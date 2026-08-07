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[GALLERY] Cận cảnh BMW X1 2026 chính hãng Việt Nam, chốt giá 1,668 tỷ đồng

Số hóa - Xe

[GALLERY] Cận cảnh BMW X1 2026 chính hãng Việt Nam, chốt giá 1,668 tỷ đồng

BMW X1 2026 hoàn toàn mới ra mắt Việt Nam sở hữu diện mạo hiện đại, khoang lái nâng cấp công nghệ cao cùng hệ thống an toàn ADAS tương tự đổi thủ giá cao hơn.

Hải Nam
THACO AUTO – nhà nhập khẩu và phân phối chính hãng BMW tại Việt Nam – chính thức giới thiệu BMW X1 hoàn toàn mới đến thị trường Việt Nam, tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm BMW và mang đến thêm lựa chọn cho khách hàng trong phân khúc Sports Activity Vehicle (SAV) hạng sang cỡ nhỏ.
THACO AUTO – nhà nhập khẩu và phân phối chính hãng BMW tại Việt Nam – chính thức giới thiệu BMW X1 hoàn toàn mới đến thị trường Việt Nam, tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm BMW và mang đến thêm lựa chọn cho khách hàng trong phân khúc Sports Activity Vehicle (SAV) hạng sang cỡ nhỏ.
BMW X1 hoàn toàn mới là mẫu xe mở đầu cho danh mục BMW X, kết hợp tư thế vững chãi đặc trưng của một mẫu Sports Activity Vehicle với kích thước nhỏ gọn và tính thực dụng cao trong sử dụng hằng ngày. Ở thế hệ mới, mẫu xe thể hiện rõ nét hơn bản sắc của gia đình BMW X thông qua tỷ lệ thân xe cân đối, vị trí lái cao cùng các đường nét thiết kế sắc sảo và khỏe khoắn.
BMW X1 hoàn toàn mới là mẫu xe mở đầu cho danh mục BMW X, kết hợp tư thế vững chãi đặc trưng của một mẫu Sports Activity Vehicle với kích thước nhỏ gọn và tính thực dụng cao trong sử dụng hằng ngày. Ở thế hệ mới, mẫu xe thể hiện rõ nét hơn bản sắc của gia đình BMW X thông qua tỷ lệ thân xe cân đối, vị trí lái cao cùng các đường nét thiết kế sắc sảo và khỏe khoắn.
Với kích thước tổng thể dài 4.500 mm, rộng 1.845 mm, cao 1.642 mm và chiều dài cơ sở 2.692 mm, BMW X1 hoàn toàn mới mang đến không gian nội thất rộng rãi trong khi vẫn duy trì sự linh hoạt khi vận hành trong đô thị. Vị trí ngồi cao đặc trưng của dòng SAV giúp mở rộng tầm quan sát cho người lái, đồng thời tăng sự thoải mái cho hành khách trên những hành trình dài.
Với kích thước tổng thể dài 4.500 mm, rộng 1.845 mm, cao 1.642 mm và chiều dài cơ sở 2.692 mm, BMW X1 hoàn toàn mới mang đến không gian nội thất rộng rãi trong khi vẫn duy trì sự linh hoạt khi vận hành trong đô thị. Vị trí ngồi cao đặc trưng của dòng SAV giúp mở rộng tầm quan sát cho người lái, đồng thời tăng sự thoải mái cho hành khách trên những hành trình dài.
Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt hình quả thận BMW kích thước lớn, thiết kế gần vuông và đặt thẳng đứng, tạo nên diện mạo bề thế và đầy tự tin. Cụm đèn Adaptive LED thanh mảnh kết hợp cùng các đường nét thiết kế theo phương ngang góp phần nhấn mạnh chiều rộng thân xe, đồng thời tăng vẻ hiện đại cho tổng thể.
Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt hình quả thận BMW kích thước lớn, thiết kế gần vuông và đặt thẳng đứng, tạo nên diện mạo bề thế và đầy tự tin. Cụm đèn Adaptive LED thanh mảnh kết hợp cùng các đường nét thiết kế theo phương ngang góp phần nhấn mạnh chiều rộng thân xe, đồng thời tăng vẻ hiện đại cho tổng thể.
Nhìn từ bên hông, đường mái kéo dài cùng các bề mặt thân xe được tạo hình rõ nét mang đến dáng vẻ năng động. Hốc bánh xe gần vuông, bộ mâm hợp kim nhẹ 19 inch kiểu nan chữ V 867 cùng những chi tiết ngoại thất khỏe khoắn càng nhấn mạnh đặc trưng của dòng SAV. Giá nóc và viền cửa sổ hoàn thiện bằng nhôm Satin tạo điểm nhấn tinh tế, cân bằng giữa phong cách thể thao và sự sang trọng.
