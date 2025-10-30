Bệnh viện Đà Nẵng triển khai tư vấn y tế từ xa hỗ trợ người dân vùng lũ

Người dân gặp vấn đề sức khỏe khẩn cấp hoặc cần được tư vấn y tế có thể nhắn tin đến fanpage Bệnh viện Đà Nẵng hoặc để lại thông tin để được hỗ trợ kịp thời.

Ngày 30/10, thông tin từ lãnh đạo Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, nhiều khu vực bị ngập sâu, chia cắt, Bệnh viện Đà Nẵng triển khai tư vấn y tế từ xa (online) nhằm hỗ trợ người dân vùng lũ.

Bệnh viện Đà Nẵng hỗ trợ y tế vùng lũ.

Người dân gặp vấn đề sức khỏe khẩn cấp hoặc cần được tư vấn y tế có thể nhắn tin đến fanpage Bệnh viện Đà Nẵng hoặc để lại thông tin tại phần bình luận để được hỗ trợ kịp thời.

Bệnh viện cho biết, đã sẵn sàng tổ chức tư vấn y tế từ xa, huy động đội ngũ bác sĩ túc trực hỗ trợ người dân trong những ngày mưa lũ.

Đồng thời, bệnh viện công bố hai số điện thoại đường dây nóng (0236 3885 169 và 0903 502 487) để tiếp nhận thông tin khẩn cấp.