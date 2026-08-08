Bé gái 14 tuổi mang khối u vú 8 cm, bác sĩ nỗ lực bảo tồn tuyến vú

Khối u lớn nhanh, làm biến dạng tuyến vú

Ngay trong những ngày đầu đi vào hoạt động, cơ sở 2 Bệnh viện Phụ sản Trung ương tiếp nhận và phẫu thuật cho bệnh nhân P.N.H., 14 tuổi, tại xã Suối Hai, TP Hải Phòng, có khối u vú phải được phát hiện từ vài tháng trước.

Theo đó, thời gian gần đây khối u phát triển nhanh, kích thước khoảng 8 cm. Khối u gây cảm giác căng tức, đồng thời khiến vú phải biến dạng rõ rệt và lệch so với bên đối diện.

Đây là tình huống đặt ra nhiều yêu cầu trong lựa chọn phương án điều trị bởi bệnh nhân mới 14 tuổi, tuyến vú vẫn đang trong quá trình phát triển. Mục tiêu của phẫu thuật vì thế không chỉ là lấy trọn tổn thương mà còn phải cân nhắc việc bảo tồn tối đa mô tuyến vú, hệ thống ống tuyến sữa và hình thể tuyến vú.

Sau hội chẩn, ê-kíp phẫu thuật lựa chọn đường rạch quanh quầng núm vú để tiếp cận khối u. Do đường mổ tương đối nhỏ trong khi khối u có kích thước lớn, quá trình phẫu tích đòi hỏi sự tỉ mỉ, thận trọng.

Ê-kíp phẫu thuật cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Các bác sĩ trực tiếp thực hiện ca mổ gồm TS.BS Nguyễn Thái Giang, Phó Trưởng khoa Phụ ung thư và TS.BS Nguyễn Diệu Linh, phụ trách Khoa Phụ ung thư Cơ sở 2, cùng ê-kíp phẫu thuật.

Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ tiến hành phẫu tích thận trọng để lấy trọn khối u, đồng thời hạn chế tối đa tổn thương mô tuyến vú và các ống tuyến sữa. Việc lựa chọn đường mổ quanh quầng núm vú cũng hướng tới hạn chế dấu vết phẫu thuật, qua đó cải thiện kết quả thẩm mỹ về lâu dài.

Điều trị khối u, nhưng phải tính đến tương lai

TS.BS Nguyễn Thái Giang cho biết, trường hợp này đặc biệt bởi bệnh nhân còn rất trẻ, trong khi khối u có kích thước lớn, phát triển nhanh và đã gây biến dạng tuyến vú.

“Chúng tôi phải cân nhắc giữa việc lấy trọn khối u và bảo tồn tối đa mô tuyến vú, hệ thống ống tuyến sữa cũng như hình thể tuyến vú”, bác sĩ cho biết.

Với bệnh nhân ở tuổi 14, kết quả của một cuộc phẫu thuật không chỉ được đánh giá bằng việc xử lý tổn thương hiện tại. Các yếu tố liên quan đến sự phát triển tiếp theo của tuyến vú, chức năng tuyến vú và hình thể cũng cần được tính đến.

Hình ảnh siêu âm và khối u lấy ra khỏi ngực bệnh nhân - Ảnh BVCC

“Chúng tôi mong muốn bảo tồn tối đa chức năng tuyến vú, hạn chế ảnh hưởng đến khả năng tiết sữa và làm mẹ sau này, đồng thời mang lại kết quả thẩm mỹ tốt nhất có thể cho bệnh nhân”, TS.BS Nguyễn Thái Giang chia sẻ.

Đây cũng là một trong những thách thức khi phẫu thuật các khối u vú ở bệnh nhân trẻ: cần cân bằng giữa yêu cầu điều trị và việc bảo tồn mô lành.

Khi nào trẻ có khối u vú cần đi khám?

Từ trường hợp trên, các bác sĩ khuyến cáo cha mẹ nên chủ động quan sát những thay đổi bất thường ở cơ thể trẻ, đặc biệt trong giai đoạn dậy thì. Khi phát hiện khối bất thường tại vú, không nên tự theo dõi kéo dài mà cần đưa trẻ đi khám chuyên khoa để được đánh giá.

Đặc biệt, những khối u có biểu hiện tăng kích thước nhanh, gây đau tức hoặc làm thay đổi hình dạng tuyến vú cần được kiểm tra sớm.

Việc thăm khám và chẩn đoán đúng giúp bác sĩ có thêm cơ sở lựa chọn phương án điều trị phù hợp, nhất là ở trẻ em và trẻ vị thành niên, khi cơ thể vẫn đang phát triển.

Với bệnh nhân trẻ, điều trị khối u vú không chỉ hướng tới loại bỏ tổn thương mà còn đặt ra yêu cầu bảo tồn chức năng và hình thể tuyến vú. Do đó, việc phát hiện bất thường sớm và đánh giá tại cơ sở chuyên khoa có ý nghĩa quan trọng trong quá trình điều trị.

Bác sĩ trò chuyện với bệnh nhân sau phẫu thuật.

Dấu hiệu cần đưa trẻ đi khám khi phát hiện khối u vú

- Khối bất thường tại vú tăng kích thước nhanh.

- Khối gây đau, căng tức hoặc khó chịu kéo dài.

- Tuyến vú thay đổi hình dạng, hai bên mất cân đối rõ rệt.

- Khi phát hiện bất thường, cha mẹ nên đưa trẻ đi khám thay vì tự chẩn đoán hoặc trì hoãn theo dõi.

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