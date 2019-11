Instagram thử nghiệm ẩn nút like, những ai sẽ bị ảnh hưởng?

Instagram thử nghiệm ẩn nút like thì sẽ ảnh hưởng đến những ai?

Ban đầu, Instagram thử nghiệm ẩn nút like đầu tiên ở Mỹ, số lượng like của mỗi bài đăng sẽ bị ẩn để không cho phép người theo dõi thấy, ngoại trừ tài khoản đăng bài. Việc ẩn lượt like của Instagram đã bắt đầu ở Canada vào tháng 4, sau đó triển khai ở 6 quốc gia (Ireland, Ý, Nhật Bản, Brazil, Úc và New Zealand). Nhiều người lo ngại rằng, động thái này của Instagram sẽ ảnh hưởng đến nhiều người nhất là đối với các doanh nghiệp và người nổi tiếng. Vì họ là những người hoạt động mạnh mẽ trên nền tảng này và một phần thu nhập của họ dựa vào những lượt thích trên nền tảng Instagram .

Trong danh sách những ngôi sao kiếm tiền giỏi nhất trên mạng xã hội Instagram trong năm qua là siêu mẫu Kylie Jenner dẫn đầu với mức trung bình khoảng 1,3 triệu USD, tương đương khoảng 30 tỷ đồng cho một bài viết. Để nhận được số tiền khủng này, tất nhiên siêu mẫu này phải sở hữu một lượng theo dõi khổng lồ là 140 triệu người. Theo sau Kyliejenner là ca sỹ Arina Grande, Cristian Ronado.

Các nhà quảng cáo thường không tiếc tiền cho những bài đăng trên trang cá nhân của KOLs vì họ biết được chính xác sản phẩm của mình tiếp cận được với bao nhiêu người. Đồng thời đây cũng là một kênh quảng cáo hữu hiệu để tiếp cận người tiêu dùng.

Instagram có thực sự ẩn lượt thích trong tương lai?

Theo thống kê, thị trường quảng cáo qua người nổi tiếng và nhân vật có ảnh hưởng đang đạt con số 5,6 tỷ USD và gần như đã thay thế hoàn toàn quảng cáo truyền thống.

Nút like không chỉ quan trọng đối với những người nổi tiếng mà còn rất quan trọng đối với doanh nghiệp. Lượt like khủng đôi khi là uy tín đối với nhiều doanh nghiệp. Ví dụ một fanpage bán hàng có 20 người like và một fanpage có 1200 người like thì mức độ ảnh hưởng với người tiêu dùng sẽ khác nhau.

Có thể nói, những lượt like trên mạng xã hội có tác động rất lớn đến quyết định chi tiêu của người tiêu dùng. Theo tính toán mỗi một đồng các doanh nghiệp bỏ ra để chi cho tiếp thị qua người nổi tiếng thì họ có thể thu về 7 đồng doanh thu.

Khi Instagram quyết định ẩn nút like thì sẽ có những ảnh hưởng không nhỏ đến doanh thu của những đối tượng trên. Họ sẽ gặp phải ít nhiều tác động sự từ chính sự tác động này.

Tuy nhiên, để đánh giá khách quan được những tác động của việc ẩn nút like trên trang mạng xã hội này còn phải chờ đến khi chính sách này thực sự được áp dụng trên toàn cầu.

Vì sao Instagram lại quyết định thử nghiệm ẩn nút like?

Giám đốc điều hành Instagram – Adam Moseri đã tiết lộ điều tại hội nghị Wired25 (San Francisco) rằng, việc ứng dụng dụng này ẩn lượt like là làm cho nền tảng bớt sự cạnh tranh giữa các tài khoản, giảm lo lắng đối với người dùng nhằm giúp mọi người có trải nghiệm lành mạnh hơn. Ngoài ra, việc này còn giảm thiểu sự so sánh của người dùng với người khác , rồi tự cảm thấy bản thân mình thua kém.

Đồng thời, động thái này giúp người dùng có nhiều không gian hơn để tập trung vào việc kết nối với những người yêu thích hoặc truyền cảm hứng.

Một số trang phân tích cho rằng, việc bỏ hiển thị nút like trên Instagram của Facebook cũng là một chiến lược của Facebook nhằm giữ chân người dùng. Vào năm 2007 khi mới ra đời, Facebook cũng chỉ là một trang mạng xã hội chia sẻ kinh nghiệm với những người dùng hết sức vô tư và thoải mái khi không có nút like. Nhưng sau đó, năm 2009 thì nút like ra đời. Và mới đây, mạng xã hội này cũng có cuộc thử nghiệm ẩn nút like.

Giới phân tích cũng cho rằng, Facebook đang muốn quay lại thời kỳ năm 2007 vì mạng xã hội này muốn đồng hành cùng với người dùng thêm vài thập kỷ nữa. Vì vậy, họ phải đặt sự thoải mái của người dùng lên hàng đầu, chứ không phải tiền bạc hay nhãn hàng quảng cáo.

Trong bộ phim "Cuộc đời Mark Zuckerberg" có một câu thoại như sau: "1 triệu USD không phải là đích đến cuối cùng, mà 2 tỷ người dùng mới là đích đến thực sự của Facebook". Có thể nói, facebook đang nhận ra rằng, phần đông trong 2 tỷ người dùng của mình đã quá mệt mỏi với việc ngày ngày lên mạng so sánh trang cá nhân của mình với người khác.

Theo những gì mà nghiên cứu chỉ ra, Facebook đôi khi không làm cho người dùng hạnh phúc mà nó khiến họ trầm cảm, cô đơn và áp lực. Ngoài ra, chúng ta không chỉ là người dùng mà còn đang "cống nạp" dữ liệu miễn phí cho Facebook.

Với những gì mà Facebook hay Instagram nhận được từ người dùng, theo đánh giá của các chuyên gia, các mạng xã hội này sẽ ẩn hiển thị những nút like này nhưng sẽ không bao giờ bỏ hoàn toàn tính năng của nó. Vì những gì mà các mạng xã hội này có được từ những nút like là một con số khổng lồ.