Niêm phong xe đầu kéo rải mảnh sắt trên cao tốc khiến hơn 120 ô tô thủng lốp

Sự cố nghiêm trọng khiến hàng loạt ô tô di chuyển trên cao tốc bị thủng, nổ lốp phải giảm tốc độ hoặc dừng khẩn cấp để xử lý.

Chiều 7/8, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 5 (Phòng 6, Cục CSGT) cho biết, đã làm rõ phương tiện và tài xế gây rơi vãi mảnh sắt phế liệu trên tuyến cao tốc Bắc - Nam, đoạn từ TP. Đà Nẵng đến tỉnh Khánh Hòa khiến hàng loạt ô tô thủng lốp vào rạng sáng 6/8.

Ô tô thủng lốp do cán phải mảnh sắt trên cao tốc qua địa bàn Hoài Nhơn Tây. Ảnh: ĐVCC

Theo đội CSGT đường bộ cao tốc số 5, từ khoảng 0h30 đến 12h sáng 6/8, trong quá trình tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên các tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Hoài Nhơn - Quy Nhơn, Quy Nhơn - Chí Thạnh và Chí Thạnh - Vân Phong, đơn vị phát hiện trên mặt đường cao tốc (hướng Bắc - Nam) xuất hiện nhiều mẫu vật kim loại.

Khi phát hiện sự việc, đơn vị khẩn trương phối hợp các đơn vị, lực lượng chức năng xử lý, thu gom các mảnh sắt rơi vãi trên mặt đường, đồng thời phân luồng giao thông để đảm bảo an toàn trong thời gian khắc phục sự cố. Đồng thời, đơn vị đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ xác định nguyên nhân.

Lực lượng CSGT niêm phong xe đầu kéo gây rơi vãi mảnh sắt trên cao tốc. Ảnh ĐVCC



9h40 ngày 6/8, đơn vị phối hợp với Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng 6, Cục CSGT) dừng và kiểm tra xe đầu kéo mang BKS 36H-188.xx kéo theo sơ mi rơ mooc biển số 36RM- 037.xx, do 2 tài xế là V.Đ.T. (SN 1990, trú xã Yên Định, tỉnh Thanh Hóa) và V.V.T. (SN 1992, trú xã Định Tân, tỉnh Thanh Hóa) điều khiển khi đang di chuyển trên tuyến cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo.

Qua làm việc, lực lượng CSGT xác định 2 tài xế này đã điều khiển phương tiện chở phế phẩm công nghiệp, dưới dạng phế liệu. Cụ thể, xe xuất phát từ Thanh Hóa đi TP. Hồ Chí Minh, khi đến km 65 cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi thì bắt đầu làm rơi vãi mảnh sắt xuống mặt đường. Hành vi diễn ra cho đến Km 1325 tuyến cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong (tỉnh Khánh Hòa), với quãng đường gây rơi vãi mảnh sắt là 337 km.

Tính đến 16h ngày 7/8, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 5 và đơn vị quản lý vận hành tuyến ghi nhận có 124 phương tiện hư hỏng bánh lốp do sự cố nói trên. Việc rà soát sẽ được tiếp tục trong thời gian tới.

Hiện đơn vị chức năng đang củng cố hồ sơ, xác định mức độ thiệt hại để xử lý 2 tài xế theo quy định pháp luật.