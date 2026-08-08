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Chính trị

Ngày 8/8, Quốc hội thảo luận dự án luật quan trọng về quốc phòng, dầu khí

Theo chương trình Kỳ họp, Quốc hội làm việc cả ngày tại hội trường, tập trung thảo luận về các dự án luật liên quan đến quốc phòng, an ninh, dầu khí...

Thiên Tuấn

Theo đó, sáng 8/8, Quốc hội thảo luận về dự án Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Sau phiên thảo luận, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng sẽ phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

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Quốc hội tiếp tục thảo luận nhiều nội dung quan trọng.

Quốc hội tiếp tục thảo luận tại hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự, quốc phòng. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tiếp tục phát biểu giải trình, làm rõ các nội dung đại biểu Quốc hội quan tâm.

Buổi chiều, Quốc hội thảo luận về dự án Luật Dầu khí (sửa đổi). Bộ trưởng Bộ Công Thương sẽ phát biểu giải trình, tiếp thu và làm rõ các ý kiến của đại biểu Quốc hội.

Cuối buổi, Quốc hội họp riêng để thảo luận tại hội trường về dự án Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế đặc thù xử lý một số khó khăn, vướng mắc đối với các dự án điện gió, điện mặt trời. Kết thúc phiên thảo luận, Bộ trưởng Bộ Công Thương sẽ phát biểu giải trình, làm rõ các vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

#quốc hội #quốc phòng #vũ khí #dầu khí #an ninh

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