Nhìn từ bên hông, đường mái kéo dài cùng các bề mặt thân xe được tạo hình rõ nét mang đến dáng vẻ năng động. Hốc bánh xe gần vuông, bộ mâm hợp kim nhẹ 19 inch kiểu nan chữ V 867 cùng những chi tiết ngoại thất khỏe khoắn càng nhấn mạnh đặc trưng của dòng SAV. Giá nóc và viền cửa sổ hoàn thiện bằng nhôm Satin tạo điểm nhấn tinh tế, cân bằng giữa phong cách thể thao và sự sang trọng.
Ở phía sau, ngôn ngữ thiết kế theo phương ngang được thể hiện qua cụm đèn hậu LED thanh mảnh, cửa khoang hành lý tối giản và các vòm bánh xe nổi khối. Cốp sau đóng/mở điện rảnh tay giúp thao tác chất hành lý thuận tiện hơn, trong khi bánh xe dự phòng mang lại sự an tâm trên những hành trình dài.
Ở phía sau, ngôn ngữ thiết kế theo phương ngang được thể hiện qua cụm đèn hậu LED thanh mảnh, cửa khoang hành lý tối giản và các vòm bánh xe nổi khối. Cốp sau đóng/mở điện rảnh tay giúp thao tác chất hành lý thuận tiện hơn, trong khi bánh xe dự phòng mang lại sự an tâm trên những hành trình dài.
Khoang lái của BMW X1 hoàn toàn mới được phát triển theo triết lý tối giản, lấy người lái làm trung tâm. Điểm nhấn là màn hình cong BMW Curved Display, kết hợp màn hình thông tin người lái 10,25 inch và màn hình điều khiển trung tâm 10,7 inch trong một thiết kế liền mạch. Giao diện trực quan giúp hiển thị rõ ràng các thông tin vận hành, giải trí và kết nối.
Khoang lái của BMW X1 hoàn toàn mới được phát triển theo triết lý tối giản, lấy người lái làm trung tâm. Điểm nhấn là màn hình cong BMW Curved Display, kết hợp màn hình thông tin người lái 10,25 inch và màn hình điều khiển trung tâm 10,7 inch trong một thiết kế liền mạch. Giao diện trực quan giúp hiển thị rõ ràng các thông tin vận hành, giải trí và kết nối.
Ghế thể thao phía trước mang lại khả năng nâng đỡ tốt và sự thoải mái trên những hành trình dài. Hệ thống chỉnh điện giúp người lái dễ dàng thiết lập vị trí ngồi phù hợp, trong khi điều hòa tự động hai vùng cho phép người lái và hành khách phía trước tùy chỉnh nhiệt độ theo nhu cầu riêng.
Ghế thể thao phía trước mang lại khả năng nâng đỡ tốt và sự thoải mái trên những hành trình dài. Hệ thống chỉnh điện giúp người lái dễ dàng thiết lập vị trí ngồi phù hợp, trong khi điều hòa tự động hai vùng cho phép người lái và hành khách phía trước tùy chỉnh nhiệt độ theo nhu cầu riêng.
Trải nghiệm giải trí được nâng cao với hệ thống âm thanh HiFi Harman Kardon 12 loa, mang đến chất lượng âm thanh cân bằng trong toàn bộ khoang xe. Sạc không dây giúp hạn chế sự phụ thuộc vào dây cáp, trong khi các tính năng kết nối BMW ConnectedDrive hỗ trợ người dùng tương tác với xe thuận tiện hơn trong quá trình sử dụng hằng ngày.
Trải nghiệm giải trí được nâng cao với hệ thống âm thanh HiFi Harman Kardon 12 loa, mang đến chất lượng âm thanh cân bằng trong toàn bộ khoang xe. Sạc không dây giúp hạn chế sự phụ thuộc vào dây cáp, trong khi các tính năng kết nối BMW ConnectedDrive hỗ trợ người dùng tương tác với xe thuận tiện hơn trong quá trình sử dụng hằng ngày.
Không gian nội thất được thiết kế theo hướng tối ưu tính thực dụng, đáp ứng đa dạng nhu cầu sử dụng. Hàng ghế sau rộng rãi phù hợp cho những chuyến đi cùng gia đình, trong khi khoang hành lý linh hoạt đáp ứng tốt các chuyến mua sắm, dã ngoại cuối tuần hay những hành trình dài. Sự kết hợp giữa kích thước nhỏ gọn bên ngoài và không gian nội thất rộng rãi tiếp tục là một trong những ưu điểm nổi bật của BMW X1 hoàn toàn mới.
