Bruno Cunha rời Thanh Hóa, gia nhập đội bóng tham vọng bậc nhất Thủ đô?

V.League 2023 sắp khép lại cũng là lúc các hoạt động chuyển nhượng trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Sau một mùa giải thành công hay thất bại với các mục tiêu đề ra, chắc chắn đội bóng nào cũng muốn thay máu lực lượng để hướng tới những kết quả tốt nhất trong mùa giải sau.

Một trong số những cái tên đang được chú ý nhiều nhất chính là tiền đạo Bruno Cantanhede, hiện đang khoác áo CLB Đông Á Thanh Hóa. Ở mùa giải năm nay, chân sút người Brazil góp công rất lớn vào chức vô địch Cúp Quốc gia 2023 cũng như giúp đội bóng xứ Thanh bay cao tại V.League.

Chính bởi vậy, Bruno đã lọt vào tầm ngắm của rất nhiều ông lớn, trong đó có một CLB “số má” đến từ Thủ đô.

Theo một nguồn tin, tiền đạo sinh năm 1993 đã đồng ý gia nhập CLB tham vọng bậc nhất V.League ngay trước khi vòng đấu cuối cùng diễn ra.

Nguồn tin này còn khẳng định Bruno sẽ nhận được số tiền lót tay khủng, thuộc hàng top của bóng đá Việt Nam thời điểm hiện tại. Tiền đạo này sẽ gắn bó với một đại diện Thủ đô với bản hợp đồng có thời hạn 2 năm.

Bruno vốn không xa lạ gì với 2/3 đại diện của Hà Nội đang thi đấu tại V.League. Mùa giải 2020, tiền đạo này từng khoác áo Viettel và góp công lớn giúp đội bóng áo lính đăng quang chức vô địch năm đó.

Tiếp đến, anh chuyển sang khoác áo đội bóng cùng thành phố là CLB Hà Nội nhưng cũng chia tay sau 1 năm gắn bó.

Nếu như tiếp tục giữ vững phong độ như ở mùa giải năm nay, Bruno sẽ là sự bổ sung rất quý giá cho cả 3 đội bóng Thủ đô. Hiện tại, CLB Hà Nội đang có một Caion hòa nhập rất nhanh và nổ súng đều đặn. Tuy nhiên họ không thể hoàn toàn phụ thuộc vào một ngoại binh mà cần người chia lửa cho mùa giải kế tiếp.

Còn với Viettel, mặc dù đã sở hữu Mohamed Essam nhưng đầu ra về mặt bàn thắng của tiền đạo người Ai Cập là không đảm bảo. Cần biết Đức Chiến mới đang là chân sút tốt nhất của đội bóng này tại V.League 2023 với 6 bàn thắng được ghi. Việc thiếu những bàn thắng từ tiền đạo ngoại cũng là lý do Viettel FC không có được khả năng giải quyết tình huống tốt nhất trong mùa giải năm nay.

Trong khi đó, CLB Công an Hà Nội cũng rất cần một chân sút đẳng cấp, có khả năng hoạt động độc lập. Mùa này, Jhon Cley đang là cầu thủ ghi bàn tốt nhất cho đội bóng ngành Công an nhưng vị trí sở trường của anh là tiền vệ tấn công. Trong khi đó chân sút Gustavo chưa thực sự tỏa sáng như kỳ vọng. Nếu có được Bruno, hàng tấn công của CLB Công an Hà Nội sẽ trở nên cực kỳ lợi hại với những chân kiến tạo hàng đầu như Quang Hải, Văn Hậu hay Văn Thanh…

Bruno Cunha chuyển đến thi đấu cho CLB Đông Á Thanh Hóa từ tháng 1/2023, theo một bản hợp đồng kéo dài 2 năm. Tính đến thời điểm này V.League 2023, tiền đạo người Brazil đã có 10 pha lập công và đứng thứ 3 trong danh sách Vua phá lưới.