Trào lưu "bóp thắng phóng lửa" bằng xe đạp điện bị CSGT cảnh báo

Theo thông tin đăng tải trên Fanpage Facebook của Cục Cảnh sát giao thông, tối 2/8, Tổ Cảnh sát giao thông Cầu Kè thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Vĩnh Long đã phát hiện, tạm giữ 5 xe đạp điện độ chế do một nhóm 9 thanh thiếu niên điều khiển, có hành vi vừa tăng ga vừa ghì phanh để tạo tia lửa từ bánh xe, gây mất trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn xã Cầu Kè.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h45 cùng ngày, lực lượng chức năng nhận được tin báo của người dân về việc một nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe đạp điện tự chế, liên tục rà phanh tạo tia lửa khi di chuyển từ khu vực sân vận động đến quảng trường xã Cầu Kè.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Vĩnh Long đã phát hiện, tạm giữ 5 xe đạp điện độ chế do một nhóm 9 thanh thiếu niên điều khiển. Ảnh: Cắt màn hình fanpage Cục Cảnh sát Giao thông - Bộ Công An.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, tổ công tác gồm 3 cán bộ đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Đến khoảng 19h15, lực lượng CSGT phát hiện và tạm giữ 5 xe đạp điện đã được độ chế cùng nhóm 9 thanh thiếu niên có liên quan. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Cục Cảnh sát giao thông, hành vi tự ý thay đổi kết cấu, can thiệp động cơ, pin hoặc ắc quy nhằm làm thay đổi đặc tính kỹ thuật của xe điện là vi phạm pháp luật. Người vi phạm có thể bị xử phạt từ 4 đến 6 triệu đồng đối với hành vi tự ý thay đổi khung, máy hoặc đặc tính của phương tiện, đồng thời buộc khôi phục tình trạng ban đầu của xe theo quy định.

Cơ quan chức năng cũng cảnh báo, việc độ xe điện, lắp thêm pin hoặc ắc quy rồi vừa tăng ga vừa ghì phanh để tạo tia lửa là hành vi nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Quá trình ma sát lớn có thể làm hệ thống phanh bị quá nhiệt, giảm hiệu quả phanh, tăng nguy cơ mất lái, té ngã, thậm chí dẫn đến cháy phương tiện nếu xe đã bị can thiệp trái phép vào hệ thống điện.

Trước thực trạng trên, Cục Cảnh sát giao thông khuyến cáo các bậc phụ huynh không giao xe đã bị độ chế cho con em sử dụng; thường xuyên kiểm tra phương tiện để kịp thời phát hiện việc thay đổi kết cấu hoặc lắp thêm phụ kiện trái phép; đồng thời giáo dục, nhắc nhở con em không chạy theo các trào lưu nguy hiểm trên mạng xã hội, góp phần bảo đảm an toàn giao thông và giữ gìn trật tự công cộng.