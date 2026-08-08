CSGT “trắng đêm” kiểm tra ma tuý tài xế kinh doanh vận tải

Đến khuya 7/8, chỉ huy Đội CSGT Rạch Chiếc (Phòng CSGT - PC08, Công an TP HCM) cho biết, thực hiện kế hoạch của PC08, đơn vị này vừa phối hợp với Công an nhiều phường ở cửa ngõ phía Đông TP HCM đồng loạt kiểm tra ma tuý, chất kích thích, nồng độ cồn… đối với tài xế KDVT.
“Sau hàng chục giờ tổng kiểm tra trực tiếp tại bến bãi của các công ty, doanh nghiệp KDVT hàng hoá, hành khách trên địa bàn Đội phụ trách, kết quả rất khả quan khi 100% tài xế đều không phát hiện dương tính với chất ma tuý, chất kích thích. Điều này phản ánh được phần nào về ý thức chấp hành về an toàn giao thông (ATGT) của tài xế, chủ xe… cũng như công tác tuyên truyền trong thời gian qua phát huy hiệu quả”, chỉ huy Đội CSGT Rạch Chiếc chia sẻ.
Song song với công tác kiểm tra, Đội CSGT Rạch Chiếc tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về trật tự, an toan giao thông; vận động tài xế và chủ các doanh nghiệp vận tải ký cam kết chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, không sử dụng ma túy, chất kích thích, rượu bia khi điều khiển phương tiện.
- Chỉ huy Đội CSGT Rạch Chiếc khẳng định: “Trong thời gian tới, Đội CSGT Rạch Chiếc tiếp tục duy trì kiểm tra thường xuyên, đột xuất tại các bến, bãi, công ty, doanh nghiệp kinh doanh vận tải hàng hóa, hành khách trên toàn địa bàn phụ trách, kết hợp kiểm tra – tuyên truyền – ký cam kết, chủ động phát hiện và loại trừ từ sớm các nguy cơ gây mất ATGT; góp phần bảo đảm trật tự ATGT trên địa bàn”.