh Lào Cai vừa có báo cáo về vụ tai nạn lật xe chở đoàn từ thiện ở xã Phình Hồ làm 9 người chết.

Khoảng 7h45 ngày 27/12, tại Km34+800 tuyến đường nối Quốc lộ 32 đi đường tỉnh 174, thuộc thôn Mù Thấp, xã Phình Hồ, tỉnh Lào Cai xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng.

hien-truong-lat-xe.jpg
Tai nạn nghiêm trọng ở Lào Cai, nhiều người tử vong. Ảnh: CTV
Xem chi tiết

Cục CSGT thông tin vụ tai nạn lật xe chở đoàn từ thiện ở Lào Cai

Trưa 27/12, Cục Cảnh sát giao thông có thông tin về vụ tai nạn lật xe chở đoàn từ thiện tại Lào Cai khiến 9 người tử vong.

Theo thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), ngày 27/12, đoàn thiện nguyện gồm 18 người (cả lái xe) đi xe ô tô khách mang biển số 29B-614xx di chuyển từ Hà Nội lên điểm trường thôn Tà Ghênh thuộc trường Mầm non Họạ Mi, xã Phình Hồ, tỉnh Lào Cai. Lái xe là anh Đỗ Đăng Thịnh (SN 1960, trú tại Hà Nội).

605590403-3279471222203873-470697227899438082-n.jpg
Hiện trường vụ xe chở đoàn từ thiện bị lật ở Lào Cai, 9 người tử vong.
Xem chi tiết