Không gian nội thất được thiết kế theo hướng tối ưu tính thực dụng, đáp ứng đa dạng nhu cầu sử dụng. Hàng ghế sau rộng rãi phù hợp cho những chuyến đi cùng gia đình, trong khi khoang hành lý linh hoạt đáp ứng tốt các chuyến mua sắm, dã ngoại cuối tuần hay những hành trình dài. Sự kết hợp giữa kích thước nhỏ gọn bên ngoài và không gian nội thất rộng rãi tiếp tục là một trong những ưu điểm nổi bật của BMW X1 hoàn toàn mới.
BMW X1 sDrive20i hoàn toàn mới được trang bị động cơ xăng B48, 4 xi-lanh, dung tích 2.0L ứng dụng công nghệ BMW TwinPower Turbo. Động cơ sản sinh công suất tối đa 204 mã lực trong dải vòng tua từ 5.000 – 6.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 300 Nm từ 1.450 – 4.500 vòng/phút.
BMW X1 sDrive20i hoàn toàn mới được trang bị động cơ xăng B48, 4 xi-lanh, dung tích 2.0L ứng dụng công nghệ BMW TwinPower Turbo. Động cơ sản sinh công suất tối đa 204 mã lực trong dải vòng tua từ 5.000 – 6.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 300 Nm từ 1.450 – 4.500 vòng/phút.
Sức mạnh được truyền tới cầu trước thông qua hộp số tự động 7 cấp, giúp xe tăng tốc từ 0 – 100 km/h trong 7,6 giây và đạt tốc độ tối đa 236 km/h. Dải mô-men xoắn rộng mang lại khả năng phản hồi nhanh khi di chuyển trong đô thị, đồng thời bảo đảm khả năng tăng tốc tự tin khi vượt xe hoặc vận hành trên đường cao tốc.
Sức mạnh được truyền tới cầu trước thông qua hộp số tự động 7 cấp, giúp xe tăng tốc từ 0 – 100 km/h trong 7,6 giây và đạt tốc độ tối đa 236 km/h. Dải mô-men xoắn rộng mang lại khả năng phản hồi nhanh khi di chuyển trong đô thị, đồng thời bảo đảm khả năng tăng tốc tự tin khi vượt xe hoặc vận hành trên đường cao tốc.
Hệ thống camera 360 độ mang đến góc quan sát toàn cảnh quanh xe, hỗ trợ việc đỗ xe và di chuyển trong không gian hẹp. Hệ thống giám sát áp suất lốp (TPMS) giúp người lái theo dõi tình trạng lốp, góp phần nâng cao sự an tâm trên mọi hành trình. Hệ thống Cruise Control hỗ trợ người lái duy trì tốc độ ổn định, mang lại sự thoải mái trên những hành trình dài.
Hệ thống camera 360 độ mang đến góc quan sát toàn cảnh quanh xe, hỗ trợ việc đỗ xe và di chuyển trong không gian hẹp. Hệ thống giám sát áp suất lốp (TPMS) giúp người lái theo dõi tình trạng lốp, góp phần nâng cao sự an tâm trên mọi hành trình. Hệ thống Cruise Control hỗ trợ người lái duy trì tốc độ ổn định, mang lại sự thoải mái trên những hành trình dài.
Hệ thống cảnh báo chệch làn đường (Lane Departure Warning) cảnh báo khi xe có xu hướng di chuyển ra khỏi làn đường ngoài ý muốn của người lái, Hệ thống cảnh báo va chạm phía trước kết hợp hỗ trợ phanh (Forward Collision Warning with Brake Intervention) giảm nguy cơ va chạm... BMW X1 2026 có giá bán chính hãng tại Việt Nam là 1,689 tỷ, ưu đãi đặc biệt 1,668 tỷ đồng dành cho 80 khách hàng đầu tiên kèm mức bảo hành tới 5 năm.
Hệ thống cảnh báo chệch làn đường (Lane Departure Warning) cảnh báo khi xe có xu hướng di chuyển ra khỏi làn đường ngoài ý muốn của người lái, Hệ thống cảnh báo va chạm phía trước kết hợp hỗ trợ phanh (Forward Collision Warning with Brake Intervention) giảm nguy cơ va chạm... BMW X1 2026 có giá bán chính hãng tại Việt Nam là 1,689 tỷ, ưu đãi đặc biệt 1,668 tỷ đồng dành cho 80 khách hàng đầu tiên kèm mức bảo hành tới 5 năm.
Video: Giới thiệu mẫu xe SUV BMW X1 2026 thế hệ mới.
Hải Nam
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