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[GALLERY] Ford Territory Hybrid Platinum từ 710 triệu đồng, chờ về Việt Nam

Số hóa - Xe

[GALLERY] Ford Territory Hybrid Platinum từ 710 triệu đồng, chờ về Việt Nam

Ford Philippines vừa ra mắt Territory Hybrid Platinum, bản cao cấp nhất của dòng SUV Territory. Xe được nâng cấp đáng kể về thiết kế, trang bị và công nghệ...

Nguyễn Anh -
Ford Territory Hybrid Platinum 2026 - phiên bản cao cấp nhất của dòng SUV Territory tại thị trường Philippines vừa chính thức ra mắt và công bố giá bán. Mẫu xe được bổ sung một số nâng cấp về thiết kế, trang bị và công nghệ, đi kèm giá bán từ 1,655 triệu Peso (tương đương 710 triệu đồng).
Ford Territory Hybrid Platinum 2026 - phiên bản cao cấp nhất của dòng SUV Territory tại thị trường Philippines vừa chính thức ra mắt và công bố giá bán. Mẫu xe được bổ sung một số nâng cấp về thiết kế, trang bị và công nghệ, đi kèm giá bán từ 1,655 triệu Peso (tương đương 710 triệu đồng).
Về ngoại hình, Ford Territory Hybrid Platinum 2026 mang diện mạo mới mẻ với cụm đèn trước LED liền khối tích hợp dải đèn định vị ban ngày, lưới tản nhiệt thiết kế lại, cản trước tinh chỉnh và đèn hậu LED kéo dài suốt bề ngang xe.
Về ngoại hình, Ford Territory Hybrid Platinum 2026 mang diện mạo mới mẻ với cụm đèn trước LED liền khối tích hợp dải đèn định vị ban ngày, lưới tản nhiệt thiết kế lại, cản trước tinh chỉnh và đèn hậu LED kéo dài suốt bề ngang xe.
Xe có kích thước tổng thể chiều dài x rộng x cao lần lượt là 4.685 x 1.935 x 1.706 mm, khoảng sáng gầm 185 mm và chiều dài cơ sở 2.726 mm. Phiên bản Platinum cao cấp sử dụng bộ mâm hợp kim dạng 5 chấu kép cỡ 19 inch thể thao hơn.
Xe có kích thước tổng thể chiều dài x rộng x cao lần lượt là 4.685 x 1.935 x 1.706 mm, khoảng sáng gầm 185 mm và chiều dài cơ sở 2.726 mm. Phiên bản Platinum cao cấp sử dụng bộ mâm hợp kim dạng 5 chấu kép cỡ 19 inch thể thao hơn.
Điểm khác biệt chủ yếu của mẫu xe SUV này đến từ huy hiệu Platinum xuất hiện trên nắp ca-pô và cửa hậu, cùng hai tùy chọn màu sơn mới là Moonbay Blue và Lustrous Grey. Khách hàng cũng có thể lựa chọn phối màu ngoại thất hai tông.
Điểm khác biệt chủ yếu của mẫu xe SUV này đến từ huy hiệu Platinum xuất hiện trên nắp ca-pô và cửa hậu, cùng hai tùy chọn màu sơn mới là Moonbay Blue và Lustrous Grey. Khách hàng cũng có thể lựa chọn phối màu ngoại thất hai tông.
Bên trong khoang lái, phiên bản Platinum được bổ sung logo nhận diện trên ghế ngồi và bậc cửa. Ford cũng nâng cấp một số tính năng hỗ trợ người lái như hệ thống ga tự động thích ứng (Adaptive Cruise Control) và hỗ trợ giữ xe ở giữa làn đường (Lane Centering Assist), nhằm cải thiện trải nghiệm vận hành.
Bên trong khoang lái, phiên bản Platinum được bổ sung logo nhận diện trên ghế ngồi và bậc cửa. Ford cũng nâng cấp một số tính năng hỗ trợ người lái như hệ thống ga tự động thích ứng (Adaptive Cruise Control) và hỗ trợ giữ xe ở giữa làn đường (Lane Centering Assist), nhằm cải thiện trải nghiệm vận hành.
