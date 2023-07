Filip Nguyễn và dàn sao "bom tấn" của CLB Công an Hà Nội

Ngày 30/6, CLB Công an Hà Nội công bố bản hợp đồng "bom tấn" của mình là Filip Nguyễn. Theo tiết lộ, đội bóng ngành Công an đã muốn sở hữu thủ môn Việt kiều này từ khi có suất chơi tại V-League nhưng phải tới mới đây, bản hợp đồng này mới được hoàn tất. Trước khi có được Filip Nguyễn, CLB Công an Hà Nội đã mang về tiền vệ hào hoa của bóng đá Việt Nam là Quang Hải. Sau khi kết thúc hợp đồng sớm với Pau FC, Hải "con" đã về nước vào kí vào bản hợp đồng 1,5 năm với tân binh V-League 2023. Đầu mùa giải, CLB Công an Hà Nội mang về hàng loạt tân binh trong đó Đoàn Văn Hậu là cầu thủ được chú ý. Cựu hậu về CLB Hà Nội FC về với đội bóng ngành Công an với nhiệm vụ gia cố hành lang cánh. Trong số các tuyển thủ của đội tuyển Việt Nam mà CLB Công an Hà Nội mang về hồi đầu mùa giải còn có cựu cầu thủ của CLB Hoàng Anh Gia Lai là hậu vệ Vũ Văn Thanh. Hồ Tấn Tài cũng là bản hợp đồng đáng chú ý của CLB Công an Hà Nội hồi đầu mùa giải. Phan Văn Đức gia nhập CLB Công an Hà Nội hồi đầu mùa nhưng hiện tại tiền vệ này đang gặp chấn thương. Patrick Lê Giang là thủ môn được CLB Công an Hà Nội mang về trước khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa. Cựu thủ môn U23 Việt Nam - Bùi Tiến Dũng. Hậu vệ Huỳnh Tấn Sinh. Hậu vệ Bùi Tiến Dũng.

