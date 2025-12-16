Hà Nội

Xã hội

Công an TP Huế trao trả lắc vàng cho người dân đánh rơi

Đội An ninh hàng không (Công an TP Huế) vừa giúp một nữ hành khách tìm lại chiếc lắc vàng bị đánh rơi tại Cảng HKQT Phú Bài.

Hạo Nhiên

Ngày 16/12, thông tin từ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP Huế cho biết, đơn vị vừa tổ chức trao trả chiếc lắc vàng cho nữ hành khách V.T.B (trú tại TP HCM).

Trước đó, vào tối 15/12, bà V.T.B cùng người thân đi trên chuyến bay VN1374 từ TP HCM ra TP Huế và đáp xuống Cảng hàng không quốc tế Phú Bài.

Khi chuẩn bị rời khỏi sân bay Phú Bài, bà B hoảng hốt phát hiện mình đánh rơi chiếc lắc tay bằng vàng (hơn 5 chỉ vàng 9999) nên đã trình báo sự việc đến Đội An ninh hàng không, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP Huế.

nu-hanh-khach-1765873506505.jpg
Bà V.T.B vui mừng nhận lại tài sản đánh rơi. Ảnh: Anh Khoa

Tiếp nhận thông tin, Đội An ninh hàng không đang làm nhiệm vụ tại Cảng hàng không quốc tế Phú Bài đã khẩn trương thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để xác minh vụ việc. Qua đó xác định bà B đánh rơi chiếc lắc vàng trong quá trình đi vệ sinh tại sân bay Phú Bài.

Sau khi tìm thấy chiếc lắc vàng, Đội An ninh hàng không, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP Huế đã tiến hành trao trả cho bà B theo quy định.

Nhận lại tài sản, bà B bày tỏ sự vui mừng, cảm kích trước tinh thần trách nhiệm của CBCS An ninh hàng không khi nhanh chóng giúp bà tìm lại được tài sản đánh rơi.

>>> Mời độc giả xem thêm video Công an TP HCM trao trả tài sản cho du khách nước ngoài đánh rơi.

(Nguồn: SGGP)