Một trang bị mới đáng chú ý trên Territory Hybrid Platinum là hệ thống tạo hương thơm trong khoang nội thất. Người dùng có thể lựa chọn sáu mùi hương khác nhau gồm Velvet Ember, Whispers of Dawn, Verdant Rush, Soul Velocity, Amber Veils và Azure Oud để tạo không gian dễ chịu trong xe.
Một trang bị mới đáng chú ý trên Territory Hybrid Platinum là hệ thống tạo hương thơm trong khoang nội thất. Người dùng có thể lựa chọn sáu mùi hương khác nhau gồm Velvet Ember, Whispers of Dawn, Verdant Rush, Soul Velocity, Amber Veils và Azure Oud để tạo không gian dễ chịu trong xe.
Về trang bị an toàn, bản Territory Hybrid Platinum cũng sở hữu các tính năng hỗ trợ lái như: kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ dừng và khởi động, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, đèn pha tự động, cảnh báo va chạm, phanh khẩn cấp tự động cùng chức năng cảnh báo và hỗ trợ giữ làn đường...
Về trang bị an toàn, bản Territory Hybrid Platinum cũng sở hữu các tính năng hỗ trợ lái như: kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ dừng và khởi động, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, đèn pha tự động, cảnh báo va chạm, phanh khẩn cấp tự động cùng chức năng cảnh báo và hỗ trợ giữ làn đường...
Về vận hành, Territory Hybrid Platinum tiếp tục sử dụng hệ truyền động hybrid quen thuộc, kết hợp động cơ xăng 1.5L 4 xi-lanh với mô-tơ điện. Hệ thống này sản sinh tổng công suất 215 mã lực và mô-men xoắn cực đại 315 Nm.
Về vận hành, Territory Hybrid Platinum tiếp tục sử dụng hệ truyền động hybrid quen thuộc, kết hợp động cơ xăng 1.5L 4 xi-lanh với mô-tơ điện. Hệ thống này sản sinh tổng công suất 215 mã lực và mô-men xoắn cực đại 315 Nm.
Xe được trang bị hộp số hybrid chuyên dụng 2 cấp (DHT), cho phép chuyển đổi linh hoạt giữa các chế độ vận hành như chạy điện ( EV), nối tiếp (Series), song song (Parallel) và tái tạo năng lượng. Theo công bố từ nhà sản xuất, xe có khả năng tăng tốc 0–100 km/h trong 8,5 giây.
Xe được trang bị hộp số hybrid chuyên dụng 2 cấp (DHT), cho phép chuyển đổi linh hoạt giữa các chế độ vận hành như chạy điện ( EV), nối tiếp (Series), song song (Parallel) và tái tạo năng lượng. Theo công bố từ nhà sản xuất, xe có khả năng tăng tốc 0–100 km/h trong 8,5 giây.
Bên cạnh đó, xe còn được tích hợp ba chế độ lái gồm Eco, Normal và Sport, đi kèm ba mức trợ lực tay lái khác nhau, giúp người điều khiển dễ dàng tối ưu trải nghiệm phù hợp với từng điều kiện đường sá. Đáng tiếc, hiện vẫn chưa có thông tin mẫu xe này ra mắt thị trường Việt Nam.
Bên cạnh đó, xe còn được tích hợp ba chế độ lái gồm Eco, Normal và Sport, đi kèm ba mức trợ lực tay lái khác nhau, giúp người điều khiển dễ dàng tối ưu trải nghiệm phù hợp với từng điều kiện đường sá. Đáng tiếc, hiện vẫn chưa có thông tin mẫu xe này ra mắt thị trường Việt Nam.
Video: Giới thiệu mẫu xe SUV ord Territory Platinum 2026 tại Việt Nam.
Nguyễn Anh
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