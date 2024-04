Dàn hot girl Việt bỗng nổi tiếng sau 1 đêm giờ ra sao?

Năm 2016, khi là học sinh chuyên Anh của trường THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An), Trần Khánh Vy (SN 1999, Nghệ An) bất ngờ nổi đình đám trên mạng nhờ video "nhại" 7 thứ tiếng hài hước (Thái, Hàn, Trung, Nhật, Anh, Ý, Việt). Với gương mặt xinh xắn cùng biểu cảm tự nhiên, Khánh Vy được mệnh danh là "hot girl 7 thứ tiếng". Nhiều cơ hội cũng mở ra cho cô gái tài năng kể từ đó (Ảnh: @khanhvyccf). Trong thời gian là sinh viên, hot girl Nghệ An tham gia nhiều chương trình, sự kiện với vai trò MC và khách mời. Cô từng dẫn dắt bản tin thời sự quốc tế trên đài VTC1 cùng 3 chương trình học thuật của VTV7 là IELTS On the Go, Follow Us, Crack 'Em Up. Nhờ làm việc chăm chỉ, Khánh Vy tự mua ô tô riêng, tặng bố mẹ một mảnh đất khi vừa tròn 19 tuổi. Năm 23-24 tuổi, cô lần lượt mua nhà ở Hà Nội và TPHCM, đồng thời tậu xe Mercedes trị giá khoảng 2,5 tỷ đồng. Năm 2013, khi là sinh viên năm nhất Đại học Công nghệ TPHCM, Lê Lý Lan Hương (SN 1994, TPHCM) bỗng "gây sốt" trên mạng nhờ một bức ảnh thẻ. Từ một nữ sinh bình thường, cô được dư luận quan tâm, gọi là "hot girl ảnh thẻ" hay "búp bê ảnh thẻ". Sau khi tốt nghiệp đại học, Lan Hương mới nhận lời mời làm mẫu ảnh, tham gia web drama (phim ngắn nhiều tập chiếu trên mạng) và trở thành diễn viên trẻ. Cô cũng thử sức với công việc sáng tạo nội dung trên các kênh mạng xã hội và kinh doanh riêng. Ở tuổi 25, Lan Hương khiến nhiều người ngưỡng mộ khi tự mua được nhà tại TPHCM. Căn hộ không lớn nhưng với cô, đó là thành quả cho nhiều năm chăm chỉ đi làm. Năm 2023, khán giả gặp Lan Hương trên sóng truyền hình khi ngồi ghế nóng chương trình Tỏ tình hoàn mỹ. Với nhan sắc nổi bật, nữ diễn viên nhanh chóng khiến nam chính cảm mến và cả hai quyết định ghép đôi. Nguyễn Tú Linh (SN 1991, Hà Nội) tốt nghiệp Đại học Ngoại thương và lấy bằng thạc sĩ chuyên ngành Quản lý kinh tế tại Đại học Paris 10 Nanterre (Pháp). Sau khi du học về nước, cô nàng tham gia bình luận trận đấu giữa Manchester United (MU) và Manchester City trên sóng truyền hình vào tháng 4/2015. Với gương mặt xinh xắn, cách nói chuyện thông minh và tình yêu cuồng nhiệt dành cho "Quỷ đỏ" (biệt danh của MU), Tú Linh bất ngờ nổi tiếng và được gọi là "hot girl MU" (Ảnh: @tulinhng). Năm 2017, Tú Linh lên xe hoa với doanh nhân Hoàng Long sau 6-7 năm bên nhau. Trong vòng 3 năm kể từ đó, cô lần lượt sinh con gái, con trai và hầu như không xuất hiện trước truyền thông. Vừa làm mẹ bỉm sữa, hot girl Hà thành vừa tập trung kinh doanh về thời trang, đồng thời tiếp tục công việc yêu thích. Sau gần 10 năm trở thành hiện tượng trên mạng, Tú Linh hiện có cuộc sống giàu có, được chồng yêu chiều. Người mẹ hai con được khen có vóc dáng thon gọn, gu thời trang cá tính, trẻ trung ở tuổi 33.

