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Sống Khỏe

Tạo nhịp bó nhánh trái, bước tiến mới trong điều trị suy tim

Suy tim nặng với EF 29%, người bệnh sau can thiệp tạo nhịp bó nhánh trái, chức năng tim được cải thiện rõ rệt, không còn nhập viện vì suy tim cấp.

Thúy Nga

Suy tim là giai đoạn cuối của nhiều bệnh lý tim mạch, khiến người bệnh thường xuyên nhập viện, suy giảm chất lượng cuộc sống và tăng nguy cơ tử vong. Việc triển khai kỹ thuật tạo nhịp bó nhánh trái (LBBAP) tại Đơn vị Rối loạn nhịp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh đang mở ra hướng điều trị mới, giúp cải thiện chức năng co bóp của tim và nâng cao hiệu quả điều trị.

Cải thiện chức năng tim sau can thiệp

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh vừa thực hiện kỹ thuật tạo nhịp bó nhánh trái cho nam bệnh nhân 76 tuổi, có tiền sử nhiều bệnh lý tim mạch nặng.

Trước khi can thiệp, người bệnh liên tục phải nhập viện do các đợt suy tim cấp dù đã được điều trị nội khoa tối ưu. Mỗi lần tái phát, tình trạng khó thở, mệt mỏi tăng lên, khả năng gắng sức suy giảm rõ rệt, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt hằng ngày.

Người bệnh có tiền sử bệnh mạch vành đã đặt stent động mạch vành phải, rung nhĩ mạn tính, suy tim phân suất tống máu giảm với EF chỉ còn 29%, kèm block nhánh trái hoàn toàn.

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Ca can thiệp kỹ thuật kỹ thuật tạo nhịp bó nhánh trái - Ảnh BVCC

Đây là tình trạng dẫn truyền điện trong tim bị rối loạn, khiến hai buồng thất co bóp không đồng bộ, làm giảm hiệu quả bơm máu và thúc đẩy suy tim tiến triển.

Sau hội chẩn, các bác sĩ quyết định cấy máy tạo nhịp vùng bó nhánh trái. Do người bệnh vẫn còn rung nhĩ, kíp can thiệp đồng thời thực hiện cắt đốt nút nhĩ thất nhằm kiểm soát hoàn toàn nhịp thất, giúp tối ưu hiệu quả điều trị.

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Sau 3 tháng theo dõi, sức khỏe người bệnh cải thiện rõ rệt. Người bệnh không còn phải nhập viện vì các đợt suy tim cấp, giảm khó thở, tăng khả năng vận động. Các chỉ số đánh giá chuyên môn cho thấy hiệu quả tích cực khi phân suất tống máu thất trái (EF) tăng từ 29% lên 46%; đường kính buồng thất trái giảm từ 60 mm xuống còn 53 mm.

Hướng tiếp cận sinh lý hơn trong điều trị suy tim

Suy tim là hậu quả cuối cùng của nhiều bệnh lý tim mạch như bệnh mạch vành, tăng huyết áp, bệnh cơ tim hoặc rối loạn nhịp kéo dài. Ở nhóm người bệnh suy tim có block nhánh trái hoàn toàn, sự dẫn truyền điện trong tim bị chậm và mất đồng bộ, khiến hai tâm thất co bóp lệch pha, làm giảm khả năng bơm máu.

Hậu quả là người bệnh xuất hiện các triệu chứng như khó thở, mệt mỏi, giảm khả năng gắng sức, phù do ứ dịch và tăng nguy cơ biến cố tim mạch.

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Ê-kíp can thiệp cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Trước đây, liệu pháp tái đồng bộ cơ tim (CRT) được xem là phương pháp điều trị tiêu chuẩn cho người bệnh suy tim kèm rối loạn dẫn truyền. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của lĩnh vực điện sinh lý tim, kỹ thuật tạo nhịp bó nhánh trái (Left Bundle Branch Area Pacing - LBBAP) đang trở thành một hướng tiếp cận mới, mang tính sinh lý hơn.

Với kỹ thuật này, điện cực được đưa vào vùng hệ thống dẫn truyền tự nhiên của tim, giúp khôi phục sự đồng bộ trong hoạt động điện học và cơ học của tim. Nhờ đó, tim có thể co bóp gần với trạng thái sinh lý bình thường hơn, cải thiện chức năng bơm máu và giảm triệu chứng suy tim.

ThS.BSCKII Phan Thanh Nghĩa, Trưởng Đơn vị Rối loạn nhịp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh cho biết, tạo nhịp bó nhánh trái giúp đồng bộ hai thất tốt hơn, thu hẹp phức bộ QRS, cải thiện chức năng co bóp của tim, tăng phân suất tống máu thất trái, giảm triệu chứng suy tim, hạn chế tái nhập viện và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Theo bác sĩ Nghĩa, trong nhiều trường hợp, kỹ thuật này mang lại hiệu quả điều trị cao, an toàn với chi phí hợp lý, tạo thêm cơ hội cho những người bệnh suy tim và rối loạn nhịp tim phức tạp.

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Bác sĩ theo dõi nhịp cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Tạo nhịp bó nhánh trái (LBBAP) là gì?

- Là kỹ thuật đưa điện cực tạo nhịp vào vùng bó nhánh trái thuộc hệ thống dẫn truyền tự nhiên của tim.

- Giúp khôi phục sự đồng bộ co bóp giữa hai tâm thất.

- Được ứng dụng trong điều trị một số trường hợp suy tim kèm rối loạn dẫn truyền, đặc biệt ở người bệnh có block nhánh trái.

- Mục tiêu là cải thiện chức năng tim, giảm triệu chứng và hạn chế nguy cơ phải nhập viện nhiều lần.

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