Trên đường làm nhiệm vụ, tổ công tác Phòng An ninh Kinh tế Công an TP Huế nhặt được chiếc điện thoại iPhone và đã trao trả lại cho nữ sinh viên người Nhật Bản.

Ngày 02/9, thông tin từ Phòng An ninh Kinh tế Công an TP Huế cho biết, đơn vị vừa trao trả điện thoại nhãn hiệu iPhone 14 Pro cho chị Mii Uchino (SN 1999, quốc tịch Nhật Bản, sinh viên trường Đại học Tsukuba, hiện đang tham gia hội thảo tại ĐH Huế).

Trước đó, khoảng 11h ngày 01/9, tại tuyến đường Võ Nguyên Giáp, gần khu vực Trung tâm thương mại Aeon Mall, (phường An Cựu, TP Huế), tổ công tác Phòng An ninh Kinh tế Công an TP Huế trên đường làm nhiệm vụ nhặt được chiếc điện thoại nhãn hiệu iPhone 14 Pro.

Công an TP Huế trao trả điện thoại iPhone cho nữ sinh Nhật Bản.

Ngay sau đó, Phòng An ninh Kinh tế nhanh chóng xác minh, xác định người đánh rơi điện thoại là chị Mii Uchino, đang trú tại số 05 đường Lương Thế Vinh (phường Thuận Hóa, TP Huế) và thực hiện các thủ tục để trao trả.

Nhận lại điện thoại của mình, chị Mii Uchino vui mừng chia sẻ: "Tôi cảm thấy vô cùng lo lắng khi phát hiện mình đánh rơi điện thoại, bởi trong đó có nhiều thông tin, tài liệu của cá nhân rất quan trọng. Thật may mắn, tôi được Phòng An ninh Kinh tế Công an TP Huế liên hệ để nhận lại…”.