Năm 2016, khi là học sinh chuyên Anh của trường THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An), Trần Khánh Vy (SN 1999, Nghệ An) bất ngờ nổi đình đám trên mạng nhờ video "nhại" 7 thứ tiếng hài hước (Thái, Hàn, Trung, Nhật, Anh, Ý, Việt). Với gương mặt xinh xắn cùng biểu cảm tự nhiên, Khánh Vy được mệnh danh là "hot girl 7 thứ tiếng". Nhiều cơ hội cũng mở ra cho cô gái tài năng kể từ đó (Ảnh: @khanhvyccf). Trong thời gian là sinh viên, hot girl Nghệ An tham gia nhiều chương trình, sự kiện với vai trò MC và khách mời. Cô từng dẫn dắt bản tin thời sự quốc tế trên đài VTC1 cùng 3 chương trình học thuật của VTV7 là IELTS On the Go, Follow Us, Crack 'Em Up. Nhờ làm việc chăm chỉ, Khánh Vy tự mua ô tô riêng, tặng bố mẹ một mảnh đất khi vừa tròn 19 tuổi. Năm 23-24 tuổi, cô lần lượt mua nhà ở Hà Nội và TPHCM, đồng thời tậu xe Mercedes trị giá khoảng 2,5 tỷ đồng. Năm 2013, khi là sinh viên năm nhất Đại học Công nghệ TPHCM, Lê Lý Lan Hương (SN 1994, TPHCM) bỗng "gây sốt" trên mạng nhờ một bức ảnh thẻ. Từ một nữ sinh bình thường, cô được dư luận quan tâm, gọi là "hot girl ảnh thẻ" hay "búp bê ảnh thẻ". Sau khi tốt nghiệp đại học, Lan Hương mới nhận lời mời làm mẫu ảnh, tham gia web drama (phim ngắn nhiều tập chiếu trên mạng) và trở thành diễn viên trẻ. Cô cũng thử sức với công việc sáng tạo nội dung trên các kênh mạng xã hội và kinh doanh riêng. Ở tuổi 25, Lan Hương khiến nhiều người ngưỡng mộ khi tự mua được nhà tại TPHCM. Căn hộ không lớn nhưng với cô, đó là thành quả cho nhiều năm chăm chỉ đi làm. Năm 2023, khán giả gặp Lan Hương trên sóng truyền hình khi ngồi ghế nóng chương trình Tỏ tình hoàn mỹ. Với nhan sắc nổi bật, nữ diễn viên nhanh chóng khiến nam chính cảm mến và cả hai quyết định ghép đôi. Nguyễn Tú Linh (SN 1991, Hà Nội) tốt nghiệp Đại học Ngoại thương và lấy bằng thạc sĩ chuyên ngành Quản lý kinh tế tại Đại học Paris 10 Nanterre (Pháp). Sau khi du học về nước, cô nàng tham gia bình luận trận đấu giữa Manchester United (MU) và Manchester City trên sóng truyền hình vào tháng 4/2015. Với gương mặt xinh xắn, cách nói chuyện thông minh và tình yêu cuồng nhiệt dành cho "Quỷ đỏ" (biệt danh của MU), Tú Linh bất ngờ nổi tiếng và được gọi là "hot girl MU" (Ảnh: @tulinhng). Năm 2017, Tú Linh lên xe hoa với doanh nhân Hoàng Long sau 6-7 năm bên nhau. Trong vòng 3 năm kể từ đó, cô lần lượt sinh con gái, con trai và hầu như không xuất hiện trước truyền thông. Vừa làm mẹ bỉm sữa, hot girl Hà thành vừa tập trung kinh doanh về thời trang, đồng thời tiếp tục công việc yêu thích. Sau gần 10 năm trở thành hiện tượng trên mạng, Tú Linh hiện có cuộc sống giàu có, được chồng yêu chiều. Người mẹ hai con được khen có vóc dáng thon gọn, gu thời trang cá tính, trẻ trung ở tuổi 33.