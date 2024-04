Xoài Non và loạt hot girl “thả xích” loạt ảnh diện bikini trước lễ

Mới đây trên trang Instagram cá nhân, Xoài Non khiến netizen "bỏng mắt" khi khoe loạt hình ảnh mới toanh, diện bộ bikini bốc lửa. Cô nàng diện thiết kế bikini 2 mảnh khá basic, giúp Xoài Non khoe trọn body căng mướt, vòng nào ra vòng nấy của mình. Bà xã Xemesis còn khiến fan say đắm với loạt ảnh khác trong thiết kế nửa kín nửa hở, check-in bên cạnh hồ bơi. Sở hữu nhan sắc xinh đẹp như búp bê, Xoài Non là gương mặt có tiếng trong làng mẫu ảnh chụp lookbook ở Sài Thành. Cô nàng cũng thường xuyên xuất hiện trong các sitcom, MV ca nhạc. Cũng gia nhập đường đua chào hè năm nay, hot girl Bích Hạnh - bạn gái tin đồn cầu thủ Vũ Văn Thanh cũng khoe trọn body cực cháy trong thiết kế bikini hoa trà hot hit năm nay. Bích Hạnh sở hữu vòng eo con kiến chỉ 57cm kèm theo đường cong hình thể hoàn hảo với số đo vòng 1 và vòng 3 lần lượt là 88-95. "Bạn gái tin đồn" của Văn Thanh sinh năm 1993, cô nàng được mệnh danh là "nữ thần phòng gym" khi sở hữu một body cực phẩm, tỷ lệ cơ thể hoàn hảo. Không thua kém những cái tên khác, Thụy Hân - bạn gái tiền đạo Lê Minh Bình cũng gây ấn tượng khi diện chiếc váy dạng lưới xuyên thấu, khoe trọn đường cong cơ thể. Là người học tập và tiếp xúc nhiều với ngành thời trang, Thụy Hân có gu ăn mặc rất phong cách, cô nàng cũng luôn biết cách khiến nhiều người trầm trồ khi thả dáng với trang phục gợi cảm. Thụy Hân trong loạt ảnh chào hè khác với chiếc áo dây màu vàng rực rỡ, khoe vòng 1 đầy đặn. Đúng là chỉ đợi cả năm đến mùa hè để flex đường cong hút mắt nên hội hot girl mạng "bung xõa" hết cỡ. Nàng hot girl Đinh Ngọc Phi Linh cũng gia nhập hội chị em diện bikini. Cô nàng lựa chọn thiết kế bikini 2 mảnh màu hồng phấn ngọt ngào, check-in bên bờ biển.

