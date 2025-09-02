Hà Nội

Xã hội

Công an TP Huế trao trả điện thoại iPhone cho nữ sinh Nhật Bản

Trên đường làm nhiệm vụ, tổ công tác Phòng An ninh Kinh tế Công an TP Huế nhặt được chiếc điện thoại iPhone và đã trao trả lại cho nữ sinh viên người Nhật Bản.

Hạo Nhiên

Ngày 02/9, thông tin từ Phòng An ninh Kinh tế Công an TP Huế cho biết, đơn vị vừa trao trả điện thoại nhãn hiệu iPhone 14 Pro cho chị Mii Uchino (SN 1999, quốc tịch Nhật Bản, sinh viên trường Đại học Tsukuba, hiện đang tham gia hội thảo tại ĐH Huế).

Trước đó, khoảng 11h ngày 01/9, tại tuyến đường Võ Nguyên Giáp, gần khu vực Trung tâm thương mại Aeon Mall, (phường An Cựu, TP Huế), tổ công tác Phòng An ninh Kinh tế Công an TP Huế trên đường làm nhiệm vụ nhặt được chiếc điện thoại nhãn hiệu iPhone 14 Pro.

img20250902110829-11205822.jpg
Công an TP Huế trao trả điện thoại iPhone cho nữ sinh Nhật Bản.

Ngay sau đó, Phòng An ninh Kinh tế nhanh chóng xác minh, xác định người đánh rơi điện thoại là chị Mii Uchino, đang trú tại số 05 đường Lương Thế Vinh (phường Thuận Hóa, TP Huế) và thực hiện các thủ tục để trao trả.

Nhận lại điện thoại của mình, chị Mii Uchino vui mừng chia sẻ: "Tôi cảm thấy vô cùng lo lắng khi phát hiện mình đánh rơi điện thoại, bởi trong đó có nhiều thông tin, tài liệu của cá nhân rất quan trọng. Thật may mắn, tôi được Phòng An ninh Kinh tế Công an TP Huế liên hệ để nhận lại…”.

>>> Mời độc giả xem thêm video Công an TP HCM trao trả tài sản cho du khách nước ngoài đánh rơi.

(Nguồn: SGGP)
#Công an TP Huế #điện thoại #nhặt được #iPhone 14 Pro #trao trả #nữ sinh

Xã hội

Cán bộ Công an tỉnh Khánh Hòa trao trả 50 triệu đồng cho người đánh rơi

Sau khi nhặt được túi nylon có 50 triệu đồng, Đại úy Đào Văn Quyết, cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa đã tìm người đánh rơi trả lại.

Ngày 20/8, thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, một cán bộ của đơn vị vừa nhặt được và trao trả lại 50 triệu đồng cho người dân đánh rơi.

Trước đó, chiều 14/8, trong lúc di chuyển trên đường Lê Thành Phương, phường Tây Nha Trang, Đại úy Đào Văn Quyết, cán bộ Đội sát hạch thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa, nhặt được một bọc nylon màu đen, bên trong có giấy tờ tùy thân cùng 50 triệu đồng tiền mặt.

Xã hội

Người phụ nữ trao trả lại hàng chục triệu đồng cho người đánh rơi

Một người phụ nữ ở TP Huế vừa phối hợp với cơ quan Công an trao trả lại 45 triệu đồng cho người đánh rơi.

Ngày 27/7, thông tin từ Công an phường Phú Xuân (TP Huế) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với chị Trần Ngọc Thùy Trang (SN 2001, trú tại 49 Trần Huy Liệu, phường Phú Xuân) trả lại số tiền 45 triệu đồng do chị nhặt được cho người đánh rơi.

Trước đó, vào khoảng 9h30 ngày 27/7, bà Đặng Thị H. (trú tại 14/5 kiệt 59 Mạc Đĩnh Chi, phường Phú Xuân) đến Công an phường Phú Xuân trình báo việc đánh rơi 45 triệu đồng trên đường di chuyển từ 328 Chi Lăng về nhà. Số tiền gồm 1 lốc mệnh giá 500.000 đồng và 1 lốc mệnh giá 50.000 đồng, được kẹp trong sổ vay vốn để ở giỏ xe đạp.

Xã hội

Trao trả điện thoại Iphone cho du khách nước ngoài

Công an phường Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) vừa phối hợp trao trả chiếc điện IPhone 11 cho du khách Pháp đánh rơi.

Ngày 14/7, thông tin từ Công an phường Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) xác nhận, đơn vị vừa phối hợp trao trả chiếc điện IPhone 11 cho anh Nicolas Antoine Daniel (Quốc tịch Pháp).

Trước đó, vào khoảng 17h30 ngày 12/7, Công an phường Ngũ Hành Sơn nhận được trình báo từ anh Nicolas Antoine Daniel về việc đánh rơi chiếc IPhone 11 khi đang tắm biển.

