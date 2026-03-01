Hà Nội

Xã hội

Bắt giữ nhóm đối tượng sắm bộ đàm, giả công an đi xử lý vi phạm giao thông

Nhóm 3 đối tượng vào khu công nghiệp ở Đồng Nai, thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền của người dân bằng cách giả làm công an kiểm tra, xử lý vi phạm giao thông.

Ngày 28/2, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, Đồn Công an Khu công nghiệp Biên Hòa đã nhanh chóng truy xét, bắt giữ nhóm đối tượng giả danh lực lượng Công an để cưỡng đoạt tài sản của người dân.

Theo thông tin từ cơ quan công an, trước đó vào đêm 24/2, anh T.H.M. (19 tuổi) điều khiển xe máy chở anh N.Q.K. (SN 2007, cùng ngụ phường Trảng Dài, tỉnh Đồng Nai). Khi đang dừng đèn đỏ tại giao lộ Đồng Khởi – Lê Quý Đôn (hướng từ ngã tư Amata về Trảng Dài) thì bị một nhóm đối tượng đi hai xe mô tô áp sát, yêu cầu kiểm tra hành chính.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc (Ảnh: Công an tỉnh Đồng Nai)
Các đối tượng khống chế hai nạn nhân đưa về bãi đất trống thuộc khu nội bộ công viên Amata (phường Long Bình), lấy lý do xử phạt các lỗi vi phạm giao thông như không gương chiếu hậu, pô nổ, không có giấy phép lái xe.

Lợi dụng tâm lý lo sợ, nhóm này buộc nạn nhân đưa 500.000 đồng tiền mặt, đồng thời ép cung cấp điện thoại và mật khẩu tài khoản ngân hàng để chuyển hơn 8,6 triệu đồng. Sau khi , các đối tượng nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Đến khuya hôm sau, bị hại đến Đồn Công an Khu công nghiệp Biên Hòa trình báo.

Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Cơ quan đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức nhiều tổ công tác truy xét xuyên đêm. Vụ việc xảy ra tại khu vực vắng người, không có camera giám sát, ít manh mối, nhưng lực lượng chức năng đã làm rõ và bắt giữ được ba đối tượng liên quan gồm: Trần Anh Kiệt (SN 2008), Phạm Nguyễn Hoài Nam (SN 2004) và Đặng Nhật Minh (SN 2007, cùng ngụ tỉnh Đồng Nai). Trong đó, Trần Anh Kiệt được xác định là tên cầm đầu.

Tang vật công an thu giữ gồm hai xe mô tô, 4 điện thoại di động, 3 bộ đàm là công cụ, phương tiện các đối tượng sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội.

tienphong.vn
#giả danh công an #đồng nai #xử lý vi phạm #chiếm đoạt #truy nã

