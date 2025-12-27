Công an TP Huế trả lại túi tiền cho người dân đánh rơi

Cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP. Huế vừa trao trả 23 triệu đồng, cùng nhiều giấy tờ tùy thân cho người dân bị đánh rơi.

Ngày 27/12, thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP. Huế cho biết, đơn vị vừa phối hợp trao trả 23 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ tùy thân cho người dân bị đánh rơi.

Lực lượng Công an trao trả lại tài sản cho người dân đánh rơi.

Trước đó, trong lúc tuần tra, kiểm soát trên tuyến đường qua địa bàn phường Phong Thái, một cán bộ Đội Cảnh sát giao thông số 1 (Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP. Huế) đã nhặt được một túi xách màu đen. Bên trong túi có 23 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều giấy tờ tùy thân của chủ nhân.

Ngay sau khi phát hiện, Đội Cảnh sát giao thông số 1 đã nhanh chóng liên hệ, phối hợp với Công an phường Phong Thái xác minh chủ sở hữu và tiến hành bàn giao toàn bộ tài sản bị đánh rơi cho bà Ngô Thị Thảo Trâm theo đúng quy định.

Nhận lại tài sản, bà Trâm xúc động bày tỏ lời cảm ơn và gửi thư tri ân đến Phòng Cảnh sát giao thông cùng Công an phường Phong Thái.

