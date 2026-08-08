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Kho tri thức

4 kiểu người càng thân càng dễ khiến bạn kiệt sức

Điều khiến nhiều người mệt mỏi không hẳn là áp lực công việc hay gánh nặng cơm áo, mà là những mối quan hệ khiến họ phải nhẫn nhịn, cho đi và chịu đựng. 

Theo Hà Anh/ GĐ&XH (Sức khỏe và Đời sống)

Có những kiểu người luôn lợi dụng và gặm nhấm lòng tốt của bạn, dẫm lên sự nhường nhịn của bạn để ngoi lên, và biến sự bao dung của bạn thành điểm yếu để tung đòn quyết định.

Sau nhiều va vấp, không ít người mới nhận ra: có những mối quan hệ không cần cố níu giữ. Càng dứt khoát rời đi sớm, cuộc sống càng nhẹ nhõm.

1. Người chỉ biết nhận, nhưng chưa từng nghĩ đến việc cho đi

Trong bất kỳ mối quan hệ nào cũng cần sự qua lại. Thế nhưng có những người chỉ xuất hiện khi cần giúp đỡ. Họ quen với việc nhờ vả, vay mượn, xin hỗ trợ, coi sự nhiệt tình của người khác là điều hiển nhiên.

Bạn giúp họ mười lần, họ sẽ mặc nhiên coi đó là trách nhiệm của bạn. Bạn lắc đầu từ chối chỉ 1 lần, họ lập tức trở mặt không quen biết.

Kiểu người này xem sự cho đi của bạn là nguồn tài nguyên miễn phí; họ chỉ biết xòe tay xin chứ chưa bao giờ biết chìa tay cho. Đến khi bạn rơi xuống đáy sâu, gặp phải khó khăn, xoay xở vay mượn khắp nơi, họ không những không đỡ bạn một tay, mà còn quay lưng chạy nhanh hơn bất kỳ ai, chỉ sợ dính phải chút "vận đen" từ bạn.

Người khôn ngoan không cố làm hài lòng tất cả. Họ biết chọn lọc các mối quan hệ để tránh những xung đột và cảm xúc tiêu cực kéo dài. Ảnh minh họa: iStock
Người khôn ngoan không cố làm hài lòng tất cả. Họ biết chọn lọc các mối quan hệ để tránh những xung đột và cảm xúc tiêu cực kéo dài. Ảnh minh họa: iStock

2. Người luôn khen bạn trước mặt nhưng âm thầm kéo bạn xuống phía sau

Có những người ngoài mặt rất thân thiện.

Họ sẵn sàng chúc mừng thành công của bạn, nhưng khi quay lưng lại lại đem câu chuyện của bạn ra bàn tán hoặc gieo những lời nghi ngờ.

Khi bạn gặp khó khăn, họ tỏ vẻ tiếc nuối. Nhưng nếu quan sát kỹ, đôi khi điều khiến họ hứng thú nhất lại chính là việc bạn thất bại.

Không phải ai mỉm cười với bạn cũng thật lòng mong bạn sống tốt.

Người trưởng thành không đánh giá bạn bè qua lời nói, mà qua cách họ phản ứng trước thành công của người khác.

Giữ khoảng cách với những mối quan hệ tiêu cực đôi khi là cách tốt nhất để bảo vệ sự bình yên của chính mình. Ảnh minh họa: iStock
Giữ khoảng cách với những mối quan hệ tiêu cực đôi khi là cách tốt nhất để bảo vệ sự bình yên của chính mình. Ảnh minh họa: iStock

3. Người luôn mang năng lượng tiêu cực đến mọi cuộc trò chuyện

Có người mỗi lần xuất hiện đều chỉ mang theo những lời than phiền. Họ phàn nàn về gia đình, công việc, xã hội, đồng nghiệp... Hôm nay kể một câu chuyện, ngày mai lại lặp lại đúng câu chuyện ấy.

Bạn dành thời gian lắng nghe, đưa ra giải pháp, động viên, chia sẻ. Nhưng họ không thực sự muốn thay đổi.

Điều họ cần chỉ là một nơi để trút bỏ cảm xúc. Nếu những cuộc trò chuyện như vậy diễn ra liên tục, bạn sẽ dần cảm thấy kiệt sức mà không hiểu vì sao.

Sự đồng cảm là điều đáng quý, nhưng bạn cũng không có nghĩa vụ trở thành "thùng rác cảm xúc" của bất kỳ ai.

Không phải mối quan hệ nào càng thân thiết cũng mang lại sự bình yên. Những người thường xuyên tranh cãi, kiểm soát hoặc tạo áp lực cảm xúc có thể âm thầm khiến bạn kiệt sức theo thời gian. Ảnh minh họa: iStock
Không phải mối quan hệ nào càng thân thiết cũng mang lại sự bình yên. Những người thường xuyên tranh cãi, kiểm soát hoặc tạo áp lực cảm xúc có thể âm thầm khiến bạn kiệt sức theo thời gian. Ảnh minh họa: iStock

4. Người luôn dùng tình cảm để khiến bạn cảm thấy có lỗi

Đây là kiểu người rất khó nhận ra.

Họ hiếm khi ép buộc trực tiếp mà thường bắt đầu bằng những câu như: "Dù sao cũng là họ hàng với nhau cả", "Chuyện nhỏ như này mà anh cũng không giúp à?", "Bây giờ có tiền rồi nên coi thường người quen rồi chứ gì?"...

Mỗi khi có việc, miệng họ lúc nào cũng nhai đi nhai lại những câu từ này.

Thoạt nghe, đó chỉ là vài câu trách móc nhưng nếu lặp lại nhiều lần, chúng sẽ khiến bạn luôn cảm thấy mình có lỗi mỗi khi muốn bảo vệ quyền lợi của bản thân.

Tình cảm chân thành không bao giờ cần đánh đổi bằng sự hy sinh vô điều kiện.

Nếu một mối quan hệ chỉ tồn tại khi bạn liên tục nhượng bộ, rất có thể điều người kia cần không phải là bạn, mà là lợi ích bạn mang lại.

Ảnh minh họa: iStock
Ảnh minh họa: iStock

Biết giữ khoảng cách không phải là lạnh lùng

Nhiều người nghĩ rằng sống tử tế đồng nghĩa với việc phải giúp tất cả mọi người.

Thực ra, sự trưởng thành nằm ở chỗ biết dành lòng tốt đúng nơi.

Một người có ranh giới rõ ràng không phải vì họ vô cảm, mà vì họ hiểu rằng thời gian, năng lượng và cảm xúc đều là nguồn lực hữu hạn.

giadinh.suckhoedoisong.vn
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#kiểu người nên tránh #kiểu người càng thân càng mệt #người lợi dụng lòng tốt #mối quan hệ độc hại #lòng tốt #ranh giới trong mối quan hệ

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