Xuất hiện ổ dịch sốt xuất huyết Dengue ở Hà Tĩnh

Sau khi phát hiện ổ dịch sốt xuất huyết ở thôn Tân Đức (xã Kỳ Hoa), Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Tĩnh đã tập trung phòng chống nhằm ngăn dịch lây lan.

Ngày 7/8, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Tĩnh cho biết, trên địa bàn thôn Tân Đức, xã Kỳ Hoa vừa ghi nhận ổ dịch sốt xuất huyết Dengue với 5 ca mắc, tất cả đều có kết quả xét nghiệm dương tính với virus Dengue (NS1Ag), chưa ghi nhận trường hợp tử vong.

Theo đó, trường hợp mắc bệnh đầu tiên là một bệnh nhân nữ (SN 1959, trú tại thôn Tân Đức), khởi phát triệu chứng từ ngày 1/8 với biểu hiện sốt, mệt mỏi, đau đầu, đau nhức cơ xương khớp.

Ngày 2/8, bệnh nhân đến khám và điều trị tại BVĐK thị xã Kỳ Anh. Đến ngày 4/8, kết quả test nhanh xác định dương tính với virus Dengue. Đến ngày 7/8, ổ dịch đã ghi nhận thêm 4 trường hợp mắc sốt xuất huyết.

Lực lượng chức năng phun hóa chất diệt muỗi cho các hộ dân. Ảnh: Thu Hòa.

Qua điều tra dịch tễ cho thấy, khu vực ổ dịch có nhiều muỗi truyền bệnh và lăng quăng. Môi trường chưa được vệ sinh thường xuyên, nhiều phế thải và dụng cụ chứa nước tồn đọng, trong khi dân cư sinh sống tập trung, làm tăng nguy cơ phát sinh và lây lan dịch sốt xuất huyết.

Ngay sau đó, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh đã phối hợp UBND xã Kỳ Hoa triển khai đồng bộ các biện pháp đáp ứng khẩn cấp. Lực lượng chuyên môn tiến hành điều tra dịch tễ, giám sát véc tơ truyền bệnh, tổ chức chiến dịch vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng tại khu vực ổ dịch; khoanh vùng, xây dựng phương án phun hóa chất diệt muỗi cho các hộ dân xung quanh; tăng cường giám sát, phát hiện ca bệnh mới.

Ngoài ra, chỉ đạo công tác khám, phân loại, điều trị và chuyển tuyến theo đúng hướng dẫn chuyên môn. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh cũng đã hỗ trợ 12 lít hóa chất phục vụ phun xử lý ổ dịch, đồng thời cử cán bộ trực chống dịch 24/24 giờ và thực hiện chế độ báo cáo dịch hằng ngày.