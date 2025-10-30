Hà Nội

Xã hội

Bệnh viện Đà Nẵng triển khai tư vấn y tế từ xa hỗ trợ người dân vùng lũ

Người dân gặp vấn đề sức khỏe khẩn cấp hoặc cần được tư vấn y tế có thể nhắn tin đến fanpage Bệnh viện Đà Nẵng hoặc để lại thông tin để được hỗ trợ kịp thời.

Thanh Hà

Ngày 30/10, thông tin từ lãnh đạo Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, nhiều khu vực bị ngập sâu, chia cắt, Bệnh viện Đà Nẵng triển khai tư vấn y tế từ xa (online) nhằm hỗ trợ người dân vùng lũ.

572096941-1350127696907186-5027785512878425083-n.jpg
Bệnh viện Đà Nẵng hỗ trợ y tế vùng lũ.

Người dân gặp vấn đề sức khỏe khẩn cấp hoặc cần được tư vấn y tế có thể nhắn tin đến fanpage Bệnh viện Đà Nẵng hoặc để lại thông tin tại phần bình luận để được hỗ trợ kịp thời.

Bệnh viện cho biết, đã sẵn sàng tổ chức tư vấn y tế từ xa, huy động đội ngũ bác sĩ túc trực hỗ trợ người dân trong những ngày mưa lũ.

Đồng thời, bệnh viện công bố hai số điện thoại đường dây nóng (0236 3885 169 và 0903 502 487) để tiếp nhận thông tin khẩn cấp.

Xã hội

Vượt hơn 20km đưa 3 nạn nhân do sạt lở đất ở Đà Nẵng đi cấp cứu trong đêm

Các lực lượng xuyên đêm khiêng võng vượt hơn 20 km đưa 3 nạn nhân bị thương nặng do sạt lở đất ở Đà Nẵng đi cấp cứu.

Ngày 30/10, thông tin từ lãnh đạo xã Trà Tân (TP Đà Nẵng) cho biết, các lực lượng đã xuyên đêm, khiêng võng 3 nạn nhân bị thương nặng trong vụ sạt lở đất và cây đè đến Trung tâm Y tế khu vực Bắc Trà My cấp cứu.

Trước đó, chiều 29/10, Trạm Y tế xã Trà Tân (cơ sở 2, xã Trà Giác cũ) tiếp nhận 5 nạn nhân bị sạt lở đất vùi lấp, trong đó có 3 người bị chấn thương sọ não mức độ nặng, tiên lượng xấu. Sau khi trao đổi và xin ý kiến Ban Chỉ huy (BCH) Tiền phương, lúc 19h, BCH Phòng thủ khu vực xã đã thống nhất phương án khiêng 3 nạn nhân bằng đường bộ đi cấp cứu.

Xem chi tiết

Xã hội

Kịp thời ứng cứu người đàn ông bị lật thuyền ở Đà Nẵng

Lực lượng chức năng TP Đà Nẵng phát hiện và nhanh chóng ứng cứu kịp thời một người dân bị lật thuyền đang đu bám trong bụi tre.

Ngày 30/10, thông tin từ Công an TP Đà Nẵng cho biết, khoảng 9h25 cùng ngày, trong lúc tuần tra trên đường Thăng Long nối dài thuộc địa phận xã Hòa Thọ Tây cũ, TP Đà Nẵng đơn vị phát hiện một người dân bị lật thuyền đang đu bám trong bụi tre.

anh-bai.png
Lực lượng chức năng kịp thời ứng cứu người đàn ông bị lật thuyền ở Đà Nẵng.
Xem chi tiết

Xã hội

Đà Nẵng mưa trắng trời, Huế, Hội An vẫn chìm trong biển nước

Mưa lớn gây ngập lụt tại Đà Nẵng, Huế, Hội An, ảnh hưởng lớn đến cuộc sống và giao thông địa phương.

Sáng 29/10, Đà Nẵng ghi nhận tình trạng mưa trắng xóa và kéo dài đến tận trưa. Nước sông Hàn có dấu hiệu dâng trở lại gây ngập lớn tại một số khu đô thị ven sông ở trung tâm thành phố. Tình hình tương tự vẫn còn kéo dài ở khu vực rốn lũ xã Đại Lộc và một số xã miền núi, vùng trũng, đặc biệt tại xã Quế Phước, Nông Sơn, Duy Xuyên, Thu Bồn, Xuân Phú... Hình ảnh trên được chụp cầu Thuận Phước lúc 10h50 sáng 29/10. Ảnh: Moon Black.
Sáng 29/10, Đà Nẵng ghi nhận tình trạng mưa trắng xóa và kéo dài đến tận trưa. Nước sông Hàn có dấu hiệu dâng trở lại gây ngập lớn tại một số khu đô thị ven sông ở trung tâm thành phố. Tình hình tương tự vẫn còn kéo dài ở khu vực rốn lũ xã Đại Lộc và một số xã miền núi, vùng trũng, đặc biệt tại xã Quế Phước, Nông Sơn, Duy Xuyên, Thu Bồn, Xuân Phú... Hình ảnh trên được chụp cầu Thuận Phước lúc 10h50 sáng 29/10. Ảnh: Moon Black.
Trong khi đó, phố cổ Hội An nằm ở hạ lưu sông Thu Bồn vẫn ngập nặng. Tuyến đường huyết mạch của địa danh như Trần Phú, Nguyễn Thái Học, Bạch Đằng, đường Nguyễn Phúc Chu... nước ngập 0,5-1 m. Hình ảnh ghi nhận cảnh ngập từ trên cao lúc 6h30 sáng 29/10. Ảnh: Hải - Trải Nghiệm.
Trong khi đó, phố cổ Hội An nằm ở hạ lưu sông Thu Bồn vẫn ngập nặng. Tuyến đường huyết mạch của địa danh như Trần Phú, Nguyễn Thái Học, Bạch Đằng, đường Nguyễn Phúc Chu... nước ngập 0,5-1 m. Hình ảnh ghi nhận cảnh ngập từ trên cao lúc 6h30 sáng 29/10. Ảnh: Hải - Trải Nghiệm.
Xem chi tiết